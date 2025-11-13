Stats & Highlights | Les Kings, les Mavericks et les Clippers continuent de décevoir

En jouant sans Giannis Antetokounmpo, les Bucks ont été cueillis par les Hornets. Le rookie Ryan Kalkbrenner a encore fait des siennes avec 17 points et un parfait 8/8 au shoot dans la victoire de Charlotte. Les Pistons aussi étaient privés de leur meilleur joueur, Cade Cunningham. De leur cinq majeur même presque puisque seul Duncan Robinson était sur le parquet face aux Bulls. Mais les remplaçants, Paul Reed en tête (28 points et 13 rebonds), ont assuré pour offrir une huitième victoire de suite au leader de la conférence Est.

Les Blazers ont écarté les faibles Pelicans, avec notamment 35 points pour Shaedon Sharpe et 32 pour Deni Avdija. Parmi les équipes malades de ce début de saison, Sacramento et Dallas n'ont pas retrouvé des couleurs. Les Kings ont explosé face aux Hawks, étant menés de 44 points en dernier quart-temps ! C'est une troisième victoire d'affilée pour Jalen Johnson (24 points) et Atlanta, la quatrième défaite de rang pour les Californiens.

Les Mavericks, eux, ont tenté de revenir en fin de match, mais Grayson Allen a inscrit quatre points dans les 80 dernières secondes pour valider le succès de Phoenix.

Enfin, dans la victoire des Nuggets, Nikola Jokic a collé 55 points à des Clippers qui encaissent ainsi une sixième défaite de suite. Le triple MVP a marqué un point de plus que tout le cinq majeur de Tyronn Lue ! Avec six succès de rang, les champions 2023 sont derrière le Thunder au sommet de la conférence Ouest.

Charlotte – Milwaukee : 111-100

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 111 MIL 100 DET 124 CHI 113 NYK 107 ORL 124 BOS 131 MEM 95 MIA 116 CLE 130 HOU 135 WAS 112 NOR 117 POR 125 SAS 120 GSW 125 DAL 114 PHO 123 OKC 121 LAL 92 SAC 100 ATL 133 LAC 116 DEN 130

Detroit – Chicago : 124-113

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 111 MIL 100 DET 124 CHI 113 NYK 107 ORL 124 BOS 131 MEM 95 MIA 116 CLE 130 HOU 135 WAS 112 NOR 117 POR 125 SAS 120 GSW 125 DAL 114 PHO 123 OKC 121 LAL 92 SAC 100 ATL 133 LAC 116 DEN 130

New Orleans – Portland : 117-125

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 111 MIL 100 DET 124 CHI 113 NYK 107 ORL 124 BOS 131 MEM 95 MIA 116 CLE 130 HOU 135 WAS 112 NOR 117 POR 125 SAS 120 GSW 125 DAL 114 PHO 123 OKC 121 LAL 92 SAC 100 ATL 133 LAC 116 DEN 130

Dallas – Phoenix : 114-123

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 111 MIL 100 DET 124 CHI 113 NYK 107 ORL 124 BOS 131 MEM 95 MIA 116 CLE 130 HOU 135 WAS 112 NOR 117 POR 125 SAS 120 GSW 125 DAL 114 PHO 123 OKC 121 LAL 92 SAC 100 ATL 133 LAC 116 DEN 130

Sacramento – Atlanta : 100-133

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 111 MIL 100 DET 124 CHI 113 NYK 107 ORL 124 BOS 131 MEM 95 MIA 116 CLE 130 HOU 135 WAS 112 NOR 117 POR 125 SAS 120 GSW 125 DAL 114 PHO 123 OKC 121 LAL 92 SAC 100 ATL 133 LAC 116 DEN 130

LA Clippers – Denver : 116-130

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.