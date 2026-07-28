DeMar DeRozan intéresse aussi les Cavaliers et les Nuggets

Parmi les derniers gros noms du marché des « free agents », DeMar DeRozan plaît à plusieurs équipes. Après avoir déjà été évoqué à Toronto ou Miami, le voilà maintenant annoncé du côté de Cleveland ou de Denver, selon des informations d’ESPN relayées par The Heat Central.

Libéré par les Kings au début du mois, pour des raisons avant tout financières d’après leur GM, le sextuple All-Star peut toujours rendre de précieux services à une équipe en quête de scoring, d’expérience et de création offensive.

Aussi bien dans le cinq de départ qu’en sortie de banc, puisqu’il ne serait pas étonnant de le voir accepter un rôle de Sixième homme, à bientôt 37 ans. Une évolution qui permettrait également de mieux masquer ses limites défensives et son manque d’adresse extérieure.

Comme Sacramento lui doit encore 10 millions de dollars, DeMar DeRozan pourrait accepter de signer pour le minimum chez les Cavaliers ou les Nuggets. Il apporterait à Cleveland un créateur supplémentaire capable de soulager les arrières, et à Denver une solution offensive dans les minutes sans Nikola Jokic.

Cela tombe bien : les deux équipes n’ont plus de marge de manœuvre sur le plan économique. Les Nuggets doivent encore gérer le dossier Peyton Watson, tandis que les Cavaliers doivent trouver un accord avec James Harden.

DeMar DeRozan Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 TOR 77 21:37 49.8 25.0 76.3 0.9 2.0 2.9 0.7 2.3 0.6 0.8 0.2 8.6 2010-11 TOR 82 34:46 46.7 9.6 81.3 0.9 2.9 3.8 1.8 2.6 1.0 1.8 0.4 17.2 2011-12 TOR 63 35:01 42.2 26.1 81.0 0.6 2.7 3.3 2.0 2.6 0.8 2.0 0.3 16.7 2012-13 TOR 82 36:45 44.5 28.3 83.1 0.6 3.3 3.9 2.5 2.1 0.9 1.8 0.3 18.1 2013-14 TOR 79 38:11 42.9 30.5 82.4 0.6 3.7 4.3 4.0 2.5 1.1 2.2 0.4 22.7 2014-15 TOR 60 35:00 41.3 28.4 83.2 0.7 3.9 4.6 3.5 2.0 1.2 2.3 0.2 20.1 2015-16 TOR 78 35:57 44.6 33.8 85.0 0.8 3.7 4.5 4.0 2.1 1.0 2.2 0.3 23.5 2016-17 TOR 74 36:23 46.7 26.6 84.2 0.9 4.3 5.2 3.9 1.8 1.1 2.4 0.2 27.3 2017-18 TOR 80 33:54 45.6 31.0 82.5 0.7 3.2 3.9 5.2 1.9 1.1 2.2 0.3 23.0 2018-19 SA 77 34:55 48.1 15.6 83.0 0.7 5.3 6.0 6.2 2.3 1.1 2.6 0.5 21.2 2019-20 SA 68 34:04 53.1 25.7 84.5 0.6 4.9 5.5 5.6 2.6 1.0 2.4 0.3 22.1 2020-21 SA 61 33:43 49.5 25.7 88.0 0.7 3.6 4.2 6.9 2.1 0.9 2.0 0.2 21.6 2021-22 CHI 76 36:06 50.4 35.2 87.7 0.7 4.4 5.2 4.9 2.3 0.9 2.4 0.3 27.9 2022-23 CHI 74 36:15 50.4 32.4 87.2 0.5 4.2 4.6 5.1 2.5 1.1 2.1 0.5 24.5 2023-24 CHI 79 37:50 48.0 33.3 85.3 0.5 3.8 4.3 5.3 2.0 1.1 1.7 0.6 24.0 2024-25 SAC 77 35:57 47.7 32.8 85.7 0.6 3.2 3.9 4.4 1.9 0.8 1.4 0.4 22.2 2025-26 SAC 77 31:15 49.7 32.0 86.8 0.5 2.5 2.9 4.1 1.9 1.0 1.2 0.3 18.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.