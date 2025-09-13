Mohamed Diawara, le 14e contrat des Knicks ?

Comme l'an passé, les Knicks doivent manœuvrer pour finaliser leur effectif. Actuellement, New York a ainsi 12 joueurs sous contrat et doit donc en signer deux de plus avant le début de la saison.

Problème : l'équipe est à quelques millions de dollars du « second apron ». Pour le moment, le club ne peut ainsi signer qu'un seul vétéran alors que Malcolm Brogdon, Landry Shamet et Garrison Matthews ont tous les trois paraphé des contrats afin de participer au « training camp » de l'équipe de Mike Brown.

Deux options s'offrent donc aux Knicks. La première est d'échanger un jeune joueur comme Pacôme Dadiet, Tyler Kolek ou Miles McBride afin de pouvoir garder deux vétérans parmi les trois récemment signés. La deuxième est simplement de signer un seul vétéran. Mais dans les deux cas, le 14e contrat devra revenir à un rookie.

C'est en effet le seul type de contrat qui permet à New York de compléter l'effectif sans franchir le seuil du « second apron » mais il doit revenir à un joueur tout juste drafté… et donc Mohamed Diawara.

Voilà sans doute pourquoi le Français, choisi en 51e position de la dernière Draft par les Clippers, puis échangé aux Knicks dans la foulée, a décidé de rester aux Etats-Unis, alors qu'il semblait parti pour continuer de s'aguerrir en Europe après son intéressante Summer League à 7.0 points et 5.3 rebonds en 22.3 minutes sur quatre matchs.

EFFECTIF PROVISOIRE DES KNICKS POUR 2025/26

Meneurs : Jalen Brunson, Miles McBride, Tyler Kolek

Arrières/Ailiers : Mikal Bridges, OG Anunoby, Josh Hart, Jordan Clarkson, Pacôme Dadiet

Intérieurs : Karl-Anthony Towns, Mitchell Robinson, Guerschon Yabusele, Ariel Hukporti