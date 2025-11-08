Stats & Highlights | Les Grizzlies enfoncent les Mavericks

Quatrième victoire consécutive pour les Raptors, qui ont subi en première mi-temps, face à un Zaccharie Risacher (16 points à 6/16) inspiré en deuxième quart-temps, avant de prendre le contrôle de la rencontre.

Malgré les 28 points de Michael Porter Jr, les Nets n'ont eux tenu qu'une mi-temps face aux Pistons du duo Cade Cunningham (34 points, 10 passes) – Jalen Duren (30 points, 11 rebonds).

Bam Adebayo absent, le Heat n'a pas levé le pied de l'accélérateur pour passer 53 points aux Hornets dès le premier quart-temps ! Le rookie Kon Knueppel (30 points) et ses coéquipiers, sans LaMelo Ball ni Brandon Miller, sont pourtant revenus à égalité, mais ça n'a pas suffi. Moussa Diabaté signe un double-double : 10 points, 11 rebonds.

Ça n'allait pas fort à Memphis mais ça va encore plus mal à Dallas, qui s'incline pour la quatrième fois de suite avec une défense inquiétante. Les Grizzlies ont ainsi pu compter sur l'impact de Cedric Coward (21 points, 9 rebonds) en sortie de banc alors que Klay Thompson (0 point à 0/6) symbolise ce début de saison affreux de Dallas.

Enfin, Anthony Edwards (37 points) et les Wolves n'ont pas fait de détail face au Jazz, avec un Julius Randle en triple-double (19 points, 12 passes, 10 rebonds). Rudy Gobert (8 points, 9 rebonds, 3 contres) et Joan Beringer (6 points, 3 rebonds, 1 contre) ont joué leurs rôles respectifs.

Atlanta – Toronto : 97-109

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ORL 123 BOS 110 WAS 114 CLE 148 ATL 97 TOR 109 BRO 107 DET 125 SAS 121 HOU 110 MIA 126 CHA 108 MEM 118 DAL 104 MIL 126 CHI 110 MIN 137 UTH 97 DEN 129 GSW 104 SAC 101 OKC 132

Brooklyn – Detroit : 107-125

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ORL 123 BOS 110 WAS 114 CLE 148 ATL 97 TOR 109 BRO 107 DET 125 SAS 121 HOU 110 MIA 126 CHA 108 MEM 118 DAL 104 MIL 126 CHI 110 MIN 137 UTH 97 DEN 129 GSW 104 SAC 101 OKC 132

Miami – Charlotte : 126-108

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ORL 123 BOS 110 WAS 114 CLE 148 ATL 97 TOR 109 BRO 107 DET 125 SAS 121 HOU 110 MIA 126 CHA 108 MEM 118 DAL 104 MIL 126 CHI 110 MIN 137 UTH 97 DEN 129 GSW 104 SAC 101 OKC 132

Memphis – Dallas : 118-104

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ORL 123 BOS 110 WAS 114 CLE 148 ATL 97 TOR 109 BRO 107 DET 125 SAS 121 HOU 110 MIA 126 CHA 108 MEM 118 DAL 104 MIL 126 CHI 110 MIN 137 UTH 97 DEN 129 GSW 104 SAC 101 OKC 132

Minnesota – Utah : 137-97

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.