Les Knicks ne savent pas combien de temps Jalen Brunson sera absent

On en sait plus sur la blessure de Jalen Brunson : ESPN indique ainsi qu'il souffre d'une entorse de la cheville droite (de niveau I) et les Knicks l'évalueront au jour le jour. En clair, on ignore sa durée exacte d'indisponibilité, sauf qu'il va déjà manquer la réception du Heat, vendredi. Et sans doute quelques rencontres de plus…

Pour rappel, le meneur (28 points, 6.5 passes et 3.5 rebonds) a été touché mercredi soir, sur une pénétration en toute fin de match contre Orlando, après un contact sur le pied de Wendell Carter Jr. La défaite de New York semblait inévitable, mais Mike Brown a pourtant trop tardé à le sortir.

Aperçu après coup, en béquilles et avec une botte de protection, Jalen Brunson s'était déjà blessé à cette cheville droite en fin de saison dernière. Son entorse lui avait coûté 15 matchs d'absence, alors qu'il ne devait initialement rater que deux semaines de compétition. De quoi inciter à la prudence, dans les rangs new-yorkais.

Actuellement dans le Top 3 de la conférence Est, les Knicks devraient s'appuyer sur Josh Hart, Jordan Clarkson, Miles McBride et Tyler Kolek pour tenir le choc sans leur All-Star.

Jalen Brunson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 73 21:48 46.7 34.8 72.5 0.3 2.0 2.3 3.2 1.7 0.5 1.2 0.1 9.3 2019-20 DAL 57 17:56 46.6 35.8 81.3 0.4 2.0 2.4 3.3 1.3 0.4 1.2 0.1 8.2 2020-21 DAL 68 24:57 52.3 40.5 79.5 0.4 3.0 3.4 3.5 1.6 0.5 1.2 0.0 12.6 2021-22 DAL 79 31:57 50.2 37.3 84.0 0.5 3.4 3.9 4.8 1.9 0.8 1.6 0.0 16.3 2022-23 NY 68 34:59 49.1 41.6 82.9 0.6 3.0 3.5 6.2 2.2 0.9 2.1 0.2 24.0 2023-24 NY 77 35:24 47.9 40.1 84.7 0.6 3.1 3.6 6.7 1.9 0.9 2.4 0.2 28.7 2024-25 NY 65 35:24 48.8 38.3 82.1 0.4 2.5 2.9 7.3 2.1 0.9 2.5 0.1 26.0 2025-26 NY 11 33:55 46.7 36.9 86.3 0.5 3.1 3.5 6.5 2.6 0.8 2.7 0.0 28.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.