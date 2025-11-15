Attention, chiens méchants à Detroit

Gagner un match sans ses cadres, ce n'est pas facile. Les Pistons l'avaient fait face aux Bulls. Pouvaient-ils le faire une deuxième fois, contre Philadelphie ? La réponse est positive, avec un succès logique mais arrachée après une rencontre accrochée, qui aurait pu tourner en faveur des Sixers également.

La liste des absents est pourtant longue : Cade Cunningham et Jaden Ivey ainsi qu'Ausar Thompson, Tobias Harris et Jalen Duren… Mais le groupe a répondu collectivement avec les 21 points de Javonte Green, les 19 de Daniss Jenkins, les 15 de Duncan Robinson ou encore les 14 de Isaiah Stewart et Caris LeVert. Sans oublier 10 points pour Paul Reed, héros face à Chicago.

Cette victoire est en quelque sorte la confirmation que JB Bickerstaff a bien réussi à installer une identité dans ce groupe, qui résiste ainsi aux absences, aussi importantes soient-elles.

« Il y a un côté méchant dans cet effectif et c'est ce qui est agréable », remarque le coach de Detroit. « Ils aiment quand c'est intense, quand c'est chaotique et moche. C'est ce qui les motive. On aime pousser les gens et voir comment ils réagissent. On a une poignée de chiens méchants dans ce vestiaire. Et ils adorent ça. »

« Des méchants garçons » qui dominent la conférence Est

Ce match fut disputé et Tyrese Maxey et sa bande ont même eu la main dans le troisième quart-temps, pendant que les Pistons souffraient offensivement. Dans les dernières secondes avant le début du dernier acte, Daniss Jenkins a redonné du souffle à son équipe, qui a retrouvé de l'énergie en défense pour les douze dernières minutes de la partie.

« Notre capacité à défendre à haut niveau quand ça compte le plus est impressionnante », admire JB Bickerstaff face aux 15 points inscrits par Philadelphie dans le dernier quart-temps. « Les joueurs savent, même si j'aimerais que ce soit fait plus tôt, qu'ils peuvent atteindre un niveau où ils dominent leur adversaire. »

Cette neuvième victoire de suite permet à la franchise de retrouver un lustre d'antan puisqu'on n'avait plus vu une telle série dans le Michigan depuis la saison 2007/08. Avec 11 victoires en 13 rencontres, Detroit domine la conférence Est. Et ça pourrait continuer avec un prochain match contre les pauvres Pacers et, vu le style des Pistons, il n'y a pas de raison qu'ils relâchent la pression.

« On est tous des chiens méchants, des méchants garçons, appelez-nous comme vous le voulez. On est comme ça. On est une bande de chiens. Personne ne veut d'un clébard à la maison, non ? », commente Daniss Jenkins. « Lui aussi est un chien », lance Isaiah Stewart en parlant de son entraîneur. « Il veut miser sur la défense et la combativité. Ça colle parfaitement avec le basket de Detroit. »