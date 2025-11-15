Matchs
NBA hier
Matchs
hier
NYK140
MIA132
ORL105
BRO98
DET114
PHI105
HOU140
POR116
MIL147
CHA134
MIN124
SAC110
NOR104
LAL118
DAL127
LAC133
SAS108
GSW109
Pariez en ligne avec Unibet
  • 100€ offertsLa suite →

Les Pistons remontent le temps face aux Sixers

Publié le 15/11/2025 à 7:03 Twitter Facebook

NBA – Pour la première fois depuis la saison 2007/08, la franchise de Detroit remporte neuf matches de suite, en s'imposant en dernier quart-temps contre Philadelphie (114-105).

Les Pistons se présentaient encore une fois sur le parquet sans l'essentiel de leurs cadres mais cela ne les empêche pas d'être compétitifs. Après un premier quart-temps équilibré (28-27), les Sixers accélèrent avec plusieurs paniers primés. Mais du côté de Detroit aussi, ça tombe dedans de loin, si bien que les hommes de JB Bickerstaff mènent logiquement à la pause (63-54).

La reprise est difficile pour les Pistons, étouffés par la défense de Philadelphie et plombés par les ballons perdus.

Les Sixers peuvent courir et enfiler les points. Ils passent un 14-0 et semblent avoir le vent dans le dos. C'est sans compter sur Daniss Jenkins qui relance totalement son équipe en fin de quart-temps, notamment avec un panier derrière la ligne médiane au buzzer ! Les Pistons sont alors revenus (88-90) et ça se sent en début de dernier acte.

Tyrese Maxey fait son possible pour garder Philadelphie en vie mais l'insolence de Caris LeVert à 3-pts va permettre aux Pistons de s'imposer 114-105 et ainsi d'enchaîner un neuvième succès de rang.

CE QU'IL FAUT RETENIR

– Encore une victoire sans les titulaires pour les Pistons. Privés à nouveau de Cade Cunningham, Jalen Duren, Tobias Harris, Ausar Thompson et Jaden Ivey, les joueurs du Michigan arrivent à maintenir des résultats puisqu'ils avaient déjà gagné contre Chicago dans ces conditions. Les Sixers ont réussi à les bousculer en troisième quart-temps, mais sans les tuer totalement, ce qui a permis de se laisser une chance dans les douze dernières minutes.

– Daniss Jenkins brille toujours. Décisif dans le « money time» contre les Wizards, puis auteur d'un double-double face aux Bulls, le meneur de jeu continue d'empiler les bonnes sorties, avec cette fois 19 points et 8 passes. Surtout, il a shooté à 5/8 derrière l'arc et son (très lointain) panier au buzzer du troisième quart-temps a fait énormément de bien à son équipe.

– Neuf victoires de suite pour Detroit. Pour revoir une équipe de Detroit remporter neuf matches de suite, il faut remonter à février 2008 ! C'est donc une première pour la franchise depuis l'exercice 2007/08, et ce succès confirme la première de la conférence Est des troupes de JB Bickerstaff.

Detroit / 114 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
D. Robinson 31 5/12 3/6 2/3 1 5 6 3 1 2 1 1 -9 15 18
P. Reed 25 5/9 0/1 0/0 2 6 8 3 1 2 3 3 +6 10 19
R. Holland II 24 4/15 0/3 1/1 3 2 5 2 3 3 3 0 0 9 5
J. Green 37 5/12 3/9 8/9 1 8 9 3 2 1 1 2 +2 21 27
D. Jenkins 35 6/15 5/8 2/2 0 3 3 8 1 1 2 0 +5 19 20
I. Stewart 23 6/11 1/3 1/1 3 4 7 1 3 0 2 0 +3 14 15
W. Moore Jr. 18 2/3 0/1 0/0 1 1 2 2 1 0 0 0 +23 4 7
B. Klintman 5 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 2 0 0 0 -9 2 2
C. LeVert 23 5/8 3/4 1/2 0 2 2 6 2 0 1 1 +5 14 18
C. Lanier 19 2/6 2/6 0/0 2 2 4 4 1 0 0 0 +19 6 10
Total 41/92 17/41 15/18 13 33 46 32 17 9 13 7 114
Philadelphia / 105 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
T. Watford 14 2/5 0/1 1/2 0 1 1 1 1 0 1 0 -15 5 2
A. Drummond 36 5/6 2/2 0/0 4 7 11 2 4 1 3 0 +4 12 22
K. Oubre Jr. 15 1/5 0/2 1/2 0 1 1 1 1 2 1 0 -14 3 1
T. Maxey 40 13/31 2/11 3/3 0 7 7 3 2 4 3 0 -10 31 24
V. Edgecombe 37 6/15 4/8 2/2 2 5 7 3 5 1 2 0 -1 18 18
J. Walker 10 0/1 0/1 2/2 0 4 4 0 0 0 0 0 -11 2 5
J. Edwards 17 4/7 3/6 2/2 0 1 1 1 2 0 1 0 -6 13 11
D. Barlow 29 4/8 2/3 0/0 5 3 8 3 2 0 2 2 +11 10 17
A. Bona 9 1/2 0/0 0/0 2 3 5 0 2 0 0 1 -9 2 7
Q. Grimes 32 3/10 1/5 2/2 0 1 1 5 1 1 2 1 +6 9 8
Total 39/90 14/39 13/15 13 33 46 19 20 9 15 4 105

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

NYK140
MIA132
ORL105
BRO98
DET114
PHI105
HOU140
POR116
MIL147
CHA134
MIN124
SAC110
NOR104
LAL118
DAL127
LAC133
SAS108
GSW109

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Jonathan Demay
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Detroit Pistons en 1 clic

Philadelphia 76ers en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes