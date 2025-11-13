Paolo Banchero se blesse mais le Magic calme les Knicks

Le Magic a peut-être trouvé son rythme de croisière. La franchise floridienne a frappé fort mercredi en s'imposant sur le parquet des Knicks (107-124), en grande forme dernièrement et vainqueurs de leurs sept premières rencontres à la maison.

Le début de match donne le ton. Paolo Banchero gifle une tentative de Jalen Brunson et Desmond Bane file en contre-attaque, poussant Mike Brown à prendre un premier temps-mort après à peine deux minutes de jeu. Les Knicks sont dominés dans l'intensité, et limités à six petits points en cinq minutes, eux qui en avaient inscrit plus de 130 lors de leurs trois dernières sorties. Jalen Brunson est bien le seul à trouver quelques solutions à la finition ou à la création et New York patine. Les locaux reviennent un temps à deux points, mais les remplaçants du Magic poursuivent la bonne entame des titulaires, +7 Orlando après 12 minutes (23-30).

La défense du Magic est harassante et les Knicks se laissent gagner par la frustration. Les visiteurs signent un 11-2 et creusent un premier écart logique, avec le premier panier de Paolo Banchero, qui n'avait jusque-là pas eu à forcer son talent offensivement (28-41). La star d'Orlando voit toutefois sa soirée se terminer prématurément pour une blessure aux adducteurs au coeur du deuxième quart-temps. Un coup dur pour la formation de Jamahl Mosley ? Pas pour un Franz Wagner masqué après sa blessure au nez subi lors du précédent match contre Portland.

L'attaque des Knicks à l'arrêt

L'Allemand est remarquable avec ses 17 points en première période. Les Knicks sont à l'agonie en attaque et n'inscrivent que 19 points dans le deuxième quart. Le score est sans appel à la pause : 42-62, malgré la sortie de Banchero, et le duo Suggs – Bane chacun à trois fautes !

Cela va un peu mieux pour New York à la reprise, avec un 7-0 rapide pour se relancer. Mais une action résume la dynamique du match. Jalen Brunson attire trois défenseurs et trouve Josh Hart ligne de fond.

L'ailier se fait toutefois cueillir par Suggs d'un contre magistral. En transition, le meneur du Magic est altruiste et Wendell Carter Jr trouve la mire de loin après deux extra pass bien senties. Même les bons passages offensifs ne suffisent pas pour les Knicks, systématiquement punis en retour par Wagner (28 points, 9 rebonds), Carter Jr ou Goga Bitadze.

L'écart se stabilise autour des vingt points après trois quart-temps, mais New York n'abdique pas. Deux gros tirs à 3-points de Karl-Anthony Towns et Jordan Clarkson ramènent les locaux à 11 points. Le Madison Square Garden rugit à six minutes de la fin quand Brunson remet les siens sous la barre des dix points pour la première fois depuis le début du deuxième quart. Mais Suggs douche aussitôt la salle derrière l'arc, puis Anthony Black continue son festival du dernier acte (9 de ses 17 points en sortie de banc), lui aussi à 3-points. Jalen Brunson tente bien le tout pour le tout, mais il est trop tard.

Pire, il se tort la cheville sur le pied de Carter Jr alors que la messe est dite avec 15 points de retard et moins de deux minutes à jouer. La conclusion amère d'une soirée pénible pour les Knicks.

CE QU'IL FAUT RETENIR

– Le vrai départ de la saison d'Orlando ? Pas de doute, on a bien retrouvé le Magic. Physique, voire franchement dure sur certains contacts, l'équipe floridienne a retrouvé son ADN défensif pour refroidir les Knicks en première période (33,3 % au tir à la pause, 28-19 aux rebonds). Le Magic retrouve un bilan équilibré (6 victoires – 6 défaites) et semble lancé.

– Jalen Brunson bien esseulé. Comme souvent, le maestro new-yorkais a été omniprésent toute la soirée avec ses 31 points et 6 passes. Ses lieutenants ne peuvent en dire autant. Karl-Anthony Towns a peiné à répondre au défi physique du Magic (15 points à 6/15 au tir, 5 fautes). Mikal Bridges termine avec six petits points, OG Anunoby avec seulement quatre tirs tentés en 34 minutes. C'est bien trop peu pour tenir la distance contre un adversaire de ce calibre.

– Le Magic perd Paolo Banchero, les Knicks tremblent pour Jalen Brunson. Pour son 23e anniversaire, Paolo Banchero s'est offert un problème musculaire à l'adducteur. L'ailier-fort du Magic est sorti à 6 minutes de la fin du deuxième quart-temps, et passera une IRM pour connaître la nature de sa blessure, mais n'a pas semblé inquiet après le match. Il en sera peut-être autrement à New-York, alors que Jalen Brunson a quitté la salle en béquilles et dans une botte de protection pour sa cheville droite.

