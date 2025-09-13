Les Knicks pourraient sacrifier un jeune comme Pacôme Dadiet

Landry Shamet, Garrison Mathews et Malcolm Brogdon. Tels sont les trois joueurs signés en 24 heures par les Knicks pour leur « training camp », et en l'état, un seul peut espérer intégrer l'effectif. Les finances de New York ont presque atteint le seuil du « second apron » et le règlement leur interdit de recruter plus d'un joueur.

Conséquence, si les Knicks veulent en conserver deux sur les trois, il va falloir dégraisser… Sur la base de discussions avec d'autres équipes, le New York Post affirme que les Knicks vont effectuer un échange leur permettant de conserver Malcolm Brogdon ainsi que Landry Shamet ou Garrison Mathews. De son côté, Jake Fischer cite des sources selon lesquelles les Knicks étudient divers scénarios d’échange afin de sortir du rouge.

Notre confrère cite Pacôme Dadiet comme élément qui pourrait être sacrifié pour des raisons financières. Premier tour de Draft en 2024, le Français a peu joué lors de sa première saison NBA (18 matchs) et il touchera près de trois millions de dollars cette saison.

Autre jeune susceptible d'être coupé ou transféré : Tyler Kolek. Si les Knicks tiennent absolument à signer Malcolm Brogdon, le jeune meneur aura un rôle encore plus limité que la saison passée. Sur le plan financier, il doit toucher cinq millions de dollars sur les deux prochaines saisons.

L'idéal, pour les Knicks, serait de transférer l'un des deux joueurs contre un futur choix de Draft. Le plus intéressant financièrement, ce serait de sacrifier Tyler Kolek, l'actuel 12e contrat, car son seul départ permettrait de signer deux vétérans et un rookie. Les Knicks auraient alors 14 joueurs dans leur effectif, contre 12 pour l'instant.