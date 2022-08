Guerschon Yabusele fait sa place aux côtés de Rudy Gobert

Après un passage compliqué en NBA, où il n’a jamais réussi à trouver sa place chez les Celtics, Guerschon Yabusele a repris le fil de sa carrière en Europe, d’abord à l’Asvel puis au Real Madrid, dont il est très rapidement devenu un élément majeur, lui permettant de prolonger avec le club madrilène jusqu’en 2026.

De quoi lui permettre de s’imposer comme le poste 4 titulaire des Bleus pour la campagne en vue de l’Euro 2022.

Face à l’Italie, le « Dancing Bear » a affiché sa puissance sous le cercle dans le combat avec Danilo Gallinari ou Nicolo Melli, finissant avec 11 points et 4 rebonds, dont 3 offensifs, ainsi que 2 passes décisives.

« On a fait beaucoup d’erreurs, c’est clair que nous sommes en phase de préparation. On aurait dû avoir plus d’avance mais on a quand même gagné le match », expliquait-il juste après la rencontre.

Une « joie de vivre » communicative

L’ailier fort de 26 ans profite en tout cas de son statut, apportant son énergie communicative au groupe.

« On est payés pour faire ce qu’on aime le plus. C’est ouf ! Je suis content de chaque match, de chaque entraînement que je fais. Pouvoir faire un EuroBasket avec l’Equipe de France ce n’est que du positif. Je suis super content. Notre groupe est très spécial. Chaque jour s’amuser, rigoler, ce sont des choses positives très importantes dans une équipe. Ma joie de vivre, j’essaye de la partager. »

Son association avec Rudy Gobert sous le cercle, encore en chantier, sera l’une des clés de la réussite des Bleus lors du prochain EuroBasket (1-18 septembre) tant leur mélange de puissance et de verticalité en impose.

« En 4 on a un peu une position de deuxième meneur. J’essaye de trouver ma connexion avec Rudy. Quand la balle passe par nous c’est compliqué pour nos adversaires de défendre. Je suis à l’aise dans cette situation. Parler en défense, aider mes coéquipiers, avoir un rôle d’energizer. Je ne cherche pas à en faire trop mais à être juste. »

Rendez-vous demain soir, à 20h30, pour voir les progrès du duo (beIN Sports 1). Toujours face à l’Italie.

Crédit photo : IS/FFBB