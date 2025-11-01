Les options des contrats rookies de Pacôme Dadiet et Tidjane Salaün activées

Chaque année, les franchises NBA ont jusqu'au 31 octobre pour activer, ou pas, leurs options sur les contrats rookies de leurs jeunes. Cette année, elles devaient ainsi choisir si elles gardaient la main sur l'avenir de leurs joueurs pour la saison 2026/27, en levant ou en déclinant les troisième ou quatrième années des contrats rookies.
Une formalité pour beaucoup, notamment Victor Wembanyama aux Spurs, Zaccharie Risacher aux Hawks ou encore Alex Sarr et Bilal Coulibaly aux Wizards.
Pour Pacôme Dadiet (Knicks) et Tidjane Salaün (Hornets), il a par contre fallu attendre le buzzer pour apprendre que leurs options avaient finalement été validées par leurs clubs respectifs.
Tous les Français ont donc été prolongés, à l'image de la grande majorité des jeunes joueurs concernés. Seuls Kobe Bufkin, Dariq Whitehead (Nets), Nick Smith Jr (Hornets), Olivier-Maxence Prosper (Mavericks) et Dillon Jones (Wizards) ont été coupés, alors que Kobe Brown (Clippers) et Jett Howard (Magic) ont eux vu leur équipe décliner les options, et ils seront donc « free agents » non protégés à l'issue de cette campagne.
LE BILAN DES PROLONGATIONS DES CONTRATS ROOKIES
Atlanta Hawks
Zaccharie Risacher — Prolongé
Boston Celtics
Baylor Scheierman — Prolongé
Brooklyn Nets
Kobe Bufkin — Coupé
Noah Clowney — Prolongé
Dariq Whitehead — Coupé
Charlotte Hornets
Brandon Miller — Prolongé
Tidjane Salaun — Prolongé
Nick Smith Jr. — Coupé
Chicago Bulls
Matas Buzelis — Prolongé
Cleveland Cavaliers
Jaylon Tyson — Prolongé
Dallas Mavericks
Dereck Lively II — Prolongé
Olivier-Maxence Prosper — Coupé
Denver Nuggets
Julian Strawther — Prolongé
DaRon Holmes — Prolongé
Detroit Pistons
Ausar Thompson — Prolongé
Ron Holland — Prolongé
Marcus Sasser — Prolongé
Golden State Warriors
Brandin Podziemski — Prolongé
Houston Rockets
Amen Thompson — Prolongé
Reed Sheppard — Prolongé
Indiana Pacers
Jarace Walker — Prolongé
Ben Sheppard — Prolongé
Los Angeles Clippers
Kobe Brown — Non prolongé
Los Angeles Lakers
Dalton Knecht — Prolongé
Memphis Grizzlies
Zach Edey — Prolongé
Miami Heat
Jaime Jaquez Jr. — Prolongé
Kel’el Ware — Prolongé
Milwaukee Bucks
–
Minnesota Timberwolves
Rob Dillingham — Prolongé
Terrence Shannon Jr. — Prolongé
New Orleans Pelicans
Jordan Hawkins — Prolongé
Yves Missi — Prolongé
New York Knicks
Pacome Dadiet — Prolongé
Oklahoma City Thunder
Cason Wallace — Prolongé
Nikola Topic — Prolongé
Orlando Magic
Anthony Black — Prolongé
Jett Howard — Non prolongé
Tristan Da Silva — Prolongé
Philadelphia 76ers
Jared McCain — Prolongé
Phoenix Suns
Ryan Dunn — Prolongé
Portland Trail Blazers
Scoot Henderson — Prolongé
Donovan Clingan — Prolongé
Kris Murray — Prolongé
Sacramento Kings
Devin Carter — Prolongé
San Antonio Spurs
Victor Wembanyama — Prolongé
Stephon Castle — Prolongé
Toronto Raptors
Gradey Dick — Prolongé
Ja’Kobe Walter — Prolongé
Utah Jazz
Taylor Hendricks — Prolongé
Keyonte George — Prolongé
Cody Williams — Prolongé
Brice Sensabaugh — Prolongé
Isaiah Collier — Prolongé
Washington Wizards
Alex Sarr — Prolongé
Bilal Coulibaly — Prolongé
Cam Whitmore — Prolongé
Bub Carrington — Prolongé
AJ Johnson — Prolongé
Kyshawn George — Prolongé
Dillon Jones — Coupé