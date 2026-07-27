Peyton Watson prêt à parier sur lui-même ?

Maintenant que Spencer Jones est assuré de rester dans le Colorado, les Nuggets peuvent se concentrer sur le dossier Peyton Watson. Denver a en effet décidé de s’aligner sur l’offre du Thunder pour conserver son ailier, tandis que la situation de Peyton Watson demeure toujours aussi indécise.

Le joueur de 23 ans intéresse plusieurs équipes, notamment les Bucks, les Hawks et les Clippers. Les Nuggets souhaitent également le conserver, mais la prolongation de Spencer Jones complique leur situation financière.

Denver pourrait donc prolonger Peyton Watson avant de le transférer dans la foulée. Mais la franchise du Colorado se montre particulièrement gourmande dans les négociations puisqu’elle réclamerait deux premiers tours de Draft non protégés, ainsi que deux possibilités d’échange de choix au premier tour.

Selon Marc Stein, Peyton Watson envisage désormais une autre solution : accepter sa « qualifying offer » de 6.5 millions de dollars et disputer une saison supplémentaire à Denver. Il passerait alors du statut de « restricted free agent » à celui de joueur totalement libre à l’été 2027, avec la possibilité de rejoindre la franchise de son choix.

Une stratégie également évoquée à Detroit autour de Jalen Duren, mais qui comporte une part importante de risque. Une blessure, une baisse de régime ou un rôle moins important durant la saison 2026/27 pourraient faire chuter sa valeur sur le marché.

Peyton Watson espère au contraire profiter de cette année supplémentaire pour faire grimper sa cote et décrocher un contrat plus important. Durant l’intersaison, les Nuggets lui auraient proposé 70 millions de dollars sur quatre ans, une offre qu’il juge insuffisante.

L’ailier aurait notamment en tête le contrat signé par Christian Braun en 2025. Denver avait alors accordé 125 millions de dollars sur cinq saisons à son arrière.

Peyton Watson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 DEN 23 8:05 49.2 42.9 55.0 0.3 1.3 1.6 0.5 0.6 0.1 0.3 0.5 3.3 2023-24 DEN 80 18:36 46.5 29.6 67.0 0.7 2.5 3.2 1.1 1.8 0.5 0.7 1.1 6.7 2024-25 DEN 68 24:21 47.7 35.3 69.3 0.7 2.7 3.4 1.4 1.8 0.7 0.8 1.4 8.1 2025-26 DEN 54 29:36 49.1 41.1 73.0 0.9 4.0 4.9 2.1 2.5 0.9 1.7 1.1 14.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.