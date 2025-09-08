Quand Landry Shamet devient photographe à l’US Open

Alors que Carlos Alcaraz a battu Jannik Sinner en finale de l'US Open dimanche soir, un photographe pas comme les autres se trouvait dans le stade Arthur Ashe de New York : Landry Shamet. Mais que faisait l'ancien joueur des Knicks là-bas ?

Il se trouve que le shooteur est photographe à ses heures perdues, depuis quatre ans. Il avait déjà travaillé avec l'USTA (U.S. Tennis Association) l'an dernier, déjà l'US Open, pendant la première semaine du Grand Chelem.

« Ses photos en pleine action sont vraiment magnifiques », juge Jen Pottheiser, qui fait partie de l'USTA, pour l'AP. « C'est véritablement un étudiant de la photographie. Il pose d'excellentes questions. C'est un bon coéquipier. »

Pour cet événement, Landry Shamet avait son propre appareil photo, lui qui a longtemps fait sans. « Mes amis me disaient que je devais m'acheter un appareil. Mais pourquoi faire ? Qui en utilise encore ? J'utilisais mon téléphone », dit-il, lui qui n'a toujours pas de club pour la saison à venir.

« Depuis que j'ai un appareil photo, je n'arrive pas à m'imaginer sans. Même quand on est en déplacement, j'ai toujours l’objet avec moi, juste au cas où. Que ce soit un simple passe-temps ou quand je me promène, je fais des photos. Peut-être que je vais les imprimer pour les mettre chez moi au mur. L'appareil est toujours là. »

Landry Shamet Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 * All Teams 79 23 43.1 42.2 80.6 0.3 1.4 1.7 1.5 2.0 0.5 0.6 0.1 9.1 2018-19 * PHL 54 21 44.1 40.4 81.5 0.3 1.2 1.4 1.1 2.0 0.4 0.5 0.1 8.3 2018-19 * LAC 25 28 41.4 45.0 79.5 0.3 2.0 2.2 2.3 2.0 0.5 0.8 0.1 10.9 2019-20 LAC 53 27 40.4 37.5 85.5 0.1 1.8 1.9 1.9 2.7 0.4 0.8 0.2 9.3 2020-21 BRK 61 23 40.8 38.7 84.6 0.2 1.7 1.8 1.6 1.5 0.5 0.8 0.2 9.3 2021-22 PHX 69 21 39.4 36.8 84.0 0.2 1.6 1.8 1.6 1.3 0.4 0.6 0.1 8.3 2022-23 PHX 40 20 37.7 37.7 88.2 0.3 1.4 1.7 2.3 1.5 0.7 0.9 0.1 8.7 2023-24 WAS 46 16 43.1 33.8 82.6 0.3 1.0 1.3 1.2 1.7 0.5 0.7 0.2 7.1 2024-25 NYK 50 15 46.1 39.7 66.7 0.2 1.0 1.2 0.5 1.0 0.5 0.4 0.0 5.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.