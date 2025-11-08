Matchs
Stats & Highlights | Les Grizzlies enfoncent les Mavericks

Publié le 8/11/2025 à 7:31

Les Grizzlies de Ja Morant retrouvent des couleurs face à des Mavericks de plus en plus inquiétants. Cooper Flagg et ses coéquipiers sont à la dernière place de l'Ouest…

Cedric Coward et les GrizzliesQuatrième victoire consécutive pour les Raptors, qui ont subi en première mi-temps, face à un Zaccharie Risacher (16 points à 6/16) inspiré en deuxième quart-temps, avant de prendre le contrôle de la rencontre.

Malgré les 28 points de Michael Porter Jr, les Nets n'ont eux tenu qu'une mi-temps face aux Pistons du duo Cade Cunningham (34 points, 10 passes) – Jalen Duren (30 points, 11 rebonds).

Bam Adebayo absent, le Heat n'a pas levé le pied de l'accélérateur pour passer 53 points aux Hornets dès le premier quart-temps ! Le rookie Kon Knueppel (30 points) et ses coéquipiers, sans LaMelo Ball ni Brandon Miller, sont pourtant revenus à égalité, mais ça n'a pas suffi. Moussa Diabaté signe un double-double : 10 points, 11 rebonds.

Ça n'allait pas fort à Memphis mais ça va encore plus mal à Dallas, qui s'incline pour la quatrième fois de suite avec une défense inquiétante. Les Grizzlies ont ainsi pu compter sur l'impact de Cedric Coward (21 points, 9 rebonds) en sortie de banc alors que Klay Thompson (0 point à 0/6) symbolise ce début de saison affreux de Dallas.

Enfin, Anthony Edwards (37 points) et les Wolves n'ont pas fait de détail face au Jazz, avec un Julius Randle en triple-double (19 points, 12 passes, 10 rebonds). Rudy Gobert (8 points, 9 rebonds, 3 contres) et Joan Beringer (6 points, 3 rebonds, 1 contre) ont joué leurs rôles respectifs.

Orlando – Boston
Washington – Cleveland
San Antonio – Houston
Milwaukee – Chicago
Denver – Golden State
Sacramento – Oklahoma City

Atlanta – Toronto : 97-109

Atlanta / 97 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
J. Johnson 33 8/14 2/5 3/3 1 6 7 4 2 1 6 0 -9 21 21
Z. Risacher 30 6/16 1/5 3/3 2 3 5 0 4 2 0 1 +4 16 14
K. Porzingis 30 4/16 1/7 8/8 3 4 7 3 0 0 0 4 +5 17 19
N. Alexander-Walker 30 7/14 3/6 3/4 0 2 2 3 3 0 3 0 -13 20 14
D. Daniels 35 2/10 1/3 2/2 5 3 8 8 2 2 2 1 -3 7 16
O. Okongwu 26 2/12 0/3 3/3 4 7 11 0 4 1 2 0 -11 7 7
M. Gueye 19 1/6 0/3 0/0 3 4 7 1 0 0 0 0 -12 2 5
K. Wallace 20 3/5 1/3 0/0 0 3 3 3 2 2 1 1 -5 7 13
V. Krejci 18 0/3 0/3 0/0 1 3 4 2 2 0 1 0 -16 0 2
Total 33/96 9/38 22/23 19 35 54 24 19 8 15 7 97
Toronto / 109 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
B. Ingram 35 7/19 2/8 4/4 1 5 6 4 3 1 2 1 +17 20 18
R. Barrett 33 7/15 2/6 3/3 2 3 5 4 3 0 1 0 +5 19 19
S. Barnes 35 5/16 0/2 4/4 3 7 10 4 3 1 0 2 -1 14 20
J. Poeltl 25 4/5 0/0 4/4 3 7 10 1 4 1 2 1 +6 12 22
I. Quickley 34 5/11 3/7 5/6 0 5 5 6 2 3 2 0 +5 18 23
S. Mamukelashvili 21 5/9 1/4 1/2 2 4 6 1 0 1 0 0 +7 12 15
J. Battle 6 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 +11 0 0
C. Murray-Boyles 18 1/4 1/2 0/0 2 2 4 1 2 0 2 2 +5 3 5
J. Shead 14 0/3 0/3 0/0 0 1 1 2 1 1 1 0 +7 0 0
J. Walter 6 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 1 1 2 0 -9 0 -2
G. Dick 13 3/7 3/4 2/2 0 1 1 0 2 1 0 0 +7 11 9
Total 37/91 12/38 23/25 13 35 48 23 21 11 12 6 109

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Brooklyn – Detroit : 107-125

Brooklyn / 107 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
M. Porter Jr. 32 8/17 5/10 7/7 1 4 5 2 1 1 4 0 -11 28 23
N. Clowney 31 5/13 4/8 5/6 1 0 1 2 2 1 1 0 -4 19 13
N. Claxton 31 6/8 0/0 5/6 3 5 8 2 4 1 2 1 -10 17 24
T. Mann 22 1/3 1/2 0/0 0 0 0 3 3 0 1 0 -12 3 3
E. Demin 23 3/8 2/5 0/0 0 3 3 7 3 1 1 0 -9 8 13
J. Wilson 11 3/5 3/4 0/0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 9 8
E.J. Liddell 5 1/2 0/0 0/0 0 1 1 0 2 0 0 0 +5 2 2
Z. Williams 17 1/6 1/6 3/3 0 2 2 1 1 0 1 0 -16 6 3
D. Sharpe 17 2/3 1/2 2/4 0 4 4 3 4 0 3 0 -8 7 8
T. Martin 19 1/7 0/5 0/0 1 0 1 3 1 1 2 0 -13 2 -1
T. Etienne 5 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 +5 0 -1
D. Powell 27 3/7 0/3 0/0 2 2 4 2 2 0 3 0 -17 6 5
Total 34/80 17/46 22/26 8 22 30 26 24 5 19 1 107
Detroit / 125 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
D. Robinson 31 3/6 1/4 0/0 0 1 1 8 2 2 1 0 +11 7 14
I. Stewart 11 2/2 0/0 0/0 0 3 3 1 1 0 1 0 -7 4 7
J. Duren 30 11/14 0/0 8/8 2 9 11 0 4 3 1 0 +8 30 40
C. Cunningham 33 13/18 2/6 6/6 0 1 1 10 3 1 4 0 +13 34 37
A. Thompson 34 7/14 0/0 0/0 0 6 6 4 3 3 1 1 +18 14 20
P. Reed 15 3/3 0/0 0/2 4 2 6 2 2 2 0 0 +8 6 14
R. Holland II 25 2/6 1/3 0/0 1 4 5 1 0 0 3 0 +27 5 4
B. Klintman 15 2/6 0/3 0/2 2 3 5 1 2 0 1 0 +8 4 3
J. Green 20 2/5 1/3 3/4 1 2 3 1 2 1 0 0 +2 8 9
C. LeVert 20 3/6 1/4 3/4 1 2 3 4 0 1 1 0 +8 10 13
C. Lanier 1 0/2 0/2 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 -3 0 -1
D. Jenkins 5 1/3 0/1 1/4 0 1 1 0 0 1 0 0 -5 3 0
Total 49/85 6/26 21/30 11 35 46 32 19 14 13 1 125

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Miami – Charlotte : 126-108

Miami / 126 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
A. Wiggins 36 9/16 4/6 0/0 0 4 4 3 1 1 2 1 +21 22 22
K. Ware 30 3/13 1/5 0/0 2 4 6 0 2 1 0 3 -3 7 7
N. Powell 27 10/20 2/5 3/3 0 4 4 3 2 0 2 0 +6 25 20
D. Mitchell 32 4/7 1/3 0/0 1 4 5 5 4 3 1 0 -3 9 18
P. Larsson 27 8/11 1/3 3/4 0 4 4 2 3 1 0 0 +8 20 23
S. Fontecchio 19 3/6 1/3 3/3 0 2 2 2 1 0 0 0 +7 10 11
J. Jaquez Jr. 33 8/15 1/1 1/2 3 5 8 9 2 0 2 2 +18 18 27
N. Jovic 19 4/6 0/0 2/2 0 4 4 3 2 3 1 1 +15 10 18
D. Smith 16 2/5 1/2 0/0 0 0 0 3 4 1 0 0 +21 5 6
Total 51/99 12/28 12/14 6 31 37 30 21 10 8 7 126
Charlotte / 108 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
M. Bridges 41 4/16 0/5 6/6 3 9 12 7 2 0 4 1 -9 14 18
R. Kalkbrenner 27 5/7 0/1 0/0 4 1 5 0 1 0 3 4 -3 10 14
T. Mann 35 7/24 2/8 4/4 1 8 9 7 4 1 4 0 0 20 16
S. James 33 4/8 1/5 1/1 0 2 2 1 2 0 3 0 -22 10 6
K. Knueppel 40 9/23 5/13 7/7 1 7 8 3 4 1 2 1 -3 30 27
M. Diabate 22 4/6 0/0 2/5 7 4 11 0 2 0 1 3 -17 10 18
P. Connaughton 10 2/4 0/2 2/2 2 3 5 0 1 0 1 0 -20 6 8
K. Simpson 13 0/3 0/0 0/0 0 1 1 3 0 1 0 0 -18 0 2
L. McNeeley 19 2/6 2/5 2/2 1 3 4 1 2 1 0 0 +2 8 10
Total 37/97 10/39 24/27 19 38 57 22 18 4 18 9 108

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Memphis – Dallas : 118-104

Memphis / 118 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
J. Jackson Jr. 29 6/9 2/5 3/3 0 4 4 0 1 0 1 0 -2 17 17
J. Wells 25 2/7 1/3 3/4 1 4 5 1 2 0 1 0 +9 8 7
J. Landale 29 4/8 0/2 3/6 2 5 7 3 1 0 1 0 +32 11 13
K. Caldwell-Pope 24 5/7 2/3 0/0 1 2 3 1 2 0 0 0 +24 12 14
J. Morant 32 7/20 0/4 7/7 1 4 5 13 5 3 7 0 +28 21 22
S. Aldama 28 5/12 3/7 3/4 0 2 2 2 2 0 2 0 -7 16 10
O. Prosper - 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Coward 28 7/10 3/5 4/4 2 7 9 4 2 0 0 0 -3 21 31
GG Jackson - 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
P. Hall - 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Konchar 9 0/0 0/0 0/0 0 2 2 0 0 2 0 1 +5 0 5
V. Williams Jr. 16 0/3 0/2 0/0 0 3 3 1 2 0 0 0 -14 0 1
C. Spencer 19 5/9 2/4 0/0 0 2 2 2 3 2 1 0 -2 12 13
J. Small - 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 41/85 13/35 23/28 7 35 42 27 20 8 13 1 118
Dallas / 104 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
D. Gafford 12 0/1 0/0 0/0 0 1 1 0 2 0 0 0 -26 0 0
P.J. Washington 25 6/15 2/6 0/0 1 5 6 1 2 1 2 1 -21 14 12
C. Flagg 27 5/10 1/4 1/2 0 6 6 2 3 1 2 1 -23 12 14
D. Russell 16 4/5 0/0 1/2 0 3 3 5 0 0 3 0 -28 9 12
M. Christie 28 7/12 4/7 0/0 0 1 1 1 2 0 2 1 -21 18 14
D. Powell 9 0/0 0/0 0/0 2 2 4 2 1 0 0 0 -1 0 6
C. Martin 18 0/1 0/1 0/0 0 3 3 0 3 1 0 1 -8 0 4
N. Marshall 25 6/13 1/7 3/4 0 7 7 4 1 1 1 0 +6 16 19
M. Cisse 14 4/5 0/0 2/4 4 4 8 0 1 0 2 1 +18 10 14
K. Thompson 17 0/6 0/5 0/0 0 1 1 3 1 1 0 0 +9 0 -1
B. Williams 22 5/8 0/2 1/1 0 1 1 3 3 2 3 0 +1 11 11
R. Nembhard 10 3/5 0/2 0/1 0 0 0 2 0 0 0 0 +13 6 5
J. Hardy 17 2/5 2/5 2/2 1 2 3 2 1 1 2 1 +11 8 10
Total 42/86 10/39 10/16 8 36 44 25 20 7 17 6 104

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Minnesota – Utah : 137-97

Minnesota / 137 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
J. Randle 26 6/12 1/4 6/6 3 7 10 12 3 1 7 0 +43 19 29
J. McDaniels 27 9/14 3/3 1/2 3 4 7 1 2 3 2 2 +35 22 27
R. Gobert 29 4/6 0/0 0/0 3 6 9 2 3 1 2 3 +24 8 19
D. DiVincenzo 21 1/4 1/4 0/0 1 5 6 2 2 1 1 1 +20 3 9
A. Edwards 26 12/21 7/12 6/7 2 3 5 1 2 1 4 1 +32 37 31
J. Ingles 9 0/1 0/1 0/0 0 0 0 3 2 0 0 0 +5 0 2
L. Miller 9 2/2 0/0 2/3 0 3 3 0 1 0 2 0 +4 6 6
J. Beringer 9 3/3 0/0 0/1 0 3 3 0 2 0 2 1 +4 6 7
N. Reid 24 2/6 1/4 0/0 0 4 4 3 1 1 0 1 +5 5 10
M. Conley 17 1/2 1/2 2/2 1 0 1 2 1 0 0 0 +8 5 7
J. Clark 20 2/4 1/1 1/2 0 1 1 2 4 2 0 1 +12 6 9
J. Juzang 5 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 +3 0 -1
B. Hyland 9 4/4 2/2 2/2 0 1 1 3 0 0 0 0 +4 12 16
R. Dillingham 11 4/9 0/3 0/2 0 2 2 1 0 0 0 0 +1 8 4
Total 50/88 17/36 20/27 13 39 52 32 23 10 21 10 137
Utah / 97 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
L. Markkanen 21 4/14 0/4 4/5 0 2 2 2 1 3 0 0 -28 12 8
J. Nurkic 19 1/3 0/1 1/2 1 3 4 4 3 1 2 1 -20 3 8
S. Mykhailiuk 18 2/4 2/3 0/0 2 0 2 2 3 0 1 0 -27 6 7
K. George 26 7/14 2/5 2/2 0 4 4 2 1 1 3 0 -20 18 15
I. Collier 26 4/8 1/3 1/2 0 0 0 3 2 0 4 0 -36 10 4
K. Love 3 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 -6 0 1
K. Anderson 12 3/7 0/0 2/2 2 2 4 4 2 0 1 0 -3 8 11
K. Filipowski 22 3/9 1/4 2/4 5 5 10 2 4 2 2 0 -24 9 13
T. Hendricks 17 2/6 0/3 0/0 1 1 2 1 0 2 0 1 +3 4 6
C. Williams 10 2/6 0/2 1/2 0 1 1 0 1 1 0 0 -3 5 2
B. Sensabaugh 23 2/12 1/9 0/0 0 0 0 3 1 0 0 0 -4 5 -2
E. Harkless 7 0/0 0/0 1/2 0 1 1 0 1 0 0 0 -1 1 1
A. Bailey 24 4/9 2/4 2/2 4 2 6 3 1 1 3 0 -19 12 14
W. Clayton Jr. 12 1/2 0/1 2/2 1 2 3 2 2 0 1 1 -12 4 8
Total 35/94 9/39 18/25 16 24 40 28 22 11 17 3 97

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

