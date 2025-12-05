Pat Spencer, l’improbable « go-to-guy » des Warriors

Stephen Curry absent, puis Jimmy Butler et Draymond Green blessés coup sur coup mardi et jeudi, Golden State devait se trouver un leader de circonstance lors de ses deux derniers matchs contre le Thunder et les Sixers.

Le talent de Jonathan Kuminga ou de Brandin Podziemski ? L’adresse de Moses Moody ou de Buddy Hield ? Les Warriors n’ont pas été ridicules, loin de là, lors de ces rencontres, mais ils le doivent en grande partie à Pat Spencer. Oui, Pat Spencer, son contrat « two-way », ses 29 ans et son allure de joueur « lambda » comme on en retrouve sur à peu près tous les playgrounds. Le meneur a été remarquable, et d’ailleurs remarqué par son soutien numéro un Steve Kerr.

Face au Thunder, son très bon passage en deuxième période (15 points en 12 minutes) avait coïncidé avec le comeback retentissant de l’équipe de la Baie. Golden State était mené de 22 longueurs en début de troisième quart-temps avant de passer devant à trois reprises dans le quatrième quart-temps grâce à des tirs de Pat Spencer.

Sorti à un peu moins de quatre minutes de la fin, il avait laissé les siens dans le coup (107-111), avant qu’Oklahoma City ne signe un dernier coup de collier pour l’emporter. « J’adorerais lui donner plus de minutes » avait alors clamé Steve Kerr. Jeudi, il a tenu parole. Et Pat Spencer a fait mieux que répondre à l’appel.

33 points en 45 minutes

Dans un match au scénario similaire à Philadelphie la nuit dernière, les Warriors se sont mis en difficulté, menés 30-10 après 12 minutes. Avant de finalement échouer d’un petit point dans une fin de match dingue, et malgré une nouvelle prestation de haute volée de leur numéro 61. Pour la deuxième fois de rang, Pat Spencer a terminé meilleur marqueur et meilleur passeur des siens (17 points à 8/14, 6 passes en 21 minutes contre OKC, 16 points, 4 passes en 24 minutes chez les Sixers). « Pat est simplement incroyable », disait de lui Steve Kerr mardi. « C’est un grand professionnel, un compétiteur. Il peut jouer n’importe quel rôle, il sera le même gars chaque jour, qu’il joue 21 minutes ou aucune. Il est très bon pour attaquer le cercle sur les pick-and-rolls, une vraie force sur ce type d’action, en particulier dans le jeu moderne avec le spacing. Et c’est un bon passeur. »

Alors que les titulaires ont été très décevants, la troisième rotation des Warriors avec Quinten Post, Gui Santos ou encore le revenant De’Anthony Melton a été menée par Pat Spencer. La différence d’envie et de dynamisme entre lui et Brandin Podziemski a été criante, reflétée par le ratio +/- des deux joueurs : +17 pour Pat Spencer, là aussi le meilleur des Warriors, contre -20 pour « Podz ».

Cette fois, laisser son « vétéran » sur le parquet pour terminer le match était « une évidence » a réagi Steve Kerr. « Pat a été simplement incroyable. Il a contrôlé le match. Avec lui, ce n’est que du positif. Vous voulez défendre quelque chose en tant qu’organisation, vous voulez avoir une identité. Et cela doit passer par un esprit de compétition, jouer collectivement, et c’est ce qui est si beau avec ce groupe qui a fini le match. »

Pat Spencer en a été le fer de lance avec 12 points dans le dernier quart-temps, dont un panier à 3-points que n’aurait pas renié Stephen Curry, un mètre derrière la ligne malgré les longs bras d’Adem Bona, et qui a permis aux visiteurs de compter quatre points d’avance à 1 minute 12 de la fin.

Les choix justes et la confiance, c’est tout ce dont les Warriors ont besoin alors que leurs cadres sont sur le flanc. « Sans Steph, il doit être sur le parquet, c’est certain » a confirmé Steve Kerr.

« Quand nous avons un certain numéro 30, nous avons une idée claire de l’identité de jeu que nous voulons sur le parquet » a expliqué Pat Spencer en conférence de presse. « Quand il n’est pas là, nous avons tendance à ralentir le jeu avec certains groupes. Avec d’autres, nous avons un peu plus de rythme. En ce moment, à cause des blessures et des absences, nous essayons de réellement trouver une identité compte tenu de là où nous en sommes. J’ai le sentiment que je peux avoir un rôle majeur dans l’équation, mais je n’envie pas du tout le travail de Steve Kerr. »

Un futur dilemme pour les Warriors ?

Si le technicien de la Baie a rappelé que « chaque match est différent » et qu’aucune rotation n’était gravée dans le marbre, la montée en puissance de Pat Spencer pourrait finir par devenir un choix de plus en plus cornélien pour les Warriors. Son contrat « two-way » va mécaniquement le limiter sur la durée de la saison, lui qui a déjà été utilisé 15 fois depuis la reprise. « Il est limité à 55 matchs donc nous allons devoir le laisser hors de la feuille de match quand Steph reviendra et sachant que nous avons De’Anthony Melton » déplorait Steve Kerr aux médias après la défaite contre Oklahoma City. « Mais Pat est un joueur NBA. Il a sa place à plein temps dans notre effectif. Et nous n’avons pas eu le luxe de ne pas l’avoir avec nous pendant ces 22 premiers matchs. »

« Cela serait génial de trouver une manière de l’avoir dans notre effectif permanent parce que c’est le gars en quelque sorte parfait comme remplaçant » a insisté le technicien jeudi. « Il peut vous faire gagner des matchs comme il l’a presque fait ce soir. Mais quand il ne joue pas, il amène la même énergie, la même attitude. Ce serait super si nous pouvons trouver une solution, mais c’est un peu compliqué. »

Avant de songer à l’avenir, Pat Spencer va pouvoir profiter de la suite du « road trip » des Warriors et du back-to-back à Chicago et Cleveland samedi et dimanche pour prouver un peu plus sa valeur.

Pat Spencer Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 GS 6 4:20 50.0 0.0 0.3 0.3 0.7 0.8 0.2 0.0 0.2 0.0 0.7 2024-25 GS 39 6:25 40.6 22.7 73.3 0.4 0.8 1.2 1.2 0.5 0.4 0.5 0.1 2.5 2025-26 GS 14 13:21 41.1 35.0 85.7 0.8 1.2 2.0 2.7 1.4 0.6 0.6 0.1 5.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.