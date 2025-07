Emma Meesseman, un renfort de choix au New York Liberty

Les trois meilleures équipes du début de saison WNBA lui faisaient les yeux doux. Finalement, Emma Meesseman a préféré le New York Liberty, champion en titre, au Minnesota Lynx et au Phoenix Mercury.

Championne WNBA en 2019 (et MVP des Finals) avec les Washington Mystics, l'intérieure belge de 32 ans renforce donc l'armada new-yorkaise, pourtant déjà bien armée sous le cercle avec Breanna Stewart et Jonquel Jones.

Touchée à la cheville, cette dernière a manqué 12 matchs cette saison, mais elle doit revenir au jeu cette semaine.

Pour New York, qui est actuellement à la deuxième place du classement WNBA avec 15 victoires pour 6 défaites, derrière le Minnesota Lynx (20 victoires – 4 défaites), c'est une sacrée recrue pour la deuxième partie de saison.

Tout juste championne d'Europe, et MVP de la compétition, pour la deuxième fois de suite avec la Belgique, la native d'Ypres n'en finit plus de gagner, tant en sélection qu'en club, avec six titres en Euroleague (2016, 2018, 2019, 2021, 2023 et 2024) mais aussi trois titres de MVP de la compétition reine en Europe (2023, 2024 et 2025).