Les Knicks surmontent les absences de Jalen Brunson et OG Anunoby

Publié le 15/11/2025 à 13:52
Publié le 15/11/2025 à 13:52
Modifié le 15/11/2025 à 15:59

NBA – Le meneur de jeu est déjà blessé quand l'ailier a quitté ses coéquipiers en début de rencontre face à Miami. Karl-Anthony Towns, Landry Shamet et le reste ont alors élevé leur niveau.

Avant d'affronter le Heat, les Knicks savaient que Jalen Brunson serait forfait, touché à la cheville droite contre le Magic. Ce qu'ils n'imaginaient pas en revanche, c'est de perdre OG Anunoby après seulement cinq minutes de jeu, fauché à l'ischio-jambier gauche.

Tout devenait un peu plus compliqué pour New York. Mais cette équipe a de la ressource, à commencer par Karl-Anthony Towns, auteur de 31 points en première période !

« Brunson n'était pas là et on devait tous monter d'un cran et apporter notre pierre. Donc je voulais faire de mon mieux offensivement », relate l'intérieur, qui terminera avec 39 points. « En première période, j'ai fait du bon travail pour cela. En seconde, j'ai essayé de ne pas forcer. J'ai laissé le jeu venir à moi et Landry Shamet y est pour beaucoup. »

Faire oublier les absents

Le shooteur a en effet pris la suite de Karl-Anthony Towns, en marquant 30 points avec un superbe 10/14 au shoot après la pause, dans cette victoire face au Heat.

« Ce qui rend ce groupe unique, c'est qu'on a beaucoup de joueurs qui veulent seulement gagner », décrit Landry Shamet, qui signe son record en carrière avec 36 points. « On a perdu Jalen puis OG et tout le monde a participé. C'est notre mentalité et on va continuer de l'avoir. Beaucoup d'équipes parlent de ça, mais ce groupe l'incarne vraiment. Et on continuera de le faire. »

On peut également ajouter les efforts de Josh Hart, avec 12 points, 12 rebonds et 10 passes. Par conséquent, la défaite contre le Magic est oubliée et les Knicks, certes diminués, peuvent ainsi suivre le rythme des Pistons, leaders de la conférence Est et eux aussi privés de plusieurs éléments importants.

« Un joueur tombe, un autre se montre, et je ne sais pas qui est ce joueur », résume Mike Brown. « En aucun cas je ne pouvais dire que certains allaient marquer autant de points comme ils l'ont fait. On a un standard et tous l'ont accepté, l'ont adopté. »

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Jalen Brunson 11 33:55 46.7 36.9 86.3 0.5 3.1 3.5 6.5 2.7 0.8 0.0 2.6 28.0
Karl-anthony Towns 11 32:38 42.9 32.7 91.4 3.2 9.5 12.6 3.3 2.7 1.0 1.0 3.8 20.2
Og Anunoby 11 33:27 48.3 39.7 76.0 1.5 4.3 5.8 2.4 2.0 2.1 0.7 2.5 17.1
Mikal Bridges 11 34:05 52.0 45.0 85.0 1.3 3.2 4.5 4.9 0.8 1.5 0.8 2.3 15.6
Jordan Clarkson 11 15:49 46.8 37.2 90.9 0.6 0.8 1.5 1.5 1.0 0.4 0.2 1.8 9.1
Josh Hart 10 23:48 44.4 33.3 81.8 1.7 4.5 6.2 3.7 1.6 0.8 0.1 1.7 8.4
Miles Mcbride 9 22:00 39.4 40.9 75.0 0.9 1.6 2.4 2.6 0.9 1.0 0.1 1.4 8.4
Landry Shamet 11 19:11 43.9 43.2 78.9 0.5 1.5 2.0 0.7 0.5 0.5 0.1 1.1 7.6
Mitchell Robinson 5 16:36 64.7 0 0.0 5.4 3.0 8.4 0.8 0.4 0.6 1.4 2.4 4.4
Guerschon Yabusele 10 10:00 30.0 28.6 50.0 1.2 1.5 2.7 0.3 0.2 0.2 0.1 1.2 2.7
Tyler Kolek 10 6:42 41.7 23.1 0 0.2 0.3 0.5 1.3 0.6 0.1 0.0 0.9 2.3
Mohamed Diawara 6 2:30 75.0 100.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.3 1.2
Ariel Hukporti 7 8:00 50.0 0 0 1.0 1.4 2.4 0.7 0.7 0.1 0.3 1.3 1.1
Pacôme Dadiet 5 2:48 25.0 0.0 100.0 0.0 0.6 0.6 0.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.8
Trey Jemison Iii 1 8:00 0 0 0 1.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Par Jonathan Demay
