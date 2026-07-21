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Le « second apron » fait si peur que personne ne le dépasse…

Publié le 21/07/2026 à 16:13 Twitter Facebook

NBA – Pour la première fois depuis l’entrée en vigueur du nouvel accord collectif, les 30 franchises devraient débuter la saison 2026/27 sous le « second apron ». Même les champions et les équipes les plus riches refusent désormais d’en subir les conséquences.

Sam PrestiLe « second apron » devait freiner les dépenses des franchises les plus riches de la NBA. Trois ans après son apparition dans la convention collective, il semble avoir dépassé son objectif : selon ESPN, aucune équipe ne devrait commencer la saison 2026/27 au-dessus de ce deuxième seuil fiscal, fixé à 221,7 millions de dollars.

La taxe n’est pourtant qu’une partie du problème. Dépasser cette limite empêche notamment d’utiliser certaines exceptions, d’agréger plusieurs salaires dans un transfert ou d’envoyer de l’argent dans une transaction. Des sanctions sportives suffisamment contraignantes pour que le syndicat des joueurs parte en guerre contre le système.

Le Thunder efface 224 millions de dollars

Même Oklahoma City, champion en 2025 puis encore présent en finale de conférence, a réduit sa facture. En transférant Lu Dort, Aaron Wiggins et Isaiah Joe, le Thunder a récupéré sept choix de Draft au second tour et économisé 224 millions de dollars en salaires et en « luxury tax ».

« C’était une décision financière », assume Sam Presti, qui assure que ces économies « seront réaffectées aux équipes futures » afin de pouvoir prendre davantage de décisions sportives dans les prochaines années.

Un dirigeant de la conférence Est ironise : « On arrive au point où l’on peut classer, année après année, les équipes du second apron selon la qualité de leurs opérations de dégraissage. » À ce petit jeu, estime-t-il, Oklahoma City s’en est mieux sorti que Boston.

Les Celtics avaient ouvert la voie un an plus tôt en sacrifiant Jrue Holiday puis Kristaps Porzingis, avant de laisser partir Al Horford et Luke Kornet. Une cure d’austérité poursuivie cet été avec le transfert de Jaylen Brown…

Même les Knicks refusent de franchir la ligne

Malgré des recettes dépassant les 20 millions de dollars par match de playoffs au Madison Square Garden, les champions en titre ont tout fait pour rester sous la limite. James Dolan jugeait même « suicidaire » de la franchir. New York a donc laissé partir Mitchell Robinson, pour conserver Jordan Clarkson sans basculer dans le rouge.

Minnesota a certes frappé fort avec LaMelo Ball, mais les Wolves ont parallèlement envoyé Julius Randle à Brooklyn pour alléger leurs comptes. Cleveland a, de son côté, laissé partir Dean Wade et Keon Ellis.

Résultat : les 30 équipes vont échapper au « second apron ». La NBA voulait empêcher les plus riches d’accumuler les stars. Elle a surtout créé un seuil que plus personne n’ose franchir, un « hard cap » qui ne dit pas son nom.

Seuils 2026/27 : premier apron à 209,015 millions de dollars et second apron à 221,686 millions.
Rang Équipe Marge 1er apron Marge 2e apron
1 New York Knicks −11,8 M$ +0,8 M$
2 Orlando Magic −10,2 M$ +2,5 M$
3 Denver Nuggets −8,7 M$ +4,0 M$
4 Minnesota Timberwolves −8,6 M$ +4,1 M$
5 Phoenix Suns −7,8 M$ +4,9 M$
6 Oklahoma City Thunder −5,8 M$ +6,9 M$
7 Indiana Pacers +2,2 M$ +14,9 M$
8 Philadelphia 76ers +3,4 M$ +16,1 M$
9 Sacramento Kings +3,7 M$ +16,3 M$
10 Toronto Raptors +5,5 M$ +18,2 M$
11 Dallas Mavericks +9,5 M$ +22,2 M$
12 Boston Celtics +10,3 M$ +23,0 M$
13 New Orleans Pelicans +10,4 M$ +23,1 M$
14 Miami Heat +10,4 M$ +23,1 M$
15 San Antonio Spurs +10,5 M$ +23,2 M$
16 Los Angeles Lakers +10,6 M$ +23,2 M$
17 Houston Rockets +10,9 M$ +23,6 M$
18 Atlanta Hawks +11,6 M$ +24,2 M$
19 Milwaukee Bucks +11,9 M$ +24,6 M$
20 Portland Trail Blazers +16,9 M$ +29,6 M$
21 Washington Wizards +19,5 M$ +32,2 M$
22 Cleveland Cavaliers +25,3 M$ +38,0 M$
23 Golden State Warriors +28,8 M$ +41,4 M$
24 Utah Jazz +31,0 M$ +43,7 M$
25 Charlotte Hornets +33,2 M$ +45,9 M$
26 Chicago Bulls +43,7 M$ +56,4 M$
27 Los Angeles Clippers +45,7 M$ +58,4 M$
28 Memphis Grizzlies +46,9 M$ +59,5 M$
29 Detroit Pistons +54,7 M$ +67,3 M$
30 Brooklyn Nets +58,0 M$ +70,6 M$

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Rédacteur de contenu Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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