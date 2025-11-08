Matchs
NBA hier
Matchs
hier
ORL123
BOS110
WAS114
CLE148
ATL97
TOR109
BRO107
DET125
SAS121
HOU110
MIA126
CHA108
MEM118
DAL104
MIL126
CHI110
MIN137
UTH97
DEN118
GSW96
SAC95
OKC125
Les Cavaliers se défoulent sur les Wizards

Troisième victoire consécutive pour Cleveland qui a profité du retour de la NBA Cup pour étriller les Wizards (148-114) d'un bon Alex Sarr après avoir compté jusqu'à 37 points d'avance.

cavaliers wizardsLes Cavaliers sont de retour et ils montent en température depuis trois matchs. Après Atlanta (117-109) et Philadelphie (132-121), c'est Washington qui est la dernière victime de la formation de Kenny Atkinson cette nuit. Emmené par un duo Garland-Mitchell déterminé et des intérieurs Evan Mobley et Jarrett Allen en mode tours de contrôle, Cleveland a rapidement étouffé les Wizards sur leur parquet.

Malgré des débuts intéressants de CJ McCollum et d'un Alex Sarr saignant, Washington a pris la foudre en moins de deux minutes en fin de premier quart-temps. Un laps de temps suffisant pour permettre aux Cavs de planter un 13-2 alimenté par les 3-points de Donovan Mitchell et Sam Merrill (24-37).

Le 3/3 à 3-points de CJ Collum pour débuter le deuxième acte n'a pas suffi pour raviver la flamme (37-44). Très vite, le reste de l'armada des Cavs s'est activé autour de Darius Garland et Donovan Mitchell pour repasser à +17 à la pause (59-76). Cleveland a ensuite su gérer sans se faire peur.

Donovan Mitchell a donné le ton dès le retour des vestiaires avec un dunk et trois paniers à 3-points à son tour pour porter la marque à 67-95. Même si la fin de match a été animée jusqu'au bout, les offensives d'Alex Sarr et ses coéquipiers n'auront clairement pas suffi à stopper des Cavaliers presque au complet, vainqueurs 148 à 114.

CE QU'IL FAUT RETENIR

– Les Cavs mettent les pendules à l'heure. Battus lors du premier match de NBA Cup face aux Raptors en l'absence du quatuor Garland-Mitchell-Merrill-Allen, les Cavs ont montré de quel bois ils se chauffaient lorsqu'ils ne sont pas handicapés par les blessures. Une grosse démonstration de force et +34 à l'arrivée, c'est peu dire que les hommes de Kenny Atkinson ont maîtrisé leur sujet !

– Alex Sarr n'a pas baissé la tête. Il faut se le coltiner, ce duo Mobley-Allen ! L'intérieur français ne s'est pas démonté pour autant et a encore été à créditer d'une bonne sortie (20 points à 10/17 au tir, 4 rebonds, 4 passes décisives, 4 contres), même si le match a rapidement perdu de son intérêt. Il a pu faire l'étalage de sa palette, près du cercle, à mi-distance, avec du contre également. Il n'aura manqué qu'un poil d'adresse extérieure pour bonifier sa prestation.

– La première de Tre Johnson. C'est l'avantage d'avoir été drafté à la sixième place par Washington. Tre Johnson a l'occasion de jouer et a fêté cette nuit sa première titularisation en NBA. L'arrière de 19 ans n'a pas laissé passer sa chance, signant un match à 18 points, son nouveau record en carrière, à 7/11 au tir.

– Le charme de la NBA Cup. L'intérêt du “point-average” fait que chaque panier compte jusqu'au bout. Cleveland voulait se racheter et Washington ne voulait pas lâcher, ce qui a donné lieu à un dernier acte animé bien que le sort du match soit déjà scellé. C'est aussi ça, le charme de la NBA Cup.

Washington / 114 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
K. Middleton 22 2/3 0/1 0/0 1 1 2 4 3 0 2 0 -16 4 7
A. Sarr 30 10/17 0/4 0/2 1 3 4 4 0 1 3 4 -23 20 21
C. McCollum 28 8/16 6/13 3/4 0 2 2 3 4 1 3 0 -29 25 19
B. Carrington 28 2/12 2/7 0/0 0 4 4 11 1 0 2 1 -22 6 10
T. Johnson 29 7/11 3/4 1/3 0 3 3 1 4 0 2 0 -19 18 14
A. Gill 2 1/1 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 -5 3 2
M. Bagley III 12 0/4 0/0 2/2 4 3 7 0 1 0 0 0 -6 2 5
C. Kispert 20 5/8 2/4 4/4 1 2 3 4 2 1 1 0 -5 16 20
J. Champagnie 19 1/6 0/3 4/4 6 5 11 2 0 2 1 0 -15 6 15
T. Vukcevic 6 1/1 1/1 1/2 0 0 0 0 1 0 2 1 -5 4 2
C. Whitmore 5 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 1 0 -4 0 -2
J. Watkins 20 3/4 0/1 0/0 1 5 6 0 4 0 1 1 -8 6 11
W. Riley 10 0/3 0/0 0/0 2 0 2 1 1 0 0 0 -8 0 0
AJ Johnson 9 1/4 0/2 2/2 0 0 0 2 2 0 1 0 -5 4 2
Total 41/91 15/41 17/23 16 28 44 32 24 5 20 7 114
Cleveland / 148 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
D. Hunter 21 2/9 0/3 4/4 0 5 5 2 0 1 2 0 +16 8 7
J. Allen 26 7/12 0/0 2/4 8 6 14 3 2 2 1 1 +27 16 28
E. Mobley 28 7/16 0/4 4/7 4 6 10 3 1 1 1 1 +21 18 20
D. Mitchell 26 8/21 4/10 4/4 2 3 5 5 0 4 2 1 +23 24 24
D. Garland 28 7/16 4/9 2/2 1 1 2 9 0 1 2 0 +24 20 21
L. Nance Jr. 14 2/3 1/2 0/0 1 1 2 1 1 0 0 1 +4 5 8
L. Travers 9 1/3 0/0 2/2 1 1 2 2 0 1 0 1 +2 4 8
N. Tomlin 6 2/4 0/1 2/2 1 1 2 0 2 1 0 1 +5 6 8
T. Bryant 6 2/3 0/1 0/1 0 2 2 0 0 2 0 0 +5 4 6
S. Merrill 18 5/6 4/5 0/0 0 2 2 2 2 1 0 0 +10 14 18
J. Tyson 23 3/7 2/3 2/2 1 3 4 2 4 1 0 0 +12 10 13
C. Porter Jr. 16 1/4 0/1 0/0 5 0 5 2 3 0 1 0 +13 2 5
T. Proctor 19 5/6 5/6 2/3 1 1 2 3 2 0 1 0 +8 17 19
Total 52/110 20/45 24/31 25 32 57 34 17 15 10 6 148

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Par Romain Davesne
Commentaires
