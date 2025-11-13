Le Thunder écrabouille les Lakers en une mi-temps

Après quelques premiers instants timides, le Thunder met en marche la machine avec un 11-0. Luka Doncic tente de répondre mais il est davantage inspiré quand il passe que quand il shoote. Le Slovène force les choses, ce qui ne donne pas de bons résultats pour les Lakers. En plus, les champions en titre trouvent la cible de loin et ne perdent aucun ballon, contrairement à Los Angeles. Après douze minutes, un écart est fait (30-18).

La suite est un véritable calvaire pour les troupes de JJ Redick. Incapables de trouver le chemin du panier pendant presque huit minutes, avec un 0/9 au shoot, elles s'en remettent à des miettes, des lancers-francs, pour inscrire quelques points. Sauf qu'en face, ça déroule et la distance entre les deux équipes devient énorme. Si bien qu'à la mi-temps, le match semble déjà plié (70-38).

Shai Gilgeous-Alexander et ses coéquipiers peuvent alors entrer dans une phase de gestion. L'intensité baisse, mais pas l'écart au score. Luka Doncic est maladroit, s'énerve et prend une faute technique tandis que les joueurs du Thunder ont le sourire. « SGA » inscrit ses 30 points avant de rejoindre le banc à la fin du troisième quart-temps (100-64).

Les minutes vont alors être encore plus longues et sans intérêt, sauf pour les joueurs du banc, la victoire étant acquise depuis la pause pour le Thunder. Ce succès (121-92) est le quatrième de suite pour les hommes de Mark Daigneault, bien installés au sommet de la conférence Ouest et de la ligue, et qui n'ont toujours pas perdu à domicile.

CE QU'IL FAUT RETENIR

– Un choc qui accouche d'une déception. La victoire face aux Warriors était déjà large et impressionnante et dès le lendemain, le Thunder a récidivé. Alors que l'on pouvait espérer un gros match, un affrontement de qualité, la partie a rapidement livré sa vérité. Le champion en titre était plusieurs tons au-dessus et après quelques minutes seulement, les Lakers étaient largués, dépassés, dominés. Dommage pour le suspense.

– Le terrible deuxième quart-temps des Lakers. Le premier quart-temps n'a pas été une partie de plaisir pour les joueurs de JJ Redick mais tout était encore ouvert. Douze minutes après, ce n'était plus le cas. Il faut dire qu'en commençant ce deuxième quart-temps avec un 0/9 au shoot et une défense pas vraiment solide, les Californiens ne s'offraient pas d'options pour exister. Ils l'ont perdu 40-20, abandonnant ainsi tout espoir de victoire.

– La confiance d'Ajay Mitchell. C'est évidemment « SGA » qui a le plus brillé avec ses 30 points et 9 passes mais le Belge continue d'afficher sa confiance, en prenant sa chance dès que possible. En 26 minutes, il a shooté 13 fois, pour 6 réussites. Ce ne fut pas son meilleur match (1/5 à 3-pts), mais il confirme, avec ses 14 points, qu'il mord à pleines dents dans les opportunités offertes par l’absence de Jalen Williams.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.