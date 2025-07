Mohamed Diawara reste aux Etats-Unis pour gagner sa place aux Knicks

Choisi en 51e position de la dernière Draft par les Clippers puis immédiatement transféré aux Knicks, Mohamed Diawara allait-il rester un peu plus en Europe ? Dans ce cas, l'ailier serait resté au Cholet Basket…

Néanmoins, le club a annoncé que l'intéressé « a décidé de poursuivre son aventure aux États-Unis ».

Pour l'instant, on ignore exactement comment. Va-t-il signer un contrat classique avec le club de New York ou plutôt un « two-way contract » qui lui permettra de faire la navette entre la G-League et la NBA ? Dans tous les cas, il semble avoir marqué les esprits en Summer League, malgré son manque d'adresse.

Avec 7.0 points à 40% dont 15% à 3-pts et 5.3 rebonds en 22.3 minutes sur 4 matchs, il a ainsi affiché une grosse activité et beaucoup d'envie, mais aussi une capacité à partir en dribble et à faire les bons choix ballon en main.