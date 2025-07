Marine Johannès s’éclate vraiment avec le Liberty

La nouvelle attendue est finalement tombée quelques heures avant le début du match. De nouveau touchée à la cuisse, Caitlin Clark n'a pas pu participer au dernier déplacement d'Indiana avant le break, sur le parquet de New York, cette nuit.

Championnes en titre, les joueuses du Liberty n'ont pas manqué l'occasion d'enfoncer une formation du Fever qui se retrouve encore à chercher le bon équilibre, et a payé ses nombreux errements au prix fort face à un trio Ionescu-Cloud-Stewart sans états d'âme. Breanna Stewart a particulièrement tiré son épingle du jeu avec ses 24 points, 11 rebonds et 7 passes décisives. Pour faire simple, “Stewie” a été partout, omniprésente en défense (4 contres !) et toujours aussi opportuniste et efficace en attaque.

Marine Johannès finit fort

C'est elle qui a lancé les hostilités en scorant six points de suite avant de distribuer quatre passes décisives afin de mettre ses coéquipières en confiance (32-24). Ces dernières ont parfaitement répondu puisque Kennedy Burke et Marine Johannès y sont allées de leurs 3-points pour l'accompagner au scoring et faire passer l'écart à +17 peu avant le repos (53-36).

New York s'est appuyé sur sa défense et a profité du manque de repli de ses adversaires pour les punir régulièrement en transition et maintenir l'écart jusqu'à la fin. Breanna Stewart a ainsi poursuivi sa démonstration, agrémentée par trois nouvelles pépites à 3-points signées Marine Johannès (12 points à 4/5 à 3-points, 3 passes décisives, 2 interceptions), symbole d'une équipe qui a shooté en pleine confiance (14/27 à 3-points).

Profiter de l'instant

Les deux équipes se retrouveront dès la reprise, toujours à New York, mardi prochain, tandis que la Française savoure cette nouvelle sortie convaincante. “C’est toujours du plaisir, aussi grâce aux fans. C’est tellement bruyant ici” explique-t-elle à propos de son grand sourire. “C’est pas comme ça partout. En France ou en Turquie, là où j’ai joué, ce n’est pas pareil. Parfois, tu dois juste profiter du moment. Et voilà, c’est génial.”

Mais ce que retient la Française, c'est que le Liberty se rapproche de son niveau des derniers playoffs, et c'est toujours mieux d'attaquer un break avec une victoire en poche.

“C'était un match important pour nous, aussi parce que c'était juste avant la pause. Tu veux toujours bien jouer, te battre et gagner, comme ça tu peux partir sur une bonne impression” rappelle-t-elle. “Le cinq de départ a fait un super premier quart-temps, et je pense que ça nous a vraiment aidées à entrer dans le match. À titre personnel, ça fait du bien de voir que les tirs rentrent. C’est pas comme ça tous les soirs, mais je fais de mon mieux. Et oui, l’ambiance de l’équipe était super ce soir, on a fait un très bon match collectivement.”

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.