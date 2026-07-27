Denver égale l’offre du Thunder pour garder Spencer Jones

Denver a mis fin au suspense autour de Spencer Jones. Arrivé chez les Nuggets après la Draft 2024, l’ailier de 25 ans avait signé une offre de 12 millions de dollars sur deux ans avec le Thunder.

Comme Spencer Jones était « free agent protégé », la franchise du Colorado disposait de deux jours pour s’aligner sur la proposition d’OKC. C’est désormais chose faite puisque les Nuggets ont choisi de conserver leur joueur pour les deux prochaines saisons.

Une décision qui récompense notamment sa belle fin de saison 2025/26 et ses playoffs prometteurs face aux Wolves. D’abord sous contrat « two-way », puis intégré à l’effectif grâce à un contrat standard, Spencer Jones avait été propulsé dans le cinq majeur en l’absence d’Aaron Gordon.

Il s’était particulièrement illustré lors du Game 5 de la série, alors que Denver était dos au mur, avec 20 points à 7/9 au tir, dont 4/5 à 3-points.

Ce choix n’est toutefois pas sans conséquence sur le plan financier. En s’alignant sur l’offre du Thunder, Denver passe désormais au-dessus du « second apron », tout en alourdissant considérablement sa facture fiscale.

La « luxury tax » des Nuggets devrait ainsi augmenter d’environ 32 millions de dollars, pour passer de 36 à 68 millions de dollars. La franchise dispose encore de plusieurs mois pour alléger la note en procédant à quelques ajustements dans son effectif.

Il faudra notamment surveiller l’évolution du dossier Peyton Watson. Également « free agent protégé », l’ailier évolue au même poste que Spencer Jones et intéresserait les Clippers, les Bucks ainsi que les Hawks.

LEXIQUE

Two-way contract : conçu pour créer une passerelle entre la NBA et la G League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services de trois joueurs supplémentaires. Ceux-ci évoluent principalement avec la franchise affiliée en G League, mais peuvent également disputer jusqu’à 50 matchs de saison régulière en NBA.

Luxury tax : la NBA fonctionne avec un plafond salarial souple, que les franchises peuvent dépasser grâce à différentes exceptions. Lorsqu’une équipe franchit le seuil spécifique de la « luxury tax », elle doit verser une pénalité calculée en fonction du montant de son dépassement. Les franchises qui dépassent également les différents « aprons » sont soumises à des restrictions supplémentaires dans la construction de leur effectif.

Spencer Jones Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 DEN 20 6:15 32.4 5.9 100.0 0.4 0.5 0.9 0.3 0.9 0.3 0.3 0.3 1.3 2025-26 DEN 64 22:08 50.4 39.6 60.8 1.2 2.1 3.3 0.8 2.7 0.8 0.5 0.5 5.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.