Mohamed Diawara profite des absences pour se montrer

Comme Mitchell Robinson, Karl-Anthony Towns, OG Anunoby et Josh Hart n'étaient pas en tenue contre les Hornets, Mike Brown a bricolé un nouveau cinq majeur pour ce dernier match de présaison. On y trouvait notamment Mohamed Diawara, 51e choix de la Draft 2025 et toujours dans l'attente d'un contrat garanti.

« Je voulais faire jouer dix joueurs, j'avais des minutes en tête. Je voulais voir certains joueurs, comme Mo », se justifie le coach des Knicks. « Il a 19 ans (20 ans en réalité) et qui aurait pensé qu'il serait titulaire au Madison Square Garden ? Mais il joue bien pendant les entraînements. Il a mérité d'être sur le terrain, voilà pourquoi il était dans le cinq majeur. »

Dans la victoire de New York, le Français a terminé la partie avec 8 points (3/7 au tir dont 0/3 derrière la ligne à 3-points), 7 rebonds, 3 passes et 2 contres en 21 minutes.

« J'ai trouvé que l'activité défensive des gars avait été bonne pendant la majorité de la rencontre. Même un jeune joueur comme Mo, en peu de temps, a dévié trois ballons et en a intercepté deux », remarque son coach, qui a offert 34 minutes à Jalen Brunson et Mikal Bridges (31 et 16 points).

En sortie de banc, Guerschon Yabusele termine avec 6 points (2/8 dont 2/7 de loin) en 22 minutes de jeu.