Sans les cadres des Pistons, Paul Reed sort le grand jeu

« Je ne suis même pas sûre de la question à poser. Juste, ouah ! », s'extasie une journaliste. « Ouais, incroyable », secoue la tête J.B. Bickerstaff en regardant la ligne de statistiques de Paul Reed. Le coach des Pistons avait titularisé ce dernier pour la venue des Bulls.

Et ce, en raison des nombreuses absences pour cette partie : Cade Cunningham, Tobias Harris, Ausar Thompson, Jaden Ivey et surtout le titulaire du poste 5, Jalen Duren. Malgré ce fort taux d'absentéisme, les Pistons ont trouvé un moyen de l'emporter et ils le doivent beaucoup à leur pivot, habituellement remplaçant.

« Il a eu un impact partout sur le terrain. Il a été excellent dans la communication défensive. Cela témoigne du caractère de l’équipe et de leur envie de faire vivre le ballon pour lui, puisqu’il était dans un grand soir. Il ne voulait pas décevoir, il ne voulait pas décevoir ses coéquipiers », répète le coach.

Alors il n'a pas déçu. Comme un symbole de la très belle soirée qui s'annonçait pour lui, l'ancien joueur des Sixers a converti son premier tir derrière l'arc, en tête de raquette, laissé ouvert par Nikola Vucevic. Un petit événement pour lui qui, depuis ses débuts dans la Grande Ligue en 2020, n'a converti qu'une trentaine de paniers de ce genre (21/57 tout de même en 2023-24).

Sur sa deuxième tentative lointaine dans le second quart-temps, son adversaire direct a levé un bras. Le résultat a été le même. C'est à peu près tout ce que Paul Reed a montré en première période. Mais durant la seconde, le pivot, qui tournait à environ 4 points et 4 rebonds de moyenne jusqu'ici, a été d'une activité de tous les instants.

Des choses à prouver

Régulièrement servi par l'autre belle surprise de la soirée, Daniss Jenkins (18 points et 12 passes), le pivot a multiplié les finitions, en « alley-oop » notamment. S'offrant même un improbable « up and under » digne d'un arrière. Sa ligne de production finale est aussi impressionnante que le rendu visuel : 28 points (11/13 aux tirs dont 2/2 de loin), 13 rebonds, 6 passes et 4 interceptions pour 46 d'évaluation en 31 minutes.

Après la rencontre, l'intéressé met sans surprise en avant la mentalité « next man up ». « Tous les gars sur le terrain ce soir avaient quelque chose à prouver. On voulait montrer qu’on pouvait assurer et jouer notre basket, le basket des Pistons », lâche le 28e choix de la Draft 2020, qui apprécie le soutien affiché par les fans locaux. On l'a d'ailleurs vu aller taper dans les mains de certains d'entre eux après une autre finition, main gauche cette fois.

« Ce qui me traverse l’esprit ? Je dunke, je crie dans la foule, j’essaie juste de les mettre en feu, vraiment, pour leur montrer qu’on est là, qu’on ne va nulle part. Et qu’on va aller chercher cette victoire. Et c’est ça qui me motive, vraiment : aider cette équipe à gagner des matchs », poursuit Paul Reed, selon qui son équipe est la plus armée de la ligue sur le poste 5 (avec Jalen Duren, Isaiah Stewart et lui).

Mission accomplie pour les Pistons et lui, qui sont sur une série de 8 victoires de suite. Et qui restent au sommet de leur conférence (10v-2d) avec deux succès d'avance sur leurs poursuivants, les Cavs.

Paul Reed Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 PHI 26 6:48 53.8 0.0 50.0 1.2 1.2 2.3 0.5 1.1 0.4 0.5 0.5 3.4 2021-22 PHI 38 7:57 56.3 25.0 42.9 1.2 1.3 2.4 0.4 1.5 0.9 0.3 0.4 3.1 2022-23 PHI 69 10:57 59.3 16.7 74.5 1.6 2.2 3.8 0.4 1.8 0.7 0.7 0.7 4.2 2023-24 PHI 82 19:23 54.0 36.8 71.8 2.4 3.6 6.0 1.3 2.4 0.8 0.8 1.0 7.3 2024-25 DET 45 9:44 50.7 28.6 76.2 0.9 1.8 2.7 1.0 1.7 0.9 0.6 0.6 4.1 2025-26 DET 9 9:27 65.5 50.0 0.0 1.8 1.8 3.6 0.4 1.8 0.7 0.7 0.7 4.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.