Guerschon Yabusele veut une nouvelle chance en NBA

« J’attends une deuxième chance. Je suis prêt ». C’est le message qu’a posté Guerschon Yabusele sur les réseaux sociaux, et l’intérieur de l’Equipe de France évoquait bien sûr une « deuxième chance » en NBA. Seizième choix des Celtics lors de la Draft 2016, Yabusele a effectué un passage éclair en NBA, et il est revenu en Europe dès 2019 où il est devenu l’un des meilleurs joueurs à son poste sous les couleurs du Real Madrid.

Comme Mathias Lessort, Yabusele reste sur les tablettes des scouts NBA et ses 14 points de moyenne aux Jeux olympiques et son match immense face à Team USA ont confirmé qu’il méritait une « seconde chance ». Le problème, c’est qu’il est sous contrat avec le Real Madrid, et que sa clause de sortie est très élevée. Selon Marc Stein, elle est de… 2.5 millions de dollars !

Passer du sommet de l’Euroleague à la NBA reste compliqué

Au Real, on avait anticipé un possible carton du Français aux JO puisque sa clause de départ était fixée à un million de dollars jusqu’au 15 juillet, puis donc à 2.5 millions de dollars ensuite. Il faut savoir que les franchises NBA sont autorisées à verser jusqu’à 850 000 dollars pour payer une clause de départ. Ce qui signifie que 1,65 million de dollars resterait à la charge de Yabusele.

Par ailleurs, en NBA, le Français n’est pas assuré de jouer un grand rôle, ni d’avoir un gros salaire. Comme Lessort, approché par les Knicks cet été, Yabusele s’est épanoui en Euroleague et les exemples récents de Sasha Vezenkov et de Vasilije Micic prouvent qu’il est compliqué, à 25 ans et plus, de passer du statut de star en Europe à celui de « roler player » en NBA. En janvier dernier, Yabusele expliquait d’ailleurs qu’il ne reviendrait pas en NBA sans garantie sur son temps de jeu.