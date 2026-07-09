Les Knicks conservent Jordan Clarkson… tout en évitant le « second apron »

Alors qu’ils vont désormais devoir défendre leur titre, les Knicks continuent de compléter leur effectif sans atteindre le « second apron », que James Dolan voulait absolument éviter. Selon ESPN, Jordan Clarkson a ainsi accepté un contrat d’un an et 3.9 millions de dollars pour revenir à New York.

Capable de créer son propre tir, de jouer avec ou sans ballon et d’apporter des points rapidement, l’ancien meilleur sixième homme de la NBA sera toujours chargé de soulager Jalen Brunson sur certaines séquences, même si son rôle et ses limites peuvent être très fluctuants, notamment à cause de ses limites défensives.

La signature reste tout de même très intéressante sur le plan financier. Bobby Marks rappelle ainsi que les signatures de Landry Shamet, Jordan Clarkson, Mohamed Diawara, Jose Alvarado et Andre Drummond représentent 17.5 millions de dollars pour la saison prochaine. Autrement dit, New York a rempli son banc sans franchir la zone rouge du « second apron », qui aurait largement limité ses marges de manoeuvre.

Derrière le quatuor très coûteux formé par Karl-Anthony Towns, OG Anunoby, Jalen Brunson et Mikal Bridges, les Knicks cherchent donc l’efficacité au meilleur prix.

Leur effectif n’est toutefois pas complet puisqu’ils doivent encore signer un joueur, sans doute un intérieur, afin d’apporter une option supplémentaire à Mike Brown derrière Karl-Anthony Towns et Andre Drummond.

L’effectif des Knicks 2026/27 Meneurs : Jalen Brunson, Jose Alvarado, Miles McBride, Tyler Kolek Arrières/Ailiers : Josh Hart, Jordan Clarkson, Landry Shamet, OG Anunoby, Mikal Bridges, Mohamed Diawara, Pacome Dadiet Intérieurs : Karl-Anthony Towns, Andre Drummond

Jordan Clarkson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 LAL 59 25:01 44.8 31.4 82.9 0.9 2.3 3.2 3.5 1.8 0.9 1.6 0.2 11.9 2015-16 LAL 79 31:58 43.3 34.7 80.4 1.2 2.8 4.0 2.4 2.1 1.1 1.7 0.1 15.5 2016-17 LAL 82 30:10 44.5 32.9 79.8 0.6 2.4 3.0 2.6 1.8 1.1 2.0 0.1 14.7 2017-18 CLE 28 22:34 45.6 40.7 81.0 0.5 1.6 2.1 1.7 1.6 0.7 1.1 0.1 12.6 2017-18 LAL 53 23:42 44.8 32.4 79.5 0.8 2.2 3.0 3.3 1.2 0.7 1.8 0.1 14.5 2018-19 CLE 81 27:20 44.8 32.4 84.4 1.0 2.3 3.3 2.4 1.4 0.7 1.7 0.2 16.8 2019-20 CLE 29 22:58 44.2 37.1 88.4 0.7 1.7 2.4 2.4 1.1 0.6 1.3 0.3 14.6 2019-20 UTA 42 24:44 46.2 36.6 78.5 0.7 2.1 2.8 1.6 1.8 0.7 1.4 0.2 15.6 2020-21 UTA 68 26:44 42.5 34.7 89.6 0.7 3.3 4.0 2.5 1.6 0.9 1.7 0.1 18.4 2021-22 UTA 79 27:06 41.9 31.8 82.8 0.8 2.6 3.5 2.5 1.9 0.8 1.6 0.2 16.0 2022-23 UTA 61 32:35 44.4 33.8 81.6 1.2 2.9 4.0 4.4 2.0 0.5 3.0 0.2 20.8 2023-24 UTA 55 30:35 41.3 29.4 88.1 0.9 2.5 3.4 5.0 1.5 0.6 2.7 0.1 17.1 2024-25 UTA 37 26:00 40.8 36.2 79.7 0.7 2.5 3.2 3.7 1.4 0.8 2.3 0.2 16.2 2025-26 NY 72 17:46 45.1 32.7 83.0 0.9 0.9 1.8 1.3 1.7 0.4 0.9 0.1 8.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.