Stats & Highlights | Les Kings, les Mavericks et les Clippers continuent de décevoir

Publié le 13/11/2025 à 7:32

NBA – Les Pistons gagnent quasiment sans leur cinq majeur, tandis qu'à Sacramento et Dallas, on ne sort pas la tête de l'eau. Nikola Jokic a explosé les compteurs contre les Clippers.

En jouant sans Giannis Antetokounmpo, les Bucks ont été cueillis par les Hornets. Le rookie Ryan Kalkbrenner a encore fait des siennes avec 17 points et un parfait 8/8 au shoot dans la victoire de Charlotte. Les Pistons aussi étaient privés de leur meilleur joueur, Cade Cunningham. De leur cinq majeur même presque puisque seul Duncan Robinson était sur le parquet face aux Bulls. Mais les remplaçants, Paul Reed en tête (28 points et 13 rebonds), ont assuré pour offrir une huitième victoire de suite au leader de la conférence Est.

Les Blazers ont écarté les faibles Pelicans, avec notamment 35 points pour Shaedon Sharpe et 32 pour Deni Avdija. Parmi les équipes malades de ce début de saison, Sacramento et Dallas n'ont pas retrouvé des couleurs. Les Kings ont explosé face aux Hawks, étant menés de 44 points en dernier quart-temps ! C'est une troisième victoire d'affilée pour Jalen Johnson (24 points) et Atlanta, la quatrième défaite de rang pour les Californiens.

Les Mavericks, eux, ont tenté de revenir en fin de match, mais Grayson Allen a inscrit quatre points dans les 80 dernières secondes pour valider le succès de Phoenix.

Enfin, dans la victoire des Nuggets, Nikola Jokic a collé 55 points à des Clippers qui encaissent ainsi une sixième défaite de suite. Le triple MVP a marqué un point de plus que tout le cinq majeur de Tyronn Lue ! Avec six succès de rang, les champions 2023 sont derrière le Thunder au sommet de la conférence Ouest.

New York – Orlando
Boston – Memphis
Miami – Cleveland
Houston – Washington
San Antonio – Golden State
Oklahoma City – Los Angeles Lakers

Charlotte – Milwaukee : 111-100

Charlotte / 111 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
M. Bridges 33 7/19 2/10 4/4 1 5 6 6 2 1 3 0 +15 20 18
R. Kalkbrenner 27 8/8 0/0 1/1 4 5 9 0 3 1 0 3 +17 17 30
C. Sexton 32 5/14 1/5 5/6 0 5 5 8 1 2 3 0 +29 16 18
S. James 30 1/5 0/1 2/2 0 2 2 1 1 0 0 0 +18 4 3
K. Knueppel 34 5/13 3/8 3/4 0 6 6 1 1 0 3 0 +6 16 11
M. Diabate 23 1/3 0/0 5/6 8 5 13 2 2 1 1 1 -8 7 20
M. Plumlee 4 0/0 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 -11 0 1
P. Connaughton 11 4/6 2/4 1/2 0 2 2 2 1 0 0 0 +1 11 12
T. Mann 25 5/10 3/7 0/0 0 1 1 3 3 0 3 1 -6 13 10
K. Simpson 9 1/4 0/2 0/0 0 2 2 2 0 0 0 0 -11 2 3
L. McNeeley 12 1/4 1/3 2/2 1 2 3 2 1 0 0 0 +5 5 7
Total 38/86 12/40 23/27 15 35 50 27 15 5 13 5 111
Milwaukee / 100 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
K. Kuzma 30 3/12 0/2 2/4 1 2 3 4 2 1 1 1 -12 8 5
M. Turner 29 7/14 3/8 4/5 2 1 3 2 3 2 1 2 -11 21 21
G. Trent Jr. 29 1/5 0/2 0/0 0 0 0 4 1 1 1 0 -25 2 2
A. Green 27 1/4 1/3 0/0 0 3 3 2 2 0 0 0 -9 3 5
R. Rollins 32 10/15 4/6 1/2 2 3 5 6 3 1 2 0 -5 25 29
B. Portis 23 7/12 0/1 0/0 3 5 8 1 3 0 2 0 -6 14 16
T. Antetokounmpo 4 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 2 +10 2 4
P. Nance 4 4/5 2/3 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 +11 10 10
J. Sims 18 1/2 0/0 0/0 2 5 7 2 1 0 1 0 -8 2 9
G. Harris 6 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 1 0 0 +9 0 2
A. Coffey 12 1/3 0/0 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 -7 2 1
A. Jackson Jr. 6 0/0 0/0 0/0 0 1 1 3 2 0 0 1 +9 0 5
C. Anthony 15 2/12 0/2 0/0 0 2 2 3 2 0 0 0 -18 4 -1
M. Sears 6 2/3 2/3 1/2 0 0 0 1 1 0 1 0 +7 7 5
Total 40/88 12/30 8/13 10 24 34 29 22 6 9 6 100

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Detroit – Chicago : 124-113

Detroit / 124 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
D. Robinson 28 8/13 7/10 0/0 0 2 2 1 6 1 1 0 +20 23 21
P. Reed 31 11/13 2/2 4/4 6 7 13 6 3 4 4 1 +26 28 46
R. Holland II 28 4/11 1/3 0/0 0 6 6 1 2 3 2 0 +14 9 10
J. Green 32 3/7 0/2 3/7 1 3 4 0 2 1 3 0 +16 9 3
D. Jenkins 40 9/19 0/2 0/0 2 2 4 12 3 2 3 0 +5 18 23
T. Smith 16 3/4 0/0 0/0 2 5 7 2 2 0 0 1 -14 6 15
W. Moore Jr. 10 1/1 0/0 0/0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 5
B. Klintman 14 2/7 2/6 0/0 0 6 6 1 3 0 2 0 -11 6 6
C. LeVert 22 8/11 0/1 1/2 0 1 1 5 2 1 3 2 +3 17 19
C. Lanier 18 1/4 1/4 3/3 0 1 1 1 2 0 0 0 -4 6 5
Total 50/90 13/30 11/16 11 33 44 30 25 13 18 5 124
Chicago / 113 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
I. Okoro 32 5/7 2/2 3/4 2 2 4 2 2 0 1 3 -5 15 20
M. Buzelis 34 7/14 2/5 5/5 2 12 14 2 2 0 4 2 0 21 28
N. Vucevic 25 3/10 0/4 0/0 1 5 6 3 1 0 3 0 -10 6 5
K. Huerter 27 10/17 0/4 0/1 1 1 2 2 5 2 2 0 -5 20 16
T. Jones 30 3/6 0/0 5/8 0 2 2 5 1 3 2 0 -12 11 13
J. Smith 14 3/8 3/5 0/0 1 3 4 0 2 0 0 0 -7 9 8
P. Williams 24 3/8 0/4 1/2 4 1 5 1 2 1 3 1 -9 7 6
D. Terry 10 0/0 0/0 1/4 0 1 1 1 0 1 1 0 +3 1 0
J. Phillips 4 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 -2 0 1
J. Carter 17 3/4 3/3 2/2 1 1 2 3 0 2 1 0 -5 11 16
A. Dosunmu 22 4/12 2/6 2/2 0 3 3 2 3 2 4 0 -3 12 7
Total 41/86 12/33 19/28 12 32 44 21 18 11 21 6 113

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

New Orleans – Portland : 117-125

New Orleans / 117 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
K. Looney 8 0/1 0/1 0/0 1 1 2 1 3 1 1 0 -7 0 2
H. Jones 34 4/9 2/5 1/2 0 1 1 3 2 1 1 0 -5 11 9
T. Murphy III 39 8/18 3/11 3/3 1 4 5 5 2 1 1 0 -3 22 22
S. Bey 35 8/16 3/8 6/7 4 2 6 5 3 0 1 0 -4 25 26
J. Fears 26 4/11 1/2 6/6 2 1 3 4 3 2 2 0 -3 15 15
K. Matkovic 14 2/4 1/2 0/0 0 3 3 1 1 0 0 1 -3 5 8
D. Queen 38 12/18 0/1 2/3 3 4 7 4 3 0 1 0 0 26 29
Y. Missi 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 0 1
J. Alvarado 22 2/7 1/5 0/0 1 0 1 3 2 1 3 0 -5 5 2
M. Peavy 12 1/2 0/0 0/0 3 2 5 2 1 0 0 0 -11 2 8
J. Hawkins 9 2/5 2/4 0/0 0 2 2 0 0 0 0 0 +2 6 5
Total 43/91 13/39 18/21 15 20 35 28 20 6 10 2 117
Portland / 125 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
T. Camara 38 4/8 3/6 2/2 1 2 3 5 2 2 4 1 +8 13 16
D. Avdija 35 12/18 4/8 4/5 0 1 1 2 5 1 0 0 +16 32 29
D. Clingan 27 4/9 0/4 1/1 3 7 10 0 3 0 3 3 +12 9 14
J. Holiday 37 6/12 3/7 2/2 0 4 4 12 2 0 3 0 -4 17 24
S. Sharpe 30 13/18 2/7 7/7 0 5 5 3 2 2 1 0 +20 35 39
J. Grant 7 1/3 0/0 0/0 1 1 2 1 0 0 0 0 +4 2 3
K. Murray 22 3/4 0/1 0/0 2 5 7 1 2 0 0 0 -3 6 13
R. Williams III 17 3/5 0/0 0/0 2 4 6 1 1 0 1 1 -3 6 11
D. Reath 4 1/2 1/2 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 -1 3 3
S. Cissoko 17 1/2 0/1 0/0 0 0 0 1 2 0 1 0 -9 2 1
R. Rupert 6 0/2 0/1 0/0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 -2
Total 48/83 13/37 16/17 9 30 39 26 22 5 13 5 125

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Dallas – Phoenix : 114-123

Dallas / 114 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
D. Gafford 27 6/7 0/0 3/5 1 8 9 0 1 1 2 2 0 15 22
P.J. Washington 5 3/5 0/2 0/0 0 0 0 0 1 1 0 1 +9 6 6
C. Flagg 34 6/15 3/7 1/4 1 5 6 6 3 3 4 2 -9 16 17
B. Williams 33 7/13 0/3 3/3 1 4 5 9 0 3 4 0 +11 17 24
M. Christie 34 4/9 3/6 1/2 0 6 6 7 5 0 1 1 +7 12 19
D. Powell 2 0/0 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 -3 0 1
C. Martin 7 0/1 0/1 0/0 0 1 1 3 1 0 0 0 -13 0 3
N. Marshall 26 4/6 2/3 2/2 0 4 4 3 2 1 2 0 -23 12 16
M. Cisse 15 2/2 0/0 0/0 4 5 9 0 6 0 2 4 +7 4 15
K. Thompson 31 6/17 6/16 1/1 0 3 3 1 2 0 1 0 -10 19 11
D. Russell 14 2/7 1/6 0/0 0 0 0 3 1 1 1 0 -18 5 3
J. Hardy 12 3/4 2/3 0/0 0 1 1 0 1 0 2 0 -3 8 6
Total 43/86 17/47 11/17 8 37 45 32 23 10 19 10 114
Phoenix / 123 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
R. O'Neale 28 4/7 3/4 2/2 0 6 6 4 2 1 2 0 -9 13 19
D. Brooks 31 6/14 3/8 3/3 0 2 2 4 2 1 0 0 -6 18 17
M. Williams 26 5/6 0/0 0/0 3 1 4 2 2 2 1 2 -5 10 18
G. Allen 33 8/17 4/9 3/4 1 4 5 3 1 3 2 1 +2 23 23
D. Booker 38 7/19 0/3 12/13 0 3 3 9 3 2 5 0 +8 26 22
O. Ighodaro 12 1/2 0/0 0/0 0 3 3 0 2 1 1 0 +5 2 4
R. Dunn 24 4/9 0/2 0/0 2 2 4 1 3 2 0 0 +12 8 10
N. Richards 10 3/5 0/0 0/2 3 4 7 1 1 0 1 0 +5 6 9
J. Goodwin 20 5/11 3/5 0/0 3 3 6 2 3 1 0 0 +16 13 16
C. Gillespie 19 1/5 1/4 1/2 1 5 6 5 1 0 0 0 +17 4 10
Total 44/95 14/35 21/26 13 33 46 31 20 13 12 3 123

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Sacramento – Atlanta : 100-133

Sacramento / 100 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
P. Achiuwa 20 4/6 0/0 2/4 2 3 5 2 0 0 0 0 -14 10 13
D. Sabonis 26 4/9 0/1 4/4 0 5 5 2 2 2 4 0 -38 12 12
R. Westbrook 22 4/11 1/5 1/2 0 2 2 3 2 0 3 0 -34 10 4
D. DeRozan 19 1/6 0/1 2/2 1 1 2 2 1 1 2 0 -31 4 2
D. Schroder 26 3/8 2/3 1/2 1 2 3 4 0 1 1 0 -20 9 10
D. McDermott 8 2/3 2/3 0/0 0 0 0 0 1 0 1 0 +8 6 4
D. Eubanks 7 0/1 0/0 0/0 0 2 2 0 0 0 0 0 +6 0 1
M. Raynaud 15 3/6 0/1 1/1 1 3 4 1 2 0 3 1 -3 7 7
D. Plowden 14 1/5 0/3 0/0 2 0 2 0 0 0 0 0 -16 2 0
D. Carter 22 4/12 2/6 1/1 1 5 6 3 4 1 2 0 +5 11 11
K. Ellis 31 7/14 6/11 0/0 0 0 0 1 3 2 1 0 -23 20 15
N. Clifford 31 3/11 1/5 2/2 1 3 4 4 4 0 1 0 -5 9 8
Total 36/92 14/39 14/18 9 26 35 22 19 7 18 1 100
Atlanta / 133 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
J. Johnson 24 9/10 2/3 4/4 0 10 10 8 2 1 1 0 +39 24 41
Z. Risacher 22 7/8 1/2 0/1 0 3 3 1 2 1 2 1 +41 15 17
K. Porzingis 23 5/12 2/5 1/2 1 3 4 6 2 0 1 2 +32 13 16
N. Alexander-Walker 22 5/11 1/4 3/3 1 5 6 4 1 0 4 2 +44 14 16
D. Daniels 27 2/9 0/2 1/2 1 5 6 8 0 2 2 0 +38 5 11
O. Okongwu 21 6/7 2/3 7/8 1 2 3 2 3 1 3 0 +15 21 22
M. Gueye 20 1/4 0/3 0/0 1 2 3 2 0 2 0 0 -12 2 6
A. Newell 8 1/1 1/1 2/2 0 1 1 0 1 0 1 1 -8 5 6
L. Kennard 21 5/8 3/6 0/0 1 2 3 2 0 2 1 0 -6 13 16
K. Wallace 23 2/4 0/2 0/0 0 2 2 4 2 4 2 0 -5 4 10
C. Houstan 8 2/5 2/4 0/0 1 0 1 1 3 1 2 0 -8 6 4
V. Krejci 21 4/6 3/5 0/0 0 3 3 4 4 0 0 0 -5 11 16
Total 49/85 17/40 18/22 7 38 45 42 20 14 19 6 133

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

LA Clippers – Denver : 116-130

LA Clippers / 116 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
J. Collins 21 1/6 0/1 0/0 1 3 4 0 3 0 2 2 -22 2 1
D. Jones Jr. 20 4/8 0/3 0/0 2 2 4 4 2 1 2 2 -13 8 13
I. Zubac 32 9/14 0/0 0/0 6 3 9 1 2 0 2 2 -10 18 23
J. Harden 30 6/15 1/6 10/10 0 8 8 5 0 0 2 0 -24 23 25
K. Dunn 16 1/4 0/0 1/1 0 0 0 2 5 1 1 0 -8 3 2
N. Batum 22 2/3 2/3 0/0 0 2 2 3 3 1 0 0 -4 6 11
B. Lopez 16 4/7 2/4 0/0 0 1 1 1 4 0 1 1 -2 10 9
B. Bogdanovic 20 4/8 3/5 0/0 0 0 0 6 5 0 2 0 +10 11 11
J. Miller 26 6/10 5/7 5/6 1 3 4 1 0 1 0 0 +4 22 23
K. Brown 7 1/2 0/1 0/0 0 2 2 1 0 0 1 0 +5 2 3
K. Sanders 25 3/7 3/7 0/0 1 0 1 3 6 0 1 0 -11 9 8
C. Christie 6 0/0 0/0 2/2 0 1 1 1 0 0 0 0 +5 2 4
Total 41/84 16/37 18/19 11 25 36 28 30 4 14 7 116
Denver / 130 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
A. Gordon 31 6/12 2/6 4/4 2 3 5 0 0 1 1 0 +28 18 17
C. Johnson 8 1/3 0/1 0/0 2 1 3 0 1 0 0 0 -1 2 3
N. Jokic 34 18/23 5/6 14/16 2 10 12 6 1 1 2 1 +28 55 66
J. Murray 33 5/16 1/5 4/4 1 4 5 4 0 4 3 0 +11 15 14
C. Braun 16 2/2 0/0 2/2 2 2 4 4 1 0 1 0 +8 6 13
H. Tyson 3 0/2 0/1 0/0 0 1 1 0 0 1 0 0 -4 0 0
Z. Nnaji 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 -4 0 1
S. Jones 15 1/1 1/1 0/0 0 0 0 1 5 1 0 0 +15 3 5
J. Valanciunas 11 3/4 0/1 2/4 1 2 3 1 1 0 1 1 -10 8 9
T. Hardaway Jr. 21 3/7 3/5 3/3 0 1 1 3 1 1 0 0 +24 12 13
B. Brown 28 1/4 0/1 0/0 0 4 4 0 2 0 0 0 -4 2 3
J. Pickett 3 1/1 1/1 0/0 0 1 1 1 1 0 2 0 -4 3 3
J. Strawther 11 2/5 0/3 0/0 0 1 1 0 0 0 1 0 -16 4 1
P. Watson 22 1/4 0/3 0/2 1 1 2 1 1 0 0 1 -1 2 1
Total 44/84 13/34 29/35 11 31 42 22 14 9 11 3 130

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Par Jonathan Demay
