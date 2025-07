La bonne opération des Aces face au Dream

Avant le All-Star Break, Las Vegas était sur une série de deux victoires consécutives derrière une A’ja Wilson à la hauteur de son statut de MVP et qui sortait d’un match à 37 points et 10 rebonds face aux Wings.

Pour confirmer cette belle dynamique, les Aces se rendaient à Atlanta afin de défier un Dream amputé de sa deuxième meilleure marqueuse, Rhyne Howard.

Malgré cette absence, l’attaque d’Atlanta démarre bien sa rencontre à l’image de ce 9-0 impulsé par Allisha Gray (24 points, 8 rebonds) au milieu du premier quart-temps (21-17). Si Megan Gustafson répond par un tir de loin pour ramener les Aces à une longueur, Allisha Gray et Jordin Canada décochent toutes les deux une flèche à longue distance pour offrir sept points d’avance au Dream (27-20) au terme de ce premier acte.

Débute alors ce deuxième quart-temps avec A’ja Wilson sur le banc. Sans leur meilleure joueuse, les Aces ont souvent été à la peine cette saison, mais pas sur ce match. Dana Evans (14 points à 5/9 au tir) sort de sa boîte et passe un 9-0 qui permet à Las Vegas de reprendre l’avantage (29-20).

A'ja Wilson intraitable

La franchise du Nevada reste devant jusqu’à la mi-temps, alourdit la mise au retour des vestiaires grâce à Jewell Loyd et si Jordin Canada répond à mi-distance, Allisha Gray inscrit un nouveau tir de loin pour donner 10 points d’avance aux Aces (51-41). Dans le dernier acte, Atlanta reste en vie grâce à deux tirs de suite de Te-Hina Paopao, mais, comme souvent, A’ja Wilson se charge de plier ce match.

La MVP en titre inscrit quatre points de suite, tous à mi-distance, pour enterrer définitivement les espoirs de victoire du Dream. Derrière les 24 points et 12 rebonds de l’intérieure, Las Vegas s’impose 87 à 72 et enchaîne un troisième succès de rang.

Ainsi, les Aces réalisent la très belle opération de la soirée puisque les joueuses de Becky Hammon passent devant Indiana, battue par New York, pour prendre la sixième place au classement et se rapprocher un peu plus de la quatrième position détenue actuellement par Seattle, synonyme d’avantage du terrain en playoffs.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.