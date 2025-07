Une A’ja Wilson impériale sauve Las Vegas face aux Wings

Après son succès compliqué face aux Valkyries, les Aces se rendaient à Dallas pour affronter les Wings et leur phénomène Paige Bueckers qui n’ont plus remporté un match depuis le 3 juillet dernier et un affrontement face au Mercury. Une rencontre que la franchise texane abordait toujours sans DiJonai Carrington (côte) et Maddy Siegrist (genou).

Paige Bueckers ouvre le score à mi-distance, mais Jewell Loyd lui répond aussitôt. Ainsi, pendant tout ce premier quart-temps, les deux équipes s'échangent les paniers et après dix minutes de jeu, personne n’a pris le contrôle de cette partie (22-22).

Dès le début du deuxième acte, Las Vegas prend cinq points d’avance grâce à Dana Evans et Megan Gustasfson (27-22). Les Aces conservent cet écart jusqu’à la mi-temps notamment grâce à un excellent passage de A’ja Wilson, qui inscrit 8 points de suite pour voir son compteur déjà pointer à 20 unités au moment de rejoindre les vestiaires. Du côté de Dallas, JJ Quinerly limite la casse avec un panier dans les ultimes secondes de la première mi-temps (47-41).

Après la pause, A’ja Wilson continue sur son excellente lancée et permet aux Aces de prendre 10 points d’avance (56-46), le plus gros écart du match. Las Vegas profite ensuite du mauvais repli défensif des Wings pour alourdir la mise. Cela s’illustre par un panier de Dana Evans puis par une flèche à longue distance d’Aaliyah Nye. Menées de 20 points, les Wings sont dans le dur au moment de débuter le quatrième quart-temps.

Les Wings proches du braquage

Pourtant, Dallas remonte peu à peu au score dans ce dernier acte par l’intermédiaire de Paige Bueckers. Grâce à deux tirs dont un derrière l’arc, l’ancienne de Connecticut ramène les Wings à huit longueurs (77-65) alors qu’il reste plus de six minutes à jouer. La rookie inscrit 10 de ses 20 points dans ce dernier quart-temps, mais elle s’occupe également de distribuer le jeu. À deux minutes du terme, elle joue un “pick and pop” avec Li Yueru pour permettre à la Chinoise de trouver un tir à 3-points totalement ouvert (84-76). A’ja Wilson répond aussitôt avec un panier sur la tête de l’ancienne joueuse du Storm, mais Dallas ne se laisse toujours pas abattre. Paige Bueckers trouve cette fois-ci JJ Quinerly qui inscrit un tir à longue distance.

Mieux encore, Arike Ogunbowale (9 points, 6 passes) décoche une flèche de loin et ramène les Wings à deux possessions (86-82) alors qu’il ne reste qu’une minute à jouer. Si le tir suivant de Haley Jones est contré par A’ja Wilson, Paige Bueckers parvient à inscrire deux nouveaux points pour maintenir en vie les espoirs de victoire de Dallas. Cependant, de l'autre côté du terrain, A’ja Wilson se joue encore de Li Yueru pour offrir un peu d’air à Las Vegas (88-84).

Un dernier panier qui scelle le sort du match puisque la franchise du Nevada se sort du piège tendu par Dallas et s’impose 90 à 86 derrière une A’ja Wilson, encore une fois impériale, à 37 points et 10 rebonds, son 10e match en carrière à plus de 35 points et 10 rebonds, du jamais-vu en WNBA.

En conférence de presse, Chris Koclanes, l’entraîneur de Dallas, a salué les efforts de son équipe, mais il s’est aussi rendu compte que face à A’ja Wilson, ses joueuses avaient été impuissantes : “On a commencé par mettre Li [Yueru] sur elle. Puis on a essayé différentes choses, c’est la MVP, la meilleure joueuse du monde. Faire des prises à deux, c’est aussi compliqué parce qu’elle va si vite. Nous devons encore trouver des moyens pour contenir les grandes joueuses.”

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.