Un retour en NBA pour Guerschon Yabusele ?

Guerschon Yabusele va-t-il bientôt retenter sa chance en NBA ? Alors qu’il dispute ce week-end le Quai 54, le « Dancing Bear » serait sur les tablettes de plusieurs franchises de la Grande Ligue, selon BeBasket.

Rien d’étonnant finalement car l’ailier fort de 27 ans n’est plus le même joueur que celui qui végétait sur le banc des Celtics, entre 2017 et 2019. En 74 matchs sous le maillot de Boston, Guerschon Yabusele n’avait ainsi compilé que 2.3 points et 1.4 rebond de moyenne, en à peine 7 minutes de temps de jeu par rencontre.

Mais après un passage en Chine, il s’était complètement relancé à l’Asvel, avant carrément de rejoindre le Real Madrid, où il évolue depuis deux saisons, s’affirmant comme un joueur majeur en Europe.

Même chose avec les Bleus, avec lesquels il a pris de plus en en plus d’importance, aux Jeux olympiques de Tokyo (médaille d’argent) et surtout à l’Euro 2022 (médaille d’argent), où il a sans doute été le meilleur Français du tournoi, compilant 14.8 points et 3.8 rebonds de moyenne sur l’ensemble de la compétition.

Cette année, il tournait notamment à 9.8 points et 4.0 rebonds de moyenne en 28 matchs d’Euroleague, à 51% de réussite dont 42% à 3-points, même s’il a surtout marqué les esprits par sa prise de MMA sur Dante Exum…

À noter tout de même que Guerschon Yabusele est sous contrat avec la « maison blanche » jusqu’en 2025.