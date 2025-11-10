Le cauchemar continue pour Ja Morant, maladroit comme jamais…

Il a passé sa soirée à secouer la tête, n'en revenant pas que le ballon refuse de tomber dans le cercle. À trois minutes de la fin du match face au Thunder, on a même vu Ja Morant se prendre la tête à deux mains…

Face au champion en titre, le meneur des Grizzlies a connu une soirée en enfer niveau adresse. De sa ligne de statistiques à 11 points, 8 passes et 3 rebonds, on retient surtout son ratio aux tirs : 3/18, dont 2/7 de loin. Une horreur qui l'a conduit à finir avec un -23 au score durant ses 34 minutes de présence sur le parquet.

« Il obtient de bons tirs, il obtient des tirs qu'il va rentrer. Chaque joueur traverse des périodes avec du bon et du moins bon en cours de saison », cherche à relativiser Tuomas Iisalo après le revers subi.

Au-delà de ses choix parfois contestables à 3-points, son meneur s'est pourtant bien créé ses tirs habituels en cœur de raquette. Mais quasiment à chaque fois, il s'est montré petit bras.

Cette sortie, qui intervient dans le contexte de tensions internes qui se sont développées ces derniers jours, serait moins alarmante si Ja Morant n'enchaînait pas les performances de ce genre. 12 points à 4/16 face au Heat, 8 points à 3/14 face aux Lakers, 17 points à 6/19 face aux Rockets… Depuis le début de saison, il tourne bien à 19 points de moyenne, mais avec ses pires pourcentages en carrière : 35.8% dont 14.8% à 3-points !

Ses pires pourcentages en carrière

« On a énormément confiance en lui », maintient pourtant son coach, en ajoutant : « On veut qu'il ait le ballon en main. Il doit rester agressif. C'est le plus important. Et il doit utiliser le fait qu'il exerce une énorme attraction sur la défense adverse, à partir de laquelle il peut créer pour les autres. »

Ja Morant, à côté de ses pompes, ne fait pas vraiment grimper sa cote auprès des autres équipes de la ligue qui surveillent la situation, et c'est toute la dynamique offensive des Grizzlies qui déraille. Avec 110.6 points inscrits sur 100 possessions, il s'agit de la 6e attaque la moins efficace de la Grande Ligue.

« Les tirs ne rentrent pas pour lui sur ces matchs. On peut faire avec, ça va finir par revenir. Il doit rester agressif. Les autres doivent continuer à faire leur job et Ja doit continuer à faire le sien. Les poseurs d'écran le libèrent, il se met dans des positions pour shooter, puis il utilise ça pour marquer lui-même ou délivrer à ses coéquipiers ouverts », livre encore Tuomas Iisalo comme s'il s'agissait d'une recette miracle.

Toutefois, malgré sa grosse maladresse, les intentions de Ja Morant étaient bien meilleures sur ce match, et les tensions entre le meneur et son coach sont peut-être bien en train de se calmer. Même si les plaies se refermeraient sans doute bien mieux, et bien plus vite, avec des victoires… et des grosses performances du All-Star.