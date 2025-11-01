Matchs
Les options des contrats rookies de Pacôme Dadiet et Tidjane Salaün activées

Publié le 1/11/2025 à 11:06

Les franchises NBA avaient jusqu’au 31 octobre pour décider de l’avenir de leurs jeunes joueurs sous contrat rookie. Sans surprise, tous les Français ont vu leur option activée.

Pacôme Dadiet avec les KnicksChaque année, les franchises NBA ont jusqu'au 31 octobre pour activer, ou pas, leurs options sur les contrats rookies de leurs jeunes. Cette année, elles devaient ainsi choisir si elles gardaient la main sur l'avenir de leurs joueurs pour la saison 2026/27, en levant ou en déclinant les troisième ou quatrième années des contrats rookies.

Une formalité pour beaucoup, notamment Victor Wembanyama aux Spurs, Zaccharie Risacher aux Hawks ou encore Alex Sarr et Bilal Coulibaly aux Wizards.

Pour Pacôme Dadiet (Knicks) et Tidjane Salaün (Hornets), il a par contre fallu attendre le buzzer pour apprendre que leurs options avaient finalement été validées par leurs clubs respectifs.

Tous les Français ont donc été prolongés, à l'image de la grande majorité des jeunes joueurs concernés. Seuls Kobe Bufkin, Dariq Whitehead (Nets), Nick Smith Jr (Hornets), Olivier-Maxence Prosper (Mavericks) et Dillon Jones (Wizards) ont été coupés, alors que Kobe Brown (Clippers) et Jett Howard (Magic) ont eux vu leur équipe décliner les options, et ils seront donc « free agents » non protégés à l'issue de cette campagne.

LE BILAN DES PROLONGATIONS DES CONTRATS ROOKIES

Atlanta Hawks

Zaccharie Risacher — Prolongé

Boston Celtics

Baylor Scheierman — Prolongé

Brooklyn Nets

Kobe Bufkin — Coupé
Noah Clowney — Prolongé
Dariq Whitehead — Coupé

Charlotte Hornets

Brandon Miller — Prolongé
Tidjane Salaun — Prolongé
Nick Smith Jr. — Coupé

Chicago Bulls

Matas Buzelis — Prolongé

Cleveland Cavaliers

Jaylon Tyson — Prolongé

Dallas Mavericks

Dereck Lively II — Prolongé
Olivier-Maxence Prosper — Coupé

Denver Nuggets

Julian Strawther — Prolongé
DaRon Holmes — Prolongé

Detroit Pistons

Ausar Thompson — Prolongé
Ron Holland — Prolongé
Marcus Sasser — Prolongé

Golden State Warriors

Brandin Podziemski — Prolongé

Houston Rockets

Amen Thompson — Prolongé
Reed Sheppard — Prolongé

Indiana Pacers

Jarace Walker — Prolongé
Ben Sheppard — Prolongé

Los Angeles Clippers

Kobe Brown — Non prolongé

Los Angeles Lakers

Dalton Knecht — Prolongé

Memphis Grizzlies

Zach Edey — Prolongé

Miami Heat

Jaime Jaquez Jr. — Prolongé
Kel’el Ware — Prolongé

Milwaukee Bucks

Minnesota Timberwolves

Rob Dillingham — Prolongé
Terrence Shannon Jr. — Prolongé

New Orleans Pelicans

Jordan Hawkins — Prolongé
Yves Missi — Prolongé

New York Knicks

Pacome Dadiet — Prolongé

Oklahoma City Thunder

Cason Wallace — Prolongé
Nikola Topic — Prolongé

Orlando Magic

Anthony Black — Prolongé
Jett Howard — Non prolongé
Tristan Da Silva — Prolongé

Philadelphia 76ers

Jared McCain — Prolongé

Phoenix Suns

Ryan Dunn — Prolongé

Portland Trail Blazers

Scoot Henderson — Prolongé
Donovan Clingan — Prolongé
Kris Murray — Prolongé

Sacramento Kings

Devin Carter — Prolongé

San Antonio Spurs

Victor Wembanyama — Prolongé
Stephon Castle — Prolongé

Toronto Raptors

Gradey Dick — Prolongé
Ja’Kobe Walter — Prolongé

Utah Jazz

Taylor Hendricks — Prolongé
Keyonte George — Prolongé
Cody Williams — Prolongé
Brice Sensabaugh — Prolongé
Isaiah Collier — Prolongé

Washington Wizards

Alex Sarr — Prolongé
Bilal Coulibaly — Prolongé
Cam Whitmore — Prolongé
Bub Carrington — Prolongé
AJ Johnson — Prolongé
Kyshawn George — Prolongé
Dillon Jones — Coupé

Par Dimitri Kucharczyk
