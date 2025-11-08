Stats & Highlights | Les Grizzlies enfoncent les Mavericks

Les Grizzlies de Ja Morant retrouvent des couleurs face à des Mavericks de plus en plus inquiétants. Cooper Flagg et ses coéquipiers sont à la dernière place de l'Ouest…
Quatrième victoire consécutive pour les Raptors, qui ont subi en première mi-temps, face à un Zaccharie Risacher (16 points à 6/16) inspiré en deuxième quart-temps, avant de prendre le contrôle de la rencontre.
Malgré les 28 points de Michael Porter Jr, les Nets n'ont eux tenu qu'une mi-temps face aux Pistons du duo Cade Cunningham (34 points, 10 passes) – Jalen Duren (30 points, 11 rebonds).
Bam Adebayo absent, le Heat n'a pas levé le pied de l'accélérateur pour passer 53 points aux Hornets dès le premier quart-temps ! Le rookie Kon Knueppel (30 points) et ses coéquipiers, sans LaMelo Ball ni Brandon Miller, sont pourtant revenus à égalité, mais ça n'a pas suffi. Moussa Diabaté signe un double-double : 10 points, 11 rebonds.
Ça n'allait pas fort à Memphis mais ça va encore plus mal à Dallas, qui s'incline pour la quatrième fois de suite avec une défense inquiétante. Les Grizzlies ont ainsi pu compter sur l'impact de Cedric Coward (21 points, 9 rebonds) en sortie de banc alors que Klay Thompson (0 point à 0/6) symbolise ce début de saison affreux de Dallas.
Enfin, Anthony Edwards (37 points) et les Wolves n'ont pas fait de détail face au Jazz, avec un Julius Randle en triple-double (19 points, 12 passes, 10 rebonds). Rudy Gobert (8 points, 9 rebonds, 3 contres) et Joan Beringer (6 points, 3 rebonds, 1 contre) ont joué leurs rôles respectifs.
Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.
