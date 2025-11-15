Matchs
Karl-Anthony Towns et Landry Shamet plus chauds que le Heat !

Vainqueurs 140 à 132 face au Heat, les New-Yorkais ont décroché leur première victoire en NBA Cup, emmenés par un improbable tandem Shamet-Towns (36 et 39 points) et le premier triple-double de la saison de Josh Hart (12 points, 12 rebonds, 10 passes décisives).

Karl-Anthony TownsLa soirée ne s'annonçait pas sous les meilleures auspices dans l'antre du Madison Square Garden pour la réception de Miami (privé du duo Herro-Adebayo), entre l'absence de Jalen Brunson pour la première fois de la saison (cheville) et la sortie d'OG Anunoby au bout de cinq minutes, touché à la cuisse.

En leader, Karl-Anthony Towns a mis son équipe sur ses épaules en début de partie, et le reste a suivi ! A l'arrivée, KAT a planté 39 points et a pu compter sur l'apport inestimable de Landry Shamet, auteur de 25 de ses 36 points après le repos pour balayer le Heat dès le début du quatrième quart-temps.

Malgré le bon départ de Miami, KAT a très vite pris confiance en rentrant ses deux premiers tirs à 3-points, avant d'enchaîner avec un 2+1 pour maintenir son équipe au contact. Après avoir inscrit 18 points dans le seul premier quart-temps, l'intérieur new-yorkais a été le grand artisan du 11-2 passé par les locaux, avec les 3-points de la paire Clarkson-Yabusele en sortie de banc (43-37).

La pression a alors changé de camp et c'est Miami qui a dû s'accrocher pour rester dans la partie après le nouveau coup de chaud de New York à 3-points, par Mikal Bridges, Josh Hart, puis Karl-Anthony Towns coup sur coup, et enfin Landry Shamet pour porter la marque à 72-63.

Relégués à -10 à la pause (78-68), les Floridiens ont réussi à maintenir le suspense jusqu'en fin de troisième quart-temps, sous l'impulsion d'Andrew Wiggins, Pelle Larsson et Norman Powell. Le trio a ainsi dû faire face à un Landry Shamet déchaîné pour voir Miami revenir à -2 grâce aux relais de Jaime Jaquez Jr et Simone Fontecchio (102-100).

New York a fini par réussir à se mettre à l'abri en attaquant le dernier acte par un 10-0 initié par Jordan Clarkson à 3-points et conclu par Mikal Bridges, toujours de loin (120-106). Norman Powell a enchaîné les exploits pour terminer le match à 38 points, son record cette saison, mais a trouvé face à lui un Landry Shamet incandescent qui a permis aux Knicks de garder le cap jusqu'à la fin pour s'imposer.

CE QU'IL FAUT RETENIR

– Karl-Anthony Towns en parfait leader. Contrat rempli pour l'intérieur new-yorkais qui a été plus que précieux en début de match pour lancer son équipe après un départ difficile. Il a répondu présent dans les moments importants ensuite, comme lorsque ses deux paniers à 3-points coup sur coup ont permis à NYC de reprendre les devants peu avant la pause. Miami n'est plus repassé en tête ensuite.

– Landry Shamet était chaud ! L'entame de Karl-Anthony Towns a été impressionnante, mais que dire de la deuxième mi-temps de Landry Shamet ! Un pétard ambulant qui n'a cessé d'enflammer le MSG pour terminer à 6/12 de loin mais surtout avec 36 points au compteur, son nouveau record en carrière. Il y avait des tickets shot à prendre en l'absence de Jalen Brunson, puis la sortie d'OG Anunoby. C'était ce soir où Shamet.

– Le doute plane sur OG Anunoby. Un dunk arraché dans le pure style de l'ailier, et une sortie rapide sur blessure, officiellement aux ischio-jambiers. Un nouveau coup dur qui ne va pas arranger les affaires des Knicks, dans l'attente d'examens complémentaires pour en savoir plus sur l'état de sa blessure.

New York / 140 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
O. Anunoby 5 1/4 0/1 0/0 2 1 3 0 1 0 0 0 +1 2 2
K. Towns 38 13/26 6/14 7/9 2 9 11 4 3 1 0 0 +13 39 40
M. Robinson 14 0/2 0/0 0/0 8 2 10 2 5 0 2 0 -5 0 8
M. Bridges 42 6/21 3/12 0/0 1 4 5 5 1 7 2 2 +7 15 17
M. McBride 30 4/10 1/6 0/1 1 2 3 4 2 0 0 0 +1 9 9
G. Yabusele 6 1/1 1/1 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 +5 3 4
A. Hukporti - 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Clarkson 33 6/13 3/6 9/11 4 1 5 3 3 0 0 0 +4 24 23
J. Hart 34 5/8 1/1 1/2 1 11 12 10 4 1 3 0 +3 12 28
L. Shamet 37 12/19 6/12 6/6 1 1 2 3 3 0 1 0 +11 36 33
Total 48/104 21/53 23/29 20 31 51 32 23 9 8 2 140
Miami / 132 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
A. Wiggins 36 6/18 1/6 2/2 5 2 7 3 4 0 3 1 -15 15 11
K. Ware 35 5/8 1/2 4/5 2 8 10 1 3 1 0 3 -3 15 26
N. Powell 33 12/22 8/15 6/7 0 5 5 0 2 1 1 0 +4 38 32
D. Mitchell 33 3/6 2/4 3/4 0 4 4 10 3 1 1 0 +4 11 21
P. Larsson 24 4/8 3/6 3/3 1 1 2 2 1 0 2 1 -1 14 13
S. Fontecchio 15 3/7 3/7 0/0 0 2 2 0 1 0 1 0 -9 9 6
K. Johnson 2 0/1 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 -4 0 0
J. Jaquez Jr. 34 9/20 1/2 4/8 4 5 9 7 3 0 1 1 -5 23 24
N. Jovic 13 1/4 0/2 1/2 1 3 4 4 5 0 1 0 +1 3 6
D. Smith 15 1/1 0/0 2/3 1 1 2 2 1 1 1 0 -12 4 7
Total 44/95 19/44 25/34 15 31 46 29 23 4 11 6 132

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Par Romain Davesne
