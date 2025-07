Toujours sans Caitlin Clark, le Fever chute encore face à New York

Juste avant le All-Star Break, le Fever et le Liberty avaient croisé le fer dans un duel qui s’était joué sans Caitlin Clark , touchée à l’aine. Pour la reprise de la saison, Indiana et New York se défiaient une nouvelle fois et la meneuse n’était toujours pas en tenue. À l’inverse, le Liberty pouvait enfin compter sur Jonquel Jones qui réalisait son grand retour sur les parquets après une absence de neuf matchs.

Justement, c’est l’intérieure qui ouvre le score grâce à un tir à 3-points. New York profite ensuite de son adresse à longue distance pour créer un premier écart (23-16) par l’intermédiaire de Sabrina Ionescu, mais Sophie Cunningham (15 points à 5/8 de loin) et Lexie Hull répondent aussitôt avec deux flèches à longue distance et le Fever ne compte qu’un seul point de retard (23-22) après dix minutes de jeu.

Lors du début du deuxième acte, Marine Johannès (3 points, 1 rebond, 1 passe) s’illustre derrière l’arc mais, en défense, elle ne parvient pas à contenir Kelsey Mitchell qui inscrit deux points faciles. Cette action de la joueuse du Fever s’inscrit dans un 11-2 d’Indiana conclu par un tir primé de Sophie Cunningham qui permet aux coéquipières de Caitlin Clark de mener 33 à 32. Si elles parviennent à prendre huit points d’avance, Leonie Fiebich et Breanna Stewart recollent à quatre longueurs juste avant la mi-temps (46-42).

Le Fever craque en fin de match

Après la pause, New York tente de reprendre l’avantage, mais à chaque fois le Fever trouve une solution, que ce soit via un tir de loin de Sophie Cunningham ou par Kelsey Mitchell (29 points, 2 passes) qui, en l’absence de Caitlin Clark, porte l’attaque du Fever. Il faut attendre la dernière minute de ce troisième acte pour voir le Liberty prendre l’avantage grâce à quatre points consécutifs de Breanna Stewart (69-67).

Dans le dernier acte, New York déroule et c’est Jonquel Jones qui s’illustre, d’abord à l’intérieur. Puis elle inscrit un tir à 3-points sur la tête de Sophie Cunningham qui permet à son équipe de mener de neuf points, son plus gros écart dans cette partie (79-70). L’équipe de Big Apple se met en confiance, à tel point que Sabrina Ionescu se permet d’aller narguer l’entraîneuse du Fever, Stephanie White, après avoir réussi un tir de loin.

Si le Fever tente de rester dans la partie, la vainqueur du concours à 3-points décoche une nouvelle flèche de loin pour enterrer définitivement les espoirs de victoire d'Indiana.

Le Liberty s’impose 98-84 derrière 18 points et 9 rebonds de Jonquel Jones, mais aussi grâce aux 17 points de Leonie Fiebich et Breanna Stewart. New York enchaîne donc un quatrième succès consécutif alors que son effectif n’est même pas à 100% puisque la Belge Emma Meesseman, qui va rejoindre l'équipe, n’est pas encore arrivée.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.