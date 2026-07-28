DeMar DeRozan intéresse aussi les Cavaliers et les Nuggets

Parmi les derniers gros noms du marché des « free agents », DeMar DeRozan plaît à plusieurs équipes. Après avoir déjà été évoqué à Toronto ou Miami, le voilà maintenant annoncé du côté de Cleveland ou de Denver, selon des informations d’ESPN relayées par The Heat Central.
Libéré par les Kings au début du mois, pour des raisons avant tout financières d’après leur GM, le sextuple All-Star peut toujours rendre de précieux services à une équipe en quête de scoring, d’expérience et de création offensive.
Aussi bien dans le cinq de départ qu’en sortie de banc, puisqu’il ne serait pas étonnant de le voir accepter un rôle de Sixième homme, à bientôt 37 ans. Une évolution qui permettrait également de mieux masquer ses limites défensives et son manque d’adresse extérieure.
Comme Sacramento lui doit encore 10 millions de dollars, DeMar DeRozan pourrait accepter de signer pour le minimum chez les Cavaliers ou les Nuggets. Il apporterait à Cleveland un créateur supplémentaire capable de soulager les arrières, et à Denver une solution offensive dans les minutes sans Nikola Jokic.
Cela tombe bien : les deux équipes n’ont plus de marge de manœuvre sur le plan économique. Les Nuggets doivent encore gérer le dossier Peyton Watson, tandis que les Cavaliers doivent trouver un accord avec James Harden.
|DeMar DeRozan
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2009-10
|TOR
|77
|21:37
|49.8
|25.0
|76.3
|0.9
|2.0
|2.9
|0.7
|2.3
|0.6
|0.8
|0.2
|8.6
|2010-11
|TOR
|82
|34:46
|46.7
|9.6
|81.3
|0.9
|2.9
|3.8
|1.8
|2.6
|1.0
|1.8
|0.4
|17.2
|2011-12
|TOR
|63
|35:01
|42.2
|26.1
|81.0
|0.6
|2.7
|3.3
|2.0
|2.6
|0.8
|2.0
|0.3
|16.7
|2012-13
|TOR
|82
|36:45
|44.5
|28.3
|83.1
|0.6
|3.3
|3.9
|2.5
|2.1
|0.9
|1.8
|0.3
|18.1
|2013-14
|TOR
|79
|38:11
|42.9
|30.5
|82.4
|0.6
|3.7
|4.3
|4.0
|2.5
|1.1
|2.2
|0.4
|22.7
|2014-15
|TOR
|60
|35:00
|41.3
|28.4
|83.2
|0.7
|3.9
|4.6
|3.5
|2.0
|1.2
|2.3
|0.2
|20.1
|2015-16
|TOR
|78
|35:57
|44.6
|33.8
|85.0
|0.8
|3.7
|4.5
|4.0
|2.1
|1.0
|2.2
|0.3
|23.5
|2016-17
|TOR
|74
|36:23
|46.7
|26.6
|84.2
|0.9
|4.3
|5.2
|3.9
|1.8
|1.1
|2.4
|0.2
|27.3
|2017-18
|TOR
|80
|33:54
|45.6
|31.0
|82.5
|0.7
|3.2
|3.9
|5.2
|1.9
|1.1
|2.2
|0.3
|23.0
|2018-19
|SA
|77
|34:55
|48.1
|15.6
|83.0
|0.7
|5.3
|6.0
|6.2
|2.3
|1.1
|2.6
|0.5
|21.2
|2019-20
|SA
|68
|34:04
|53.1
|25.7
|84.5
|0.6
|4.9
|5.5
|5.6
|2.6
|1.0
|2.4
|0.3
|22.1
|2020-21
|SA
|61
|33:43
|49.5
|25.7
|88.0
|0.7
|3.6
|4.2
|6.9
|2.1
|0.9
|2.0
|0.2
|21.6
|2021-22
|CHI
|76
|36:06
|50.4
|35.2
|87.7
|0.7
|4.4
|5.2
|4.9
|2.3
|0.9
|2.4
|0.3
|27.9
|2022-23
|CHI
|74
|36:15
|50.4
|32.4
|87.2
|0.5
|4.2
|4.6
|5.1
|2.5
|1.1
|2.1
|0.5
|24.5
|2023-24
|CHI
|79
|37:50
|48.0
|33.3
|85.3
|0.5
|3.8
|4.3
|5.3
|2.0
|1.1
|1.7
|0.6
|24.0
|2024-25
|SAC
|77
|35:57
|47.7
|32.8
|85.7
|0.6
|3.2
|3.9
|4.4
|1.9
|0.8
|1.4
|0.4
|22.2
|2025-26
|SAC
|77
|31:15
|49.7
|32.0
|86.8
|0.5
|2.5
|2.9
|4.1
|1.9
|1.0
|1.2
|0.3
|18.4
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.