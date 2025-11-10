Shai Gilgeous-Alexander sort le très grand jeu à Memphis

Impressionnant de sérénité, le Thunder est venu décrocher sa dixième victoire de la saison en s'imposant 114-100 sur le parquet de Grizzlies aux deux visages.

Car même menés de 19 points, les hommes de Mark Daigneault n'ont pas cédé à la panique et ont progressivement comblé leur retard pour prendre la tête et garder le contrôle jusqu'à la fin, portés par un Shai Gilgeous-Alexander qui a renvoyé le duo Wells-Coward à ses études avec ses 35 points, 6 rebonds, 7 passes décisives.

Il y a pourtant eu du mieux côté Memphis. Sur la lancée de leur succès face aux Mavericks, les Grizzlies ont pris les devants en passant un 14-2 en fin de premier quart-temps, série marquée par les deux paniers à 3-points d'un Cedric Coward toujours aussi bluffant (33-25). Jock Landale par deux fois et Cam Spencer se sont joints à la fête, jusqu'à ce que Memphis ne relègue OKC à -19, sur deux nouvelles flèches derrière l'arc signées Jaren Jackson Jr et… Cedric Coward (56-37).

OKC a sauvé les meubles avant la pause, grâce à la réponse d'Isaiah Joe, auteur de deux paniers à 3-points à son tour, puis aux 2+1 de SGA et Cason Wallace (62-51). Et puis le champion en titre a sifflé la fin de la récré…

Il y a d'abord eu un 10-0 pour revenir à hauteur des Grizzlies, puis un 12-4 pour finir le quart-temps et reprendre les devants (80-85), avec dans chaque série un Shai Gilgeous-Alexander prépondérant. Alex Caruso a bouclé la démonstration d'un 3-points inscrit à une seconde de la fin de la période sur un ballon merveilleusement décalé par Ajay Mitchell.

Memphis venait de laisser passer sa chance, surtout qu'après être revenu à -1 grâce aux 3-points de la paire Konchar-Caldwell-Pope, Jaren Jackson Jr et Ja Morant ont manqué leurs minces chances de rester au contact. SGA ne s'est pas fait prier pour les enfoncer, avec un 3-points sur Jaylen Wells, puis un second sur Cedric Coward avant d'aller chercher un 2+1 (96-108). En un éclair, le Thunder, a réglé l'affaire pour s'imposer (100-114).

CE QU'IL FAUT RETENIR

– SGA taille patron. Treize points dans le troisième quart-temps et un “money time” époustouflant de justesse, avec un premier 3-points sur la tête de Jaylen Wells, un second sur celle de Cedric Coward puis un drive conclu avec la faute… devant les deux ! Encore un match époustouflant de maîtrise de sa part, qu'on retrouve bien sur son +/- à +28.

– Le souci du détail. Memphis manque encore de régularité et paie ses temps faibles au prix fort. Et quand en plus les leaders flanchent, la donne se complique. C'est un peu ce qui s'est passé lorsque Jaren Jackson Jr a provoqué la faute flagrante de Jaylin Williams sur une tentative à 3-points à 91-95 à l'entrée du “money-time”. Non seulement l'intérieur a raté ses deux premiers lancers, mais n'a pas été aidé sur la possession suivante par Ja Morant qui a tenté une passe aveugle dans le corner, interceptée par Isaiah Hartenstein. La suite ? SGA a pris les choses en main : merci et à la prochaine !

– Le verre à moitié plein ? Memphis a tout de même affiché un visage plus cohérent qu'il y a une semaine après la suspension de Ja Morant. Le groupe est plus impliqué et Ja Morant donne le ton avec une bien meilleure attitude malgré sa maladresse au tir (3/18). La première mi-temps a été encourageante, jusqu'à ce que le Thunder ne mette le verrou pour ne concéder que 18 puis 20 points par période après le repos. Face au champion en titre, la prestation des Grizzlies a été plutôt honorable, surtout qu'il ne faut pas oublier la belle liste d'absents pour ce match encore une fois : Ty Jerome, Scotty Pippen Jr, Brandon Clarke et Zach Edey. Ce n'est pas rien !

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.