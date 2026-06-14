Pacôme Dadiet et Mohamed Diawara dans le club fermé des Français champions NBA

Ils n’ont peut-être que peu joué durant ces playoffs, et n’ont pas foulé le parquet lors de ces Finals, mais Pacôme Dadiet et Mohamed Diawara n’en sont pas moins champions NBA !

Les deux Frenchies des Knicks auront leur bague dans quelques mois, un accomplissement rare pour le basket tricolore. Dadiet et Diawara sont les 8e et les 9e Français à être sacrés dans l’histoire de la ligue. C’est aussi le 3e duo, après la paire Beaubois-Mahinmi en 2011 et le tandem Parker-Diaw en 2014.

En fond de rotation new-yorkaise, les deux compères ont assisté du banc au nouveau comeback de leur équipe samedi sur le parquet des Spurs. La conclusion d’une folle saison, débutée avec la NBA Cup et terminée par un parcours de playoffs remarquable. Mohamed Diawara a pris part à six rencontres (1,2 point, 1,5 rebond en 7,2 minutes), Pacôme Dadiet à sept matchs (2,9 points, 1 rebond en 5,7 minutes) de ce run.

Les voici dans le cercle restreint des Bleus titrés, et ils rejoignent :

Tony Parker (San Antonio Spurs 2003, 2005, 2007 et 2014),

(San Antonio Spurs 2003, 2005, 2007 et 2014), Rodrigue Beaubois (Dallas Mavericks 2011),

(Dallas Mavericks 2011), Ian Mahinmi (Dallas Mavericks 2011),

(Dallas Mavericks 2011), Ronny Turiaf (Miami Heat 2012),

(Miami Heat 2012), Boris Diaw (San Antonio Spurs 2014),

(San Antonio Spurs 2014), Axel Toupane (Milwaukee Bucks 2021),

(Milwaukee Bucks 2021), Ousmane Dieng (Oklahoma City Thunder 2025)

Mohamed Diawara va désormais vivre un été agité, alors qu’il pourrait quitter New York. Il est en effet free agent protégé, et les Knicks vont devoir se montrer inventifs avec une masse salariale déjà bien remplie et seulement huit joueurs sous contrat (plus José Alvarado, qui dispose d’une « player option »). Parmi ces huit joueurs figure Pacôme Dadiet, qui avait vu l’option de son contrat rookie activée durant la saison.