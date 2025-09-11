Landry Shamet revient compléter l’effectif des Knicks

Il y avait encore une ou deux places à pourvoir dans l'effectif des Knicks et, comme l'an passé, c'est Landry Shamet qui vient de récupérer l'un des derniers spots à New York.
À 28 ans, celui qui jouait récemment les photographes à l'US Open a l'avantage donc de connaître la maison, et d'apporter également du shoot en sortie de banc, puisqu'il tourne à 39% de réussite de loin en carrière.
Drafté en 28e position par les Sixers en 2018, l'arrière (1m93) a pas mal voyagé depuis, passant par les Clippers, les Nets, les Suns et les Wizards. Avant donc de rejoindre les Knicks la saison dernière.
EFFECTIF PROVISOIRE DES KNICKS POUR 2025/26
Meneurs : Jalen Brunson, Miles McBride, Tyler Kolek
Arrières/Ailiers : Mikal Bridges, OG Anunoby, Josh Hart, Jordan Clarkson, Landry Shamet, Pacôme Dadiet
Intérieurs : Karl-Anthony Towns, Mitchell Robinson, Guerschon Yabusele, Ariel Hukporti
|Landry Shamet
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2018-19 *
|All Teams
|79
|23
|43.1
|42.2
|80.6
|0.3
|1.4
|1.7
|1.5
|2.0
|0.5
|0.6
|0.1
|9.1
|2018-19 *
|PHL
|54
|21
|44.1
|40.4
|81.5
|0.3
|1.2
|1.4
|1.1
|2.0
|0.4
|0.5
|0.1
|8.3
|2018-19 *
|LAC
|25
|28
|41.4
|45.0
|79.5
|0.3
|2.0
|2.2
|2.3
|2.0
|0.5
|0.8
|0.1
|10.9
|2019-20
|LAC
|53
|27
|40.4
|37.5
|85.5
|0.1
|1.8
|1.9
|1.9
|2.7
|0.4
|0.8
|0.2
|9.3
|2020-21
|BRK
|61
|23
|40.8
|38.7
|84.6
|0.2
|1.7
|1.8
|1.6
|1.5
|0.5
|0.8
|0.2
|9.3
|2021-22
|PHX
|69
|21
|39.4
|36.8
|84.0
|0.2
|1.6
|1.8
|1.6
|1.3
|0.4
|0.6
|0.1
|8.3
|2022-23
|PHX
|40
|20
|37.7
|37.7
|88.2
|0.3
|1.4
|1.7
|2.3
|1.5
|0.7
|0.9
|0.1
|8.7
|2023-24
|WAS
|46
|16
|43.1
|33.8
|82.6
|0.3
|1.0
|1.3
|1.2
|1.7
|0.5
|0.7
|0.2
|7.1
|2024-25
|NYK
|50
|15
|46.1
|39.7
|66.7
|0.2
|1.0
|1.2
|0.5
|1.0
|0.5
|0.4
|0.0
|5.7
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.