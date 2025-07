Le Storm de Gabby Williams remporte sa guerre de tranchées face aux Valkyries

Après avoir perdu à la dernière seconde face au Mercury, Golden State se rendait à Seattle pour y défier le Storm de Gabby Williams. Si l’équipe locale prend les devants d'entrée (7-4), la première éclaircie pour les Valkyries intervient avec l’entrée en jeu de Carla Leite (5 points, 2 passes). La Française inscrit cinq points de suite dont un tir à 3-points en sortie de dribble, un secteur où elle est particulièrement en difficulté cette saison (4/38 après cette rencontre), pour permettre à Golden State de repasser devant (9-7).

Après dix minutes de jeu, les joueuses de Natalie Nakase ne mènent que d’un point (15-14) et cette guerre de tranchées se poursuit dans le deuxième quart-temps où les défenses brillent à l’image de la dernière action de cette première mi-temps où Carla Leite parvient à contenir Gabby Williams pour la contraindre à prendre un tir difficile qui ne rentre pas. Les deux équipes rejoignent les vestiaires sur un tout petit score de parité : 31-31.

Après la pause, Erica Wheeler (15 points, 3 rebonds) décide de prendre le match à son compte et passe un 8-2 pour permettre au Storm de compter six points d’avance (39-33). Toutefois, le match ne s’emballe pas à cause d’un rythme haché où les coups de sifflet sont nombreux tandis que les deux équipes enchaînent les maladresses au tir. Ce troisième quart-temps se finit avec un “airball” de Kate Martin pour laisser Seattle mener de quatre points (44-40). Les deux tirs suivants des Valkyries sont deux tentatives primées qui ne trouvent pas leur cible. Pourtant, Golden State continue d’insister derrière la ligne et cela paye puisque Tiffany Hayes et Cecilia Zandalasini convertissent toutes les deux une flèche à longue distance pour ramener l’équipe californienne à -2 (54-52).

Des Françaises discrètes

Cependant, les Valkyries n’arriveront jamais à passer devant et Nneka Ogwumike (22 points, 8 rebonds) se charge de boucler l'affaire pour offrir la victoire (67-58) au Storm.

Jamais Golden State n’avait inscrit aussi peu de points sur une seule rencontre, et peut-être que le maigre temps de jeu de Janelle Salaün (14 minutes dont seulement trois en deuxième période) a joué. Avec 10 points, la soeur de Tidjane est la deuxième meilleure marqueuse de Golden State juste derrière les 12 unités de Cecilia Zandalasini. Un choix de Natalie Nakase qui peut sembler étonnant puisque la Française avait failli sauver le match face à Phoenix avec deux tirs importants dans les dernières secondes.

Côté Storm, Gabby Williams finit avec 4 points, 7 rebonds et 2 interceptions tandis que Dominique Malonga n’est pas entrée en jeu.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.