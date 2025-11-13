Jalen Brunson inquiète beaucoup, Paolo Banchero rassure un peu

Ce n'était pas encore une guerre de tranchées façon playoffs. Mais ce Knicks – Magic de mercredi pourrait laisser des traces des deux côtés. Les « franchise player » des deux franchises, Jalen Brunson et Paolo Banchero, ont dû rejoindre les vestiaires plus tôt que prévu, direction l'infirmerie. Cela n'a pas empêché Orlando de sortir victorieux, pour la première défaite de New York à domicile cette saison.

La franchise floridienne a dû composer sans son leader, qui n'a disputé que 12 minutes mercredi. Paolo Banchero a ainsi été touché dans le deuxième quart-temps aux adducteurs, et a très rapidement cédé sa place, à six minutes de la mi-temps. Un temps annoncé incertain pour la suite du match, il n'est finalement pas revenu en jeu, sans que cela soit trop préjudiciable à son équipe. « Nous verrons comment je me sens demain » a-t-il réagi à The Athletic. « Je vais passer une IRM et on débutera le traitement. Mais j'espère que ce ne sera pas très long. »

Plus que de la méthode Coué, Paolo Banchero s'est montré rassurant, se fiant à ses sensations, lui qui avait manqué deux mois la saison passée pour une blessure musculaire au niveau de la hanche.

« J'ai juste ralenti et j'ai tout de suite senti quelque chose » a expliqué l'international américain suite à sa blessure contre les Knicks. « Puis, j'ai fait quelques courses, mais c'était toujours présent. Donc j'ai demandé à sortir parce que je ne voulais risquer d'aggraver la blessure. J'ai été blessé aux muscles obliques la saison passée, une déchirure. Au ressenti, c'était tellement douloureux que je ne pouvais pas vraiment faire grand-chose, pas vraiment bouger. Ce soir, je peux faire des mouvements. C'est simplement une douleur. Le staff médical m'a dit que si c'était une déchirure ou quelque chose comme ça, je ne pourrais rien faire. Donc c'est encourageant. »

Sans Paolo Banchero, Jamahl Mosley a pu compter sur un très bon Franz Wagner en leader offensif, et l'apport de son banc, Tristan Da Silva en remplaçant poste pour poste et Anthony Black pour apporter au scoring.

Jalen Brunson en béquilles et botte de protection

Si Orlando espère une bonne nouvelle, l'atmosphère pourrait être un peu plus morose à New York. Pas seulement à cause de cette défaite, mais parce que les Knicks ont peut-être aussi perdu Jalen Brunson pour quelque temps.

Le meneur a été touché en toute fin de match sur une pénétration et a dû faire faute quelques instants plus tard pour sortir du terrain, sans passer par le banc. « Sa cheville droite a tourné, c'est tout ce que je sais » a assuré l'entraîneur Mike Brown en conférence de presse, alors que sa star s'est blessée sur le pied de Wendell Carter Jr. à moins de deux minutes de la fin.

Brunson up a little gimpy pic.twitter.com/5wKZBfjLCv — New York Basketball (@NBA_NewYork) November 13, 2025

Ses coéquipiers n'ont pas été plus loquaces sur l'état de santé de Jalen Brunson. Mais sa sortie du vestiaire après le match, en béquilles et la cheville dans une botte de protection n'incite guère à l'optimisme. « Les Knicks savent que c'est une vraie blessure » a insisté Ian Bagley, insider de la franchise pour SNY. Pour un problème similaire à la même cheville la saison dernière, le meneur avait manqué 15 rencontres.

La situation est d'autant plus frustrante qu'avec moins de deux minutes à jouer, New York était mené de 15 points et ne semblait plus en mesure de pouvoir renverser la situation.

« La chose la plus importante est d'essayer de faire en sorte de surveiller le temps de jeu de chaque joueur au lieu de chasser les victoires » avait pourtant clamé Mike Brown en pré-saison à Abu Dhabi, semblant vouloir marquer une séparation avec son prédécesseur Tom Thibodeau. « Il pourrait y avoir des matchs où nous jetterons peut-être l'éponge. » Ce qu'il n'a pas fait mercredi, et qui pourrait bien servir de leçon.