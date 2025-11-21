Mohamed Diawara commence à quitter le « garbage time »

Depuis le début de saison, Mohamed Diawara doit se contenter de jouer des « garbage time », mais sa situation semble évoluer depuis deux matchs. Si son temps de jeu reste assez faible lors des deux dernières rencontres des Knicks, moins de deux minutes de moyenne, il est entré en première mi-temps face au Heat et aux Mavericks.

Une légère évolution qui s’explique notamment par la blessure d’OG Anunoby, touché aux ischio-jambiers.

« J’aurais aimé faire jouer Mo un peu plus longtemps », avoue Mike Brown après la victoire compliquée acquise face à Dallas. « Il a fait du bon travail dans les courtes minutes qu’il a eues. Je vais essayer de lui donner plus de temps de jeu durant cette période de la saison, surtout avec l’absence d’OG. Cela nous permettrait de conserver de l’envergure et des qualités athlétiques, ce qui serait idéal. Je vais continuer d’essayer de faire ça. »

Un rôle plus important à venir ?

Avec trois minutes en cumulé sur les deux derniers matchs de New York, le Français n’a pu compiler qu’un rebond, un contre et une interception, mais il n’a pas inscrit le moindre point. Mais les opportunités de Mohamed Diawara pourraient être plus nombreuses lors des prochains jours puisque Mike Brown veut économiser ses titulaires.

« Ce n’est que le début de saison et je ne peux pas épuiser mes joueurs », explique ainsi l’entraîneur des Knicks. « Si les minutes peuvent rester respectables pour tout le monde, surtout à ce moment de la saison, alors nous pourrons augmenter le temps de jeu à la fin de la saison ou au moment des playoffs. »

Avec un Guerschon Yabusele qui cumule un peu moins de dix minutes par soir et un Mohamed Diawara qui commence à gagner la confiance de son coach, le seul Français qui ne joue pas aux Knicks reste Pacôme Dadiet qui n’est pas entré en jeu depuis le 12 novembre, lors de la défaite de New York face à Orlando.

Mohamed Diawara Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 NY 8 2:15 75.0 100.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.1 0.4 0.1 0.1 0.1 0.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.