Laborieuse, la France s’en sort de justesse contre l’Italie, après prolongation

Après sa victoire tranquille face aux Pays-Bas dimanche dernier, à Rouen, l’Équipe de France poursuivait sa préparation à l’Euro 2022 avec un déplacement périlleux en Italie, à Bologne. Un remake du quart de finale des derniers Jeux olympiques, qui a vu les hommes de Vincent Collet l’emporter une nouvelle fois contre son voisin transalpin (78-77). Non sans trembler…

Les Bleus ont d’abord mis du temps à rentrer dans leur match. Trop dispendieux et incapables de trouver de bonnes positions de tir, à cause de la mobilité et de l’activité défensive adverse, ils ont laissé la Squadra Azzurra prendre les devants (19-13). Dans le sillage de Simone Fontecchio, nouvel ailier du Jazz, en réussite de loin. En sortie de banc, Nico Mannion a également fait du mal à ses défenseurs, entre sa vivacité et ses arabesques (comme sur cet alley-oop pour Paul Biligha).

Dans le second quart-temps, le dynamique et spontané Nico Mannion continue de faire des misères à la France, toujours aussi statique et prévisible sur le plan offensif. Finalement, deux paniers d’Elie Okobo et l’énergie d’Isaïa Cordinier relancent les vice-champions olympiques en titre, enfin capables de se projeter rapidement en contre-attaque ou d’attirer les fautes en pénétration (et donc des lancers-francs). Pour tenir bon (36-36), les joueurs de Gianmarco Pozzecco s’en remettent quant à eux à leur qualité de shoot extérieur.

Le duo Fontecchio/Gallinari répond au duo Gobert/Yabusele

Au retour des vestiaires, les deux équipes commencent à faire jeu égal, chacune d’elles s’appuyant sur ce qui a fait sa force avant la pause. À savoir des paniers de l’inarrêtable Simone Fontecchio dans le camp italien et l’intensité du trio de remplaçants Elie Okobo — Isaïa Cordinier — Vincent Poirier dans le camp français.

Néanmoins, comme ils limitent leurs pertes de balle sans perdre en adresse, on sent que les Bleus montent en puissance, tel un diesel (54-50).

Dans le dernier acte, portée par le travail de Vincent Poirier à l’intérieur, la France pose son empreinte sur la partie et vire très vite à +7. Le problème, c’est que le vétéran Danilo Gallinari prend confiance et, comme Simone Fontecchio reste insaisissable, ça suffit pour ramener l’Italie au contact, au grand bonheur du public. En face, la paire Guerschon Yabusele — Rudy Gobert sort les muscles sous les panneaux. Insuffisant, toutefois, pour empêcher l’expérimenté Gallinari d’égaliser à 23 secondes de la fin, pour envoyer tout le monde en prolongation (69-69).

En prolongation, donc, les Français continuent de s’appuyer sur leurs intérieurs, Rudy Gobert et Guerschon Yabusele, qui ne cessent d’attirer les fautes.

Ces diables de Danilo Gallinari et Simone Fontecchio, encore eux, leur répondent tant bien que mal. Ce n’est qu’un match amical, mais les contacts sont rudes et les coups de sifflet nombreux. Les lancers-francs s’enchaînent, mais les troupes de Vincent Collet n’en profitent pas, ce qui donne la possibilité à Nico Mannion de faire gagner les siens, à 15 secondes de la fin. Un tir à mi-distance raté, qui offre la victoire aux visiteurs (78-77) !

À l’issue d’une prestation poussive, les Bleus de Rudy Gobert (15 points, 7 rebonds), Vincent Poirier (14 points, 13 rebonds), Elie Okobo (11 points) et Guerschon Yabusele (11 points) s’imposent ainsi à l’arrachée contre les Italiens. Des Italiens guidés par Simone Fontecchio (24 points) et Danilo Gallinari (13 points), mais trop indisciplinés pour espérer l’emporter, alors qu’ils en avaient la place.

