Quand Landry Shamet devient photographe à l’US Open

Alors que Carlos Alcaraz a battu Jannik Sinner en finale de l'US Open dimanche soir, un photographe pas comme les autres se trouvait dans le stade Arthur Ashe de New York : Landry Shamet. Mais que faisait l'ancien joueur des Knicks là-bas ?
Il se trouve que le shooteur est photographe à ses heures perdues, depuis quatre ans. Il avait déjà travaillé avec l'USTA (U.S. Tennis Association) l'an dernier, déjà l'US Open, pendant la première semaine du Grand Chelem.
« Ses photos en pleine action sont vraiment magnifiques », juge Jen Pottheiser, qui fait partie de l'USTA, pour l'AP. « C'est véritablement un étudiant de la photographie. Il pose d'excellentes questions. C'est un bon coéquipier. »
Pour cet événement, Landry Shamet avait son propre appareil photo, lui qui a longtemps fait sans. « Mes amis me disaient que je devais m'acheter un appareil. Mais pourquoi faire ? Qui en utilise encore ? J'utilisais mon téléphone », dit-il, lui qui n'a toujours pas de club pour la saison à venir.
« Depuis que j'ai un appareil photo, je n'arrive pas à m'imaginer sans. Même quand on est en déplacement, j'ai toujours l’objet avec moi, juste au cas où. Que ce soit un simple passe-temps ou quand je me promène, je fais des photos. Peut-être que je vais les imprimer pour les mettre chez moi au mur. L'appareil est toujours là. »
|Landry Shamet
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2018-19 *
|All Teams
|79
|23
|43.1
|42.2
|80.6
|0.3
|1.4
|1.7
|1.5
|2.0
|0.5
|0.6
|0.1
|9.1
|2018-19 *
|PHL
|54
|21
|44.1
|40.4
|81.5
|0.3
|1.2
|1.4
|1.1
|2.0
|0.4
|0.5
|0.1
|8.3
|2018-19 *
|LAC
|25
|28
|41.4
|45.0
|79.5
|0.3
|2.0
|2.2
|2.3
|2.0
|0.5
|0.8
|0.1
|10.9
|2019-20
|LAC
|53
|27
|40.4
|37.5
|85.5
|0.1
|1.8
|1.9
|1.9
|2.7
|0.4
|0.8
|0.2
|9.3
|2020-21
|BRK
|61
|23
|40.8
|38.7
|84.6
|0.2
|1.7
|1.8
|1.6
|1.5
|0.5
|0.8
|0.2
|9.3
|2021-22
|PHX
|69
|21
|39.4
|36.8
|84.0
|0.2
|1.6
|1.8
|1.6
|1.3
|0.4
|0.6
|0.1
|8.3
|2022-23
|PHX
|40
|20
|37.7
|37.7
|88.2
|0.3
|1.4
|1.7
|2.3
|1.5
|0.7
|0.9
|0.1
|8.7
|2023-24
|WAS
|46
|16
|43.1
|33.8
|82.6
|0.3
|1.0
|1.3
|1.2
|1.7
|0.5
|0.7
|0.2
|7.1
|2024-25
|NYK
|50
|15
|46.1
|39.7
|66.7
|0.2
|1.0
|1.2
|0.5
|1.0
|0.5
|0.4
|0.0
|5.7
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.