Matchs
NBA hier
Matchs
hier
CHA111
MIL100
DET124
CHI113
NYK107
ORL124
BOS131
MEM95
MIA116
CLE130
HOU135
WAS112
NOR117
POR125
SAS120
GSW125
DAL114
PHO123
OKC121
LAL92
SAC100
ATL133
LAC116
DEN130
Pariez en ligne avec Unibet
  • 100€ offertsLa suite →

Paolo Banchero se blesse mais le Magic calme les Knicks

Publié le 13/11/2025 à 7:14 Twitter Facebook

NBA – Dans un match âpre, marqué par les blessures de Palo Banchero et Jalen Brunson, Orlando a fait chuter pour la première fois Knicks (107-124) à domicile cette saison.

Franz Wagner (Magic) contre les KnicksLe Magic a peut-être trouvé son rythme de croisière. La franchise floridienne a frappé fort mercredi en s'imposant sur le parquet des Knicks (107-124), en grande forme dernièrement et vainqueurs de leurs sept premières rencontres à la maison.

Le début de match donne le ton. Paolo Banchero gifle une tentative de Jalen Brunson et Desmond Bane file en contre-attaque, poussant Mike Brown à prendre un premier temps-mort après à peine deux minutes de jeu. Les Knicks sont dominés dans l'intensité, et limités à six petits points en cinq minutes, eux qui en avaient inscrit plus de 130 lors de leurs trois dernières sorties. Jalen Brunson est bien le seul à trouver quelques solutions à la finition ou à la création et New York patine. Les locaux reviennent un temps à deux points, mais les remplaçants du Magic poursuivent la bonne entame des titulaires, +7 Orlando après 12 minutes (23-30).

La défense du Magic est harassante et les Knicks se laissent gagner par la frustration. Les visiteurs signent un 11-2 et creusent un premier écart logique, avec le premier panier de Paolo Banchero, qui n'avait jusque-là pas eu à forcer son talent offensivement (28-41). La star d'Orlando voit toutefois sa soirée se terminer prématurément pour une blessure aux adducteurs au coeur du deuxième quart-temps. Un coup dur pour la formation de Jamahl Mosley ? Pas pour un Franz Wagner masqué après sa blessure au nez subi lors du précédent match contre Portland.

L'attaque des Knicks à l'arrêt

L'Allemand est remarquable avec ses 17 points en première période. Les Knicks sont à l'agonie en attaque et n'inscrivent que 19 points dans le deuxième quart. Le score est sans appel à la pause : 42-62, malgré la sortie de Banchero, et le duo Suggs – Bane chacun à trois fautes !

Cela va un peu mieux pour New York à la reprise, avec un 7-0 rapide pour se relancer. Mais une action résume la dynamique du match. Jalen Brunson attire trois défenseurs et trouve Josh Hart ligne de fond.

L'ailier se fait toutefois cueillir par Suggs d'un contre magistral. En transition, le meneur du Magic est altruiste et Wendell Carter Jr trouve la mire de loin après deux extra pass bien senties. Même les bons passages offensifs ne suffisent pas pour les Knicks, systématiquement punis en retour par Wagner (28 points, 9 rebonds), Carter Jr ou Goga Bitadze.

L'écart se stabilise autour des vingt points après trois quart-temps, mais New York n'abdique pas. Deux gros tirs à 3-points de Karl-Anthony Towns et Jordan Clarkson ramènent les locaux à 11 points. Le Madison Square Garden rugit à six minutes de la fin quand Brunson remet les siens sous la barre des dix points pour la première fois depuis le début du deuxième quart. Mais Suggs douche aussitôt la salle derrière l'arc, puis Anthony Black continue son festival du dernier acte (9 de ses 17 points en sortie de banc), lui aussi à 3-points. Jalen Brunson tente bien le tout pour le tout, mais il est trop tard.

Pire, il se tort la cheville sur le pied de Carter Jr alors que la messe est dite avec 15 points de retard et moins de deux minutes à jouer. La conclusion amère d'une soirée pénible pour les Knicks.

CE QU'IL FAUT RETENIR

– Le vrai départ de la saison d'Orlando ? Pas de doute, on a bien retrouvé le Magic. Physique, voire franchement dure sur certains contacts, l'équipe floridienne a retrouvé son ADN défensif pour refroidir les Knicks en première période (33,3 % au tir à la pause, 28-19 aux rebonds). Le Magic retrouve un bilan équilibré (6 victoires – 6 défaites) et semble lancé.

– Jalen Brunson bien esseulé. Comme souvent, le maestro new-yorkais a été omniprésent toute la soirée avec ses 31 points et 6 passes. Ses lieutenants ne peuvent en dire autant. Karl-Anthony Towns a peiné à répondre au défi physique du Magic (15 points à 6/15 au tir, 5 fautes). Mikal Bridges termine avec six petits points, OG Anunoby avec seulement quatre tirs tentés en 34 minutes. C'est bien trop peu pour tenir la distance contre un adversaire de ce calibre.

– Le Magic perd Paolo Banchero, les Knicks tremblent pour Jalen Brunson. Pour son 23e anniversaire, Paolo Banchero s'est offert un problème musculaire à l'adducteur. L'ailier-fort du Magic est sorti à 6 minutes de la fin du deuxième quart-temps, et passera une IRM pour connaître la nature de sa blessure, mais n'a pas semblé inquiet après le match. Il en sera peut-être autrement à New-York, alors que Jalen Brunson a quitté la salle en béquilles et dans une botte de protection pour sa cheville droite.

New York / 107 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
O. Anunoby 34 2/4 2/4 2/2 0 4 4 1 3 1 3 2 +1 8 11
K. Towns 35 6/15 1/4 2/2 2 10 12 4 5 1 1 0 -2 15 22
M. Robinson 17 1/2 0/0 0/0 5 3 8 0 4 0 0 0 -11 2 9
M. Bridges 28 3/9 0/3 0/0 0 2 2 2 2 2 0 0 -19 6 6
J. Brunson 37 10/23 1/4 10/13 1 2 3 6 6 0 3 0 -20 31 21
G. Yabusele 5 2/3 2/3 0/0 0 0 0 1 0 1 0 0 -4 6 7
P. Dadiet 2 1/2 0/1 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2
M. Diawara 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0
A. Hukporti 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0
J. Clarkson 11 2/5 1/4 0/0 1 0 1 1 1 1 1 0 +4 5 4
J. Hart 18 4/10 1/5 1/1 1 2 3 2 2 1 3 1 -16 10 8
L. Shamet 27 4/6 1/3 2/3 0 3 3 1 1 1 0 0 -3 11 13
M. McBride 21 3/8 2/5 1/2 0 1 1 1 1 2 3 0 -9 9 4
T. Kolek 2 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 2 2
Total 39/88 11/36 18/23 10 27 37 20 25 10 14 3 107
Orlando / 124 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
P. Banchero 12 1/4 0/0 2/2 1 3 4 2 0 1 1 1 +9 4 8
F. Wagner 37 10/22 2/7 6/8 1 8 9 4 2 2 0 1 +21 28 30
W. Carter Jr. 31 6/8 1/2 0/0 3 5 8 2 4 0 4 0 -3 13 17
D. Bane 34 7/15 3/6 5/5 1 5 6 8 4 0 3 0 +13 22 25
J. Suggs 26 4/10 1/5 5/6 1 1 2 3 4 1 2 1 +10 14 12
J. Isaac 16 0/3 0/2 3/4 1 4 5 0 2 1 0 0 -9 3 5
T. da Silva 22 3/5 1/3 1/2 1 4 5 2 2 0 1 0 +22 8 11
N. Penda 2 0/0 0/0 0/0 1 2 3 1 0 0 1 0 0 0 3
G. Bitadze 16 2/2 0/0 6/6 1 2 3 0 2 1 1 0 +23 10 13
T. Jones 13 0/2 0/0 0/0 0 1 1 3 1 2 0 0 -3 0 4
A. Black 23 7/11 3/5 0/0 1 2 3 3 2 2 2 1 +3 17 20
J. Howard 5 2/4 1/3 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 5 3
J. Richardson 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Total 42/86 12/33 28/33 12 37 49 29 23 10 15 4 124

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA111
MIL100
DET124
CHI113
NYK107
ORL124
BOS131
MEM95
MIA116
CLE130
HOU135
WAS112
NOR117
POR125
SAS120
GSW125
DAL114
PHO123
OKC121
LAL92
SAC100
ATL133
LAC116
DEN130

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Loris Belin
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

New York Knicks en 1 clic

Orlando Magic en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes