Pas de NBA sans temps de jeu pour Guerschon Yabusele

Après une année 2023 agitée et difficile, entre la bagarre face au Partizan Belgrade, puis le crash à la Coupe du monde avec les Bleus et enfin une blessure au genou gauche, Guerschon Yabusele aborde l’année 2024 avec un objectif clair : les Jeux olympiques. C’est ce qu’il confie à nos confrères de L’Équipe.

« Au moment où le Mondial s’est terminé, je pense qu’on se projetait déjà sur les Jeux. C’est Paris ! Devant nos familles, nos amis… Ça va être incroyable », explique-t-il. « On ne va pas jouer pour participer. On veut gagner, c’est notre état d’esprit. Mais on ne peut pas dire : on veut l’or, on va battre tout le monde. »

L’intérieur de 28 ans l’annonce clairement : cette année, il veut « tout rafler ». Donc « trois titres avec le Real, et si possible un avec les Bleus », précise-t-il.

Et la NBA dans tout ça ? On se souvient qu’il avait passé deux saisons à Boston entre 2017 et 2019, avec 74 matches et très peu de minutes au compteur. Est-elle encore dans son esprit ?

« Je ne veux plus vivre des saisons à attendre de savoir si je vais jouer, comme quand j’étais à Boston ou en Chine », annonce Guerschon Yabusele. « J’ai envie de retourner en NBA, mais je joue pour la meilleure équipe d’Europe et je gagne des titres. Pourquoi quitter ça pour cirer un banc là-bas ? C’est peut-être ce que font les jeunes aujourd’hui, moi j’ai déjà donné. Cet été, les Bleus vont arriver directement après la fin de saison donc je ne vais pas attendre la NBA. J’attends les Jeux. »