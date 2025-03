Jalen Brunson absent au moins deux semaines

À New York, tout le monde s’attendait à ce que Jalen Brunson manque plusieurs matchs à cause de sa blessure à la cheville droite, contractée jeudi soir à Los Angeles en plein début de « road trip », et le verdict est finalement tombé. La franchise indique ainsi que son meneur de jeu ratera les deux prochaines semaines, au minimum, en raison de cette entorse.

Forcément un coup dur pour les Knicks, privés de leur double All-Star et meilleur scoreur (26.3 points) et passeur (7.4 passes), mais pas non plus la pire des nouvelles, puisqu’il devrait pouvoir revenir avant le mois d’avril et se remettre en jambes pendant quelques semaines avant d’attaquer les playoffs.

Sans Jalen Brunson, candidat à une place dans l’une des « All-NBA Team » de fin de saison, il faut s’attendre à voir Cameron Payne ou Miles McBride atterrir dans le cinq de départ de Tom Thibodeau. Comme l’expliquait Josh Hart après le déplacement chez les Lakers, il faudra aussi combler collectivement le vide qu’il laisse désormais.

« Nous avons des joueurs. Il faut maintenant que chacun élève son niveau de jeu. Le rôle des autres sera plus important. Il y a plus d’opportunités. Il faut se maintenir au niveau jusqu’à ce qu’il revienne, être agressif, aller sur le terrain et être compétitif. […] C’est sûr que ça va être un ajustement. […] Il faut trouver de nouveaux systèmes, impliquer d’autres joueurs. On ne veut jamais que quelqu’un se blesse, mais c’est l’occasion pour d’autres joueurs de se mettre en avant. Nous avons confiance en tout le monde ici. Il faut que nous soyons agressifs, que tout le monde se mette au travail et que nous soyons compétitifs. »

Jalen Brunson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 73 22 46.7 34.8 72.5 0.3 2.0 2.3 3.2 1.7 0.5 1.2 0.1 9.3 2019-20 DAL 57 18 46.6 35.8 81.3 0.4 2.0 2.4 3.3 1.3 0.4 1.2 0.1 8.2 2020-21 DAL 68 25 52.3 40.5 79.5 0.4 3.0 3.4 3.5 1.6 0.5 1.2 0.0 12.6 2021-22 DAL 79 32 50.2 37.3 84.0 0.5 3.4 3.9 4.8 1.9 0.8 1.6 0.0 16.3 2022-23 NYK 68 35 49.1 41.6 82.9 0.6 3.0 3.5 6.2 2.2 0.9 2.1 0.2 24.0 2023-24 NYK 77 35 47.9 40.1 84.7 0.6 3.1 3.6 6.7 1.9 0.9 2.4 0.2 28.7 2024-25 NYK 61 35 49.0 38.4 82.5 0.4 2.6 3.0 7.4 2.2 1.0 2.5 0.1 26.3 Total 483 29 48.9 39.0 82.4 0.5 2.7 3.2 5.0 1.8 0.7 1.7 0.1 18.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.