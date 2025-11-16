OG Anunoby rejoint Jalen Brunson à l’infirmerie des Knicks pour deux semaines

Touché aux ischios-jambiers lors de la victoire face au Heat, OG Anunoby va être tenu à l’écart des terrains au moins deux semaines. Selon ESPN, l’ailier des Knicks sera ainsi réévalué dans quinze jours.

Le Britannique s’est blessé après cinq minutes de jeu, sur une contre-attaque conclue par un layup manqué, avant de se tenir immédiatement l’arrière de la cuisse gauche. Il a rapidement regagné le vestiaire et n’est jamais revenu en jeu dans la victoire (140-132) de New York au Madison Square Garden.

Cette nouvelle tombe alors que les Knicks doivent déjà composer sans Jalen Brunson, victime d’une entorse de la cheville droite (Grade 1) lors de la défaite contre Orlando mercredi. L’évolution de son cas est gérée au jour le jour, mais il a manqué la rencontre face au Heat et pourrait encore être ménagé quelque temps.

Malgré ces absences, les Knicks ont trouvé les ressources pour dominer Miami. Karl-Anthony Towns a signé 39 points, dont 31 en première mi-temps, tandis que Landry Shamet a planté 36 points, dont 30 après la pause.

Reste que la profondeur d’effectif sera mise à rude épreuve dans les prochains jours alors que les Knicks partent en « road trip », même s'il est plutôt abordable : Miami, Dallas, Orlando, Brooklyn et Charlotte.

OG Anunoby Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 TOR 74 20:01 47.1 37.1 62.9 0.6 1.9 2.5 0.7 1.8 0.7 0.6 0.2 5.9 2018-19 TOR 67 20:11 45.3 33.2 58.1 0.9 2.1 2.9 0.7 2.1 0.7 0.8 0.3 7.0 2019-20 TOR 69 29:57 50.5 39.0 70.6 1.2 4.1 5.3 1.6 2.4 1.4 1.1 0.7 10.6 2020-21 TOR 43 33:20 48.0 39.8 78.4 1.3 4.3 5.5 2.2 2.7 1.5 1.7 0.7 15.9 2021-22 TOR 48 36:00 44.3 36.3 75.4 1.5 4.0 5.5 2.6 2.7 1.5 1.7 0.5 17.1 2022-23 TOR 67 35:37 47.6 38.7 83.8 1.4 3.5 5.0 2.0 3.0 1.9 2.0 0.7 16.8 2023-24 NY 23 34:52 48.8 39.4 79.1 1.0 3.4 4.4 1.5 2.5 1.7 1.7 1.0 14.1 2023-24 TOR 27 33:20 48.9 37.4 71.7 0.9 3.0 3.9 2.7 2.3 1.0 1.6 0.5 15.1 2024-25 NY 74 36:34 47.6 37.2 81.0 1.3 3.5 4.8 2.2 2.3 1.5 1.4 0.9 18.0 2025-26 NY 12 31:05 47.6 39.2 76.0 1.6 4.0 5.6 2.2 2.3 1.9 1.8 0.7 15.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.