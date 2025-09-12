Knicks : Garrison Mathews va concurrencer Landry Shamet

On l'a appris dans la nuit, le contrat d'un an signé par Landry Shamet n'est pas garanti. Ce qui signifie que le shooteur va devoir faire ses preuves lors de la présaison pour décrocher une place définitive dans l'effectif.

Et New York va faire jouer la concurrence puisque le New York Post annonce qu'ils ont convié Garrison Mathews pour leur camp d’entraînement.

Selon Stefan Bondy, Garrison Mathews sera en concurrence avec Landry Shamet pour une place dans l’effectif des Knicks pour la saison régulière, et il a son mot à dire. Passé par les Wizards et les Rockets, il vient de passer deux ans et demi aux Hawks, et la saison passée il tournait à 7.5 points de moyenne à 39% aux tirs.

C'est une vraie gâchette en sortie de banc, et en carrière, 85% de ses tirs sont pris derrière la ligne à 3-points ! Pour entourer Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns ou encore Mikal Bridges, les Knicks aimeraient un shooteur à 3-points de plus afin de s'offrir des combinaisons capables d'écarter le jeu au maximum. Cet été, ils ont recruté Jordan Clarkson sur les postes d'arrières, mais ce n'est pas un pur shooteur capable d'écarter le jeu.

Garrison Matthews a ce profil, tout comme Landry Shamet, et ce dernier n'est donc clairement pas assuré de récupérer l'une des deux dernières places de l'effectif.

Garrison Mathews Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 WAS 18 13 42.9 41.3 91.2 0.3 1.0 1.3 0.6 1.8 0.4 0.4 0.1 5.4 2020-21 WAS 64 16 40.9 38.4 88.4 0.2 1.1 1.4 0.4 1.7 0.5 0.2 0.1 5.5 2021-22 HOU 65 26 39.9 36.0 79.4 0.5 2.4 2.9 1.0 2.6 0.9 0.6 0.4 10.0 2022-23 * All Teams 54 13 36.3 35.0 90.6 0.2 1.1 1.4 0.5 1.1 0.4 0.4 0.1 4.8 2022-23 * HOU 45 13 35.3 34.2 91.1 0.2 1.2 1.4 0.5 1.2 0.5 0.4 0.1 4.8 2022-23 * ATL 9 9 41.9 40.0 87.5 0.1 1.1 1.2 0.3 0.7 0.1 0.1 0.1 4.8 2023-24 ATL 66 15 45.6 44.0 81.0 0.3 1.1 1.4 0.6 1.7 0.3 0.3 0.1 4.9 2024-25 ATL 47 18 39.7 39.0 82.1 0.3 1.6 1.9 1.3 1.7 0.6 0.7 0.3 7.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.