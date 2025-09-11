Landry Shamet revient compléter l’effectif des Knicks

Il y avait encore une ou deux places à pourvoir dans l'effectif des Knicks et, comme l'an passé, c'est Landry Shamet qui vient de récupérer l'un des derniers spots à New York.

À 28 ans, celui qui jouait récemment les photographes à l'US Open a l'avantage donc de connaître la maison, et d'apporter également du shoot en sortie de banc, puisqu'il tourne à 39% de réussite de loin en carrière.

Drafté en 28e position par les Sixers en 2018, l'arrière (1m93) a pas mal voyagé depuis, passant par les Clippers, les Nets, les Suns et les Wizards. Avant donc de rejoindre les Knicks la saison dernière.

EFFECTIF PROVISOIRE DES KNICKS POUR 2025/26

Meneurs : Jalen Brunson, Miles McBride, Tyler Kolek

Arrières/Ailiers : Mikal Bridges, OG Anunoby, Josh Hart, Jordan Clarkson, Landry Shamet, Pacôme Dadiet

Intérieurs : Karl-Anthony Towns, Mitchell Robinson, Guerschon Yabusele, Ariel Hukporti

Landry Shamet Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 * All Teams 79 23 43.1 42.2 80.6 0.3 1.4 1.7 1.5 2.0 0.5 0.6 0.1 9.1 2018-19 * PHL 54 21 44.1 40.4 81.5 0.3 1.2 1.4 1.1 2.0 0.4 0.5 0.1 8.3 2018-19 * LAC 25 28 41.4 45.0 79.5 0.3 2.0 2.2 2.3 2.0 0.5 0.8 0.1 10.9 2019-20 LAC 53 27 40.4 37.5 85.5 0.1 1.8 1.9 1.9 2.7 0.4 0.8 0.2 9.3 2020-21 BRK 61 23 40.8 38.7 84.6 0.2 1.7 1.8 1.6 1.5 0.5 0.8 0.2 9.3 2021-22 PHX 69 21 39.4 36.8 84.0 0.2 1.6 1.8 1.6 1.3 0.4 0.6 0.1 8.3 2022-23 PHX 40 20 37.7 37.7 88.2 0.3 1.4 1.7 2.3 1.5 0.7 0.9 0.1 8.7 2023-24 WAS 46 16 43.1 33.8 82.6 0.3 1.0 1.3 1.2 1.7 0.5 0.7 0.2 7.1 2024-25 NYK 50 15 46.1 39.7 66.7 0.2 1.0 1.2 0.5 1.0 0.5 0.4 0.0 5.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.