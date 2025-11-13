Matchs
NBA hier
Matchs
hier
CHA111
MIL100
DET124
CHI113
NYK107
ORL124
BOS131
MEM95
MIA116
CLE130
HOU135
WAS112
NOR117
POR125
SAS120
GSW125
DAL114
PHO123
OKC121
LAL92
SAC100
ATL133
LAC116
DEN130
Sérieux, les Celtics enfoncent un peu plus les Grizzlies

Publié le 13/11/2025 à 6:15
Publié le 13/11/2025 à 6:15
Modifié le 13/11/2025 à 7:34

Les Celtics avaient besoin de se relancer. Quoi de mieux qu'un match face aux Grizzlies pour renouer avec la victoire (131-95) ?

En l'absence de Ja Morant (cheville), et même si les Celtics sont aussi en « back-to-back », on ne donne pas spécialement cher de la peau des Grizzlies dans le Massachusetts, au vu de ce qu'ils réalisent depuis deux semaines. Confirmation sur le parquet, avec cette véritable giflée infligée par Boston à Memphis, dans une rencontre à sens unique.

L'avantage est pris rapidement par les Celtics, qui profitent de nombreux espaces derrière la ligne pour enquiller les 3-points et se détacher sans problème. Derrick White est enfin en réussite et le +14 est donc atteint, avant que le banc des Grizzlies ne réduise quelque peu l'écart, en allant au combat (34-26).

Derrière Jaren Jackson Jr, Memphis tente d'installer un défi physique à Boston, grattant des “secondes chances” et provoquant des fautes pour compenser sa maladresse extérieure, sauf que la bande de Jaylen Brown tient bon. En patron, le quadruple All-Star relance même un « run », de 19-4, histoire de placer l'écart non pas à la dizaine, mais à la vingtaine, avec l'aide de la paire Derrick White – Payton Pritchard (67-46).

Cela ne va pas en s'arrangeant pour les visiteurs après la pause : Neemias Queta abat un boulot monstre sous les panneaux et cela porte l'avance des Celtics à +30, Payton Pritchard étant également bien en jambes à la sortie des vestiaires. Les Grizzlies font grise mine, le public du TD Garden savoure le spectacle et, très vite, les bancs s'ouvrent puisque le drapeau blanc est agité dès la fin du troisième quart-temps (100-74).

À l'arrivée, l'écart a carrément titillé la barre des 40 points et Boston, qui poursuit son yo-yo, repart de l'avant : 131-95. Payton Pritchard (24 points, 9 passes, 6 rebonds) a montré la voie aux C's, Derrick White (20 points) et Jaylen Brown (19 points, 6 rebonds, 6 passes) contribuant efficacement derrière lui.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Boston a répondu présent. Avant un repos bienvenu de quatre jours, les Celtics se devaient d'empocher devant leur public une victoire contre une équipe en « back-to-back » mais surtout dans le dur collectivement. Il n'a donc fallu qu'une mi-temps à la troupe de Joe Mazzulla pour avoir la peau des Grizzlies. Entre leur adresse à 3-points bien réglée, leur belle efficacité sur secondes chances et leur capacité à forcer des tirs compliqués (et donc ratés) à leurs adversaires, les C's ont mis les ingrédients nécessaires pour obtenir un succès autoritaire et maîtrisé. Avec un apport de l'ensemble du groupe et pas uniquement de Jaylen Brown.

Memphis s'enfonce dans la crise. Comme la veille chez les Knicks, les Grizzlies ont vite sombré dans cette partie chez les Celtics. Incapables d'empêcher les shooteurs adverses de prendre confiance derrière l'arc, les joueurs de Tuomas Iisalo – qui n'ont jamais mené au score – ont accusé un retard de 10, 20 puis 30 points au fil des quarts-temps. L'absence de Ja Morant n'excuse en rien cette défaite, quand on sait à quel point il galère aussi individuellement, et cela fait maintenant sept défaites en huit matchs. Le plus inquiétant étant, sans doute, que personne ne semble en mesure de pousser un coup de gueule pour réveiller le groupe…

Boston / 131 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
N. Queta 20 6/6 0/0 1/1 2 6 8 2 2 1 0 1 +27 13 25
D. White 26 6/11 3/6 5/5 3 2 5 4 0 2 2 1 +22 20 25
J. Brown 25 8/16 2/5 1/2 3 3 6 6 2 0 2 0 +29 19 20
P. Pritchard 30 8/15 5/10 3/4 0 6 6 9 1 0 0 0 +42 24 31
J. Walsh 18 3/7 1/3 0/0 1 5 6 0 4 0 0 2 +19 7 11
C. Boucher 13 1/3 0/2 0/0 1 6 7 0 3 0 0 0 +14 2 7
S. Hauser 23 2/8 1/7 0/0 1 1 2 1 1 1 1 1 +15 5 3
J. Minott 22 4/8 1/4 0/0 1 4 5 4 1 0 3 1 +2 9 12
L. Garza 17 6/8 2/3 0/0 5 2 7 1 3 0 0 0 +2 14 20
A. Simons 22 2/10 2/6 0/0 1 3 4 7 0 0 1 0 -1 6 8
R. Harper Jr. 4 2/2 2/2 0/0 0 0 0 0 1 0 0 1 -1 6 7
B. Scheierman 12 2/3 2/3 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 +11 6 6
H. Gonzalez 8 0/2 0/0 0/0 0 1 1 0 1 0 1 1 -1 0 -1
Total 50/99 21/51 10/12 18 40 58 34 20 4 10 8 131
Memphis / 95 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
J. Jackson Jr. 23 7/15 1/3 3/3 2 0 2 0 5 1 3 1 -28 18 11
J. Wells 24 2/10 1/5 0/0 3 1 4 0 2 2 0 0 -27 5 3
J. Landale 24 5/10 1/2 0/0 2 4 6 4 1 1 1 0 -30 11 16
K. Caldwell-Pope 19 0/3 0/3 0/0 1 2 3 3 2 1 1 0 -25 0 3
V. Williams Jr. 25 4/12 3/10 1/1 1 4 5 2 2 0 1 0 -17 12 10
S. Aldama 24 4/11 2/7 4/6 2 4 6 4 0 2 1 1 +4 14 17
O. Prosper 26 2/7 0/2 4/4 1 3 4 4 2 0 1 1 -11 8 11
C. Coward 26 3/12 1/6 5/6 2 4 6 3 2 0 2 0 -19 12 9
GG Jackson 7 2/6 0/2 2/3 0 0 0 1 1 1 0 0 -5 6 3
P. Hall 7 2/4 0/1 0/1 1 2 3 1 0 0 0 0 -5 4 5
J. Konchar 6 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0
C. Spencer 29 1/5 1/2 2/2 0 2 2 3 1 0 0 1 -16 5 7
Total 32/95 10/43 21/26 15 26 41 25 18 8 10 4 95

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Par Florian Benfaid
