L’incroyable défi de Pat Spencer

Il y a deux semaines, Pat Spencer était au Japon, en voyage de présaison avec les champions NBA des Warriors.

Au bout du monde grâce à sa place au bout du banc, ce cubique arrière de 1m91 était loin de s’imaginer pouvoir partager le quotidien des « Splash Brothers » en tournée mondiale il y a quelques années en arrière.

Oui, car, il y a trois ans, Pat Spencer passait de la fac de Loyola, dans le Maryland, à celle de Northwestern, dans l’Illinois. Mais plus que le déménagement, relativement court à l’échelle des Etats-Unis, il changeait surtout de sport. De la crosse et du casque, il passait au short et à la balle orange !

Le GOAT de lacrosse en université

Pourquoi ce changement de sport si tardif ? La raison principale est que Pat Spencer avait de claires prédispositions techniques pour ces deux activités, mais à 1m63 et 54kg pour sa première année au lycée, son corps n’était tout simplement pas prêt pour les parquets. Il s’est donc rabattu sur la crosse par défaut…

« C’est mon premier amour », déclare-t-il sur ESPN. « Il n’y a pas vraiment d’explication. Ça a toujours été le sport que j’ai le plus aimé. La crosse est juste derrière, mais avec le basket, j’ai toujours eu cette passion. »

Engagé à défendre les couleurs de Loyola Maryland dans cette discipline issue de pratiques ancestrales des tribus amérindiennes, Pat Spencer a honoré son contrat, et plutôt bien ! Nommé meilleur joueur du pays avec le Tewaaraton Award pour sa dernière saison, en plus du record absolu de passes en Division I (231) et le quatrième meilleur total de points marqués (380) dans l’histoire universitaire de son sport, il avait, pour ainsi dire, fait le tour de la question dans le petit monde du lacrosse.

Numéro 1 de la toute première Draft de la Premier Lacrosse League en 2019, il a pris tout le monde à contrepied en décidant de poursuivre sa carrière universitaire à Northwestern donc, mais dans un autres sport ! A 10 points, 4 rebonds et 4 passes de moyenne pour les Wildcats, en 29 matchs, il a éveillé l’intérêt de quelques scouts.

« C’est remarquable », affirme Cliff Rees, son coach au lycée, dans le Maryland. « La plupart des gens impliqués dans le sport comprennent à quel point c’est un accomplissement et ce que ça dit sur son talent. Passer de quatre saisons de lacrosse en université à jouer soir après soir dans la Big Ten, c’est incroyable ! En tant qu’ancien joueur de division I et ancien coach, je ne peux imaginer personne d’autre capable de faire ce grand écart. »

Une autre année en G-League avant de percer ?

Après une rapide pige du côté de Hambourg, à 9 points, 4 rebonds en 5 matchs en 2020-21, Pat Spencer est rentré au pays pour faire grimper sa cote en G-League. Au sein du Capital City Go-Go (aux côtés de Joël Ayayi pendant un temps), il a fait montre de son savoir-faire collectif avec 7 points, 2 rebonds, 2 passes de moyenne.

Sur le pont l’été passé pour la « Summer League » de Las Vegas, il portait encore la tunique des Wizards pour une production similaire à 6 points, 4 rebonds et 4 passes en 4 rencontres.

Durant cette présaison avec les Warriors, l’ancienne star du lacrosse est plutôt discret à 3 points et 2 rebonds de moyenne, mais s’il ne passe pas le « cut » dans les jours à venir, on peut être sûr que le garçon sera encore là dans l’antichambre, à attendre son heure.

« Il nous a vraiment montré qu’il était un vrai joueur [durant un tournoi de début de saison] », se souvient Tavaras Hardy, le coach de l’équipe de basket de Loyola. « C’est un de ces gars qui veut juste une opportunité. Ne lui dites pas non simplement parce que ça semble logique. Faites-le jouer et voyez ce qu’il peut donner. »

Dans la veine d’un Charlie Ward, le meneur des Knicks des 90s qui avait hésité entre NFL et NBA, ou d’un Pat Connaughton qui avait été suivi par des équipes de MLB, Pat Spencer fait partie de ces joueurs doués pour plus d’un sport. S’il arrivait à percer dans la Grande Ligue, il serait le premier à le faire en venant du lacrosse.

