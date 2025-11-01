Les options des contrats rookies de Pacôme Dadiet et Tidjane Salaün activées

Chaque année, les franchises NBA ont jusqu'au 31 octobre pour activer, ou pas, leurs options sur les contrats rookies de leurs jeunes. Cette année, elles devaient ainsi choisir si elles gardaient la main sur l'avenir de leurs joueurs pour la saison 2026/27, en levant ou en déclinant les troisième ou quatrième années des contrats rookies.

Une formalité pour beaucoup, notamment Victor Wembanyama aux Spurs, Zaccharie Risacher aux Hawks ou encore Alex Sarr et Bilal Coulibaly aux Wizards.

Pour Pacôme Dadiet (Knicks) et Tidjane Salaün (Hornets), il a par contre fallu attendre le buzzer pour apprendre que leurs options avaient finalement été validées par leurs clubs respectifs.

Tous les Français ont donc été prolongés, à l'image de la grande majorité des jeunes joueurs concernés. Seuls Kobe Bufkin, Dariq Whitehead (Nets), Nick Smith Jr (Hornets), Olivier-Maxence Prosper (Mavericks) et Dillon Jones (Wizards) ont été coupés, alors que Kobe Brown (Clippers) et Jett Howard (Magic) ont eux vu leur équipe décliner les options, et ils seront donc « free agents » non protégés à l'issue de cette campagne.

LE BILAN DES PROLONGATIONS DES CONTRATS ROOKIES

Atlanta Hawks

Zaccharie Risacher — Prolongé

Boston Celtics

Baylor Scheierman — Prolongé

Brooklyn Nets

Kobe Bufkin — Coupé

Noah Clowney — Prolongé

Dariq Whitehead — Coupé

Charlotte Hornets

Brandon Miller — Prolongé

Tidjane Salaun — Prolongé

Nick Smith Jr. — Coupé

Chicago Bulls

Matas Buzelis — Prolongé

Cleveland Cavaliers

Jaylon Tyson — Prolongé

Dallas Mavericks

Dereck Lively II — Prolongé

Olivier-Maxence Prosper — Coupé

Denver Nuggets

Julian Strawther — Prolongé

DaRon Holmes — Prolongé

Detroit Pistons

Ausar Thompson — Prolongé

Ron Holland — Prolongé

Marcus Sasser — Prolongé

Golden State Warriors

Brandin Podziemski — Prolongé

Houston Rockets

Amen Thompson — Prolongé

Reed Sheppard — Prolongé

Indiana Pacers

Jarace Walker — Prolongé

Ben Sheppard — Prolongé

Los Angeles Clippers

Kobe Brown — Non prolongé

Los Angeles Lakers

Dalton Knecht — Prolongé

Memphis Grizzlies

Zach Edey — Prolongé

Miami Heat

Jaime Jaquez Jr. — Prolongé

Kel’el Ware — Prolongé

Milwaukee Bucks

–

Minnesota Timberwolves

Rob Dillingham — Prolongé

Terrence Shannon Jr. — Prolongé

New Orleans Pelicans

Jordan Hawkins — Prolongé

Yves Missi — Prolongé

New York Knicks

Pacome Dadiet — Prolongé

Oklahoma City Thunder

Cason Wallace — Prolongé

Nikola Topic — Prolongé

Orlando Magic

Anthony Black — Prolongé

Jett Howard — Non prolongé

Tristan Da Silva — Prolongé

Philadelphia 76ers

Jared McCain — Prolongé

Phoenix Suns

Ryan Dunn — Prolongé

Portland Trail Blazers

Scoot Henderson — Prolongé

Donovan Clingan — Prolongé

Kris Murray — Prolongé

Sacramento Kings

Devin Carter — Prolongé

San Antonio Spurs

Victor Wembanyama — Prolongé

Stephon Castle — Prolongé

Toronto Raptors

Gradey Dick — Prolongé

Ja’Kobe Walter — Prolongé

Utah Jazz

Taylor Hendricks — Prolongé

Keyonte George — Prolongé

Cody Williams — Prolongé

Brice Sensabaugh — Prolongé

Isaiah Collier — Prolongé

Washington Wizards

Alex Sarr — Prolongé

Bilal Coulibaly — Prolongé

Cam Whitmore — Prolongé

Bub Carrington — Prolongé

AJ Johnson — Prolongé

Kyshawn George — Prolongé

Dillon Jones — Coupé