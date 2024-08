Guerschon Yabusele accrochera son poster sur LeBron James chez lui

Avec Isaïa Cordinier et Mathias Lessort, il a été celui qui a complètement changé le visage de l’Equipe de France en deuxième semaine des Jeux olympiques. Elu dans le deuxième meilleur cinq de la compétition, Guerschon Yabusele a encore fait des dégâts en finale, face aux Etats-Unis, avec 20 points à 6/14 au tir.

Il a même eu droit au « M-V-P », « M-V-P » du public de l’Arena Bercy, pendant la rencontre puis encore sur le podium, au moment où les Bleus recevaient leurs médailles.

« Ça me pousse. Surtout que c’était dans des moments où j’étais un peu fatigué. À ce moment-là, tu te dis que c’est la finale et ça aide tout le monde, en fait. Je suis fier de tout le monde, de mes coéquipiers, du staff… Parce que ça n’a pas été une compétition facile et on mérite cette médaille parce qu’on est vraiment allés la chercher. »

« Quand je le vois, je me dis que soit je dunke, soit il me contre. Je n’ai pas le choix de faire un layup ou quoi. À ce moment-là, tu ne réfléchis pas »

Après une finale qui s’est finalement jouée sur « des petites erreurs, on a raté pas mal de shoots ouverts, moi le premier, des petites pertes de balle, des petites erreurs de communication en défense… Des choses bêtes, mais qui comptent à la fin. On leur a posé des problèmes, on sait qu’ils ont douté. »

Et puis il y a l’action du match : son poster sur LeBron James, s’il-vous-plait !

« C’était une action incroyable mais quand je le vois, je me dis que soit je dunke, soit il me contre. Je n’ai pas le choix de faire un layup ou quoi. À ce moment-là, tu ne réfléchis pas. Quand j’ai vu le contact et que je l’ai quand même mis, ça a mis un coup à tout le monde. Je vais quand même mettre le poster chez moi. »

Peut-être à côté de cette médaille d’argent, sa deuxième après celle de Tokyo, même s’il en « a marre » de ce métal et qu’il voudrait désormais l’or. Mais contrairement à certains coéquipiers, il ne la boude pas.

« Le problème avec la médaille d’argent, c’est que tu joues la finale, tu la perds et après il faut que tu rigoles. Quand tu joues pour la troisième place, t’as la médaille, t’arrives et t’es content. C’est un sentiment difficile mais je n’échangerais pas ça contre la troisième place. Moi, je suis content et fier parce qu’on a tout donné. »