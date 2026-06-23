Les Knicks récompensent Mohamed Diawara avec un nouveau contrat !

Un an après son arrivée dans la ligue, en toute fin de second tour de la Draft, Mohamed Diawara vit plus que jamais un rêve éveillé dans la « Big Apple ». Juste après avoir remporté son premier titre NBA avec les Knicks, le voilà ainsi récompensé par la franchise new-yorkaise : d’après ESPN, il va y prolonger pour plus de 10 millions de dollars, répartis sur plusieurs années.

Une très bonne affaire pour New York, qui verrouille son soldat sur le long terme, et pour le Français, qui devait tester le marché mais qui peut donc désormais partir en vacances l’esprit serein avant d’attaquer sa saison « sophomore ».

Arrivé par la petite porte chez les Knicks, comme 51e choix de la Draft 2025, Mohamed Diawara a cravaché depuis pour se faire une place dans l’effectif new-yorkais et dans la rotation de Mike Brown (3.6 points et 1.4 rebond, sur 69 matchs et en 9 minutes).

À force de travail et d’abnégation, l’ailier de tout juste 21 ans a réussi à faire ses preuves à New York et, même si la franchise n’est pas au mieux financièrement, ses dirigeants ont décidé de le conserver. À lui de leur donner raison, comme il le fait déjà depuis des mois quand il obtient du temps de jeu.

Mohamed Diawara Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 NY 69 9:11 42.3 36.9 75.0 0.2 1.1 1.4 0.8 0.7 0.2 0.4 0.1 3.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.