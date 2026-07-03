Pat Spencer quitte les Warriors pour rejoindre les Suns

Parmi les belles histoires de la NBA, il y a celle de Pat Spencer, cet ancien champion du lacrosse, devenu titulaire aux Warriors cette saison. La veille de ses 30 ans, cet arrière met fin à cette belle aventure débutée à Golden State en 2022. Selon ESPN, il s’est mis d’accord avec les Suns pour signer un « two-way contract ». Ce sera son quatrième et dernier « two-way contract » en NBA, et il faut savoir que le règlement empêchait Golden State de le lui proposer.

Après trois saisons passées à Golden State, il change donc d’air, au terme de la meilleure campagne de sa carrière. Lors de l’exercice 2025/26, il a disputé 66 rencontres, un record personnel, dont 14 comme titulaire, en profitant des nombreuses absences dans l’effectif des Warriors pour gagner une place dans la rotation de Steve Kerr.

Véritable chouchou du public de San Francisco, Pat Spencer s’est construit un parcours atypique. Ancienne star universitaire de lacrosse, premier choix de la Draft PLL en 2019, il s’est reconverti au basket lors de sa dernière année à Northwestern avant de parvenir jusqu’en NBA sans être drafté.

Ses performances cette saison dans la Baie de San Francisco lui avaient permis de voir son « two-way contract » transformé en contrat garanti en cours de saison. C’est ce qu’il va encore tenter de réussir à Phoenix.

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services de deux ou trois joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 matches en NBA.

Pat Spencer Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 GS 6 4:20 50.0 0.0 0.3 0.3 0.7 0.8 0.2 0.0 0.2 0.0 0.7 2024-25 GS 39 6:25 40.6 22.7 73.3 0.4 0.8 1.2 1.2 0.5 0.4 0.5 0.1 2.5 2025-26 GS 66 18:37 42.7 35.7 77.2 0.8 1.6 2.4 3.5 1.1 0.7 1.3 0.1 7.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.