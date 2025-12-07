Pat Spencer, l’enfoiré préféré des Warriors

Numéro 1 de la Draft en 2019 en Premier Lacrosse League, Pat Spencer avait préféré suivre son rêve de jouer en NBA. Six ans plus tard, ce joueur en “two-way contract” a décroché sa première titularisation, et il s’en souviendra puisque les Warriors ont gagné à Cleveland, et il a terminé meilleur marqueur avec 19 points !

« C’est génial de voir un gars qui a dû se battre pour tout pour enfin avoir son moment et non seulement le saisir, mais l’attraper à la gorge », a réagi Kerr. « Ce gars est un compétiteur. »

Déjà brillant face aux Sixers, Spencer s’était fait remarquer après un 3-points en haranguant le public d’un “Je suis ce type d’enfoiré !” Un message devenu viral au point qu’il se fait chambrer depuis deux jours par tout le monde dans le vestiaire de Golden State.

Il chambre le public de Cleveland…

Et Steve Kerr n’a pas manqué d’y faire référence. « Son coach s’est rendu compte que Pat est bien ce type d’enfoiré ! », a souri le coach de Golden State. “C’est devenu une évidence. Désolé, mais j’ai le droit de dire ça ? “

Déchaîné, Spencer a remis ça cette nuit en chambrant les fans de Cleveland de gestes de la main après son premier lancer-franc, qui donnait quatre points d’avance aux Warriors à 4,1 secondes de la fin. Sa manière à lui de leur dire “bonne nuit” et de rentrer chez eux.

Pat Spencer got his career high in points then told Cavs fans to go home pic.twitter.com/qJ0klhKW5K — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) December 7, 2025

Stephen Curry blessé, Spencer assure l’intérim à la mène, et le voilà qui vient d’enchaîner 17, 16 et 19 points lors de ses trois derniers matchs !

« Il a vraiment amélioré son tir extérieur, » constate Kerr. « C’est le point principal. L’an dernier, il refusait beaucoup de tirs à 3 points, pénétrait, tirait beaucoup de floaters. Il ne sera jamais Steph, mais il est une vraie menace. »

Auteur de 12 de ses 19 points dans le dernier quart-temps, Spencer a eu les honneurs de l’interview en bord de terrain, et il a mis en avant le collectif. « Cela a demandé un effort collectif… Nous n’avions que dix joueurs, mais dix joueurs plutôt jeunes aujourd’hui. Les Cavaliers sortaient d’un back-to-back, et nous savions que si nous jouions avec du rythme, en courant d’un bout à l’autre du terrain, nous trouverions des tirs qui nous seraient favorables » conclut-il.