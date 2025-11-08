Pour Ja Morant, les Grizzlies sont passés à autre chose

Si nonchalant et peu concerné par le jeu il y a encore une semaine, Ja Morant s'est réveillé cette nuit face aux Mavericks. Chambreur et altruiste, il a signé un beau double-double avec 21 points et 13 passes, et pour la première fois de sa carrière, il avait même ce double-double en poche à la mi-temps ! De quoi le satisfaire.

« C’était énorme. Je pense que ça a commencé hier à l’entraînement. Tout le monde est arrivé concentré, et ensuite, on est venus à notre séance de préparation avec le scouting staff plus tôt dans la journée, et on avait la même énergie, le même état d’esprit. On voit comment ça se traduit sur le terrain… » a-t-il souligné.

Selon lui, l'entraînement de jeudi a donc été décisif pour oublier cette période de brouille. « J’ai eu l’impression que tout le monde était davantage sur la même longueur d’onde » poursuit-il. « C’était comme s’il y avait eu hier un accord tacite, du genre : ‘Hé, il faut qu’on passe à autre chose demain'. »

Encore trop de déchets

Après trois revers d'affilée, les Grizzlies sont effectivement passés à autre chose avec ce succès logique face à des Mavericks bien tristes. Pour Ja Morant, tout n'a pas été parfait, et sa deuxième période a été assez médiocre avec 5 balles perdues, et au final, un 7 sur 20 aux tirs. Mais il retient d'abord le positif.

« En première mi-temps, je ne perdais pas la balle, et c’est ce qui nous a un peu fait défaut en deuxième mi-temps. C'est ce qui leur a permis de réduire l’écart » constate le meneur All-Star. « Je dois juste continuer à m’améliorer dans ce domaine, prendre soin du ballon, parce que quand je le fais, on obtient généralement de bons tirs. C’est ça le principal. En première mi-temps, les gars ont pu tirer avec confiance, les passes étaient précises et dans le bon timing, et tout le monde tirait en rythme. »

Ja Morant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MEM 67 31 47.7 33.5 77.6 0.8 3.1 3.9 7.3 1.6 0.9 3.3 0.3 17.8 2020-21 MEM 63 33 44.9 30.3 72.8 0.9 3.1 4.0 7.4 1.4 0.9 3.2 0.2 19.1 2021-22 ☆ MEM 57 33 49.3 34.4 76.1 1.4 4.4 5.7 6.7 1.5 1.2 3.4 0.4 27.4 2022-23 ☆ MEM 61 32 46.6 30.7 74.8 1.0 4.9 5.9 8.1 1.6 1.1 3.4 0.3 26.2 2023-24 MEM 9 35 47.1 27.5 81.3 0.7 4.9 5.6 8.1 2.1 0.8 3.0 0.6 25.1 2024-25 MEM 50 30 45.4 30.9 82.4 0.7 3.4 4.1 7.3 2.3 1.2 3.7 0.2 23.2 2025-26 MEM 6 29 40.6 15.6 97.1 0.3 3.0 3.3 6.7 1.5 1.0 2.5 0.0 20.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.