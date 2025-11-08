Les Cavaliers se défoulent sur les Wizards

Les Cavaliers sont de retour et ils montent en température depuis trois matchs. Après Atlanta (117-109) et Philadelphie (132-121), c'est Washington qui est la dernière victime de la formation de Kenny Atkinson cette nuit. Emmené par un duo Garland-Mitchell déterminé et des intérieurs Evan Mobley et Jarrett Allen en mode tours de contrôle, Cleveland a rapidement étouffé les Wizards sur leur parquet.

Malgré des débuts intéressants de CJ McCollum et d'un Alex Sarr saignant, Washington a pris la foudre en moins de deux minutes en fin de premier quart-temps. Un laps de temps suffisant pour permettre aux Cavs de planter un 13-2 alimenté par les 3-points de Donovan Mitchell et Sam Merrill (24-37).

Le 3/3 à 3-points de CJ Collum pour débuter le deuxième acte n'a pas suffi pour raviver la flamme (37-44). Très vite, le reste de l'armada des Cavs s'est activé autour de Darius Garland et Donovan Mitchell pour repasser à +17 à la pause (59-76). Cleveland a ensuite su gérer sans se faire peur.

Donovan Mitchell a donné le ton dès le retour des vestiaires avec un dunk et trois paniers à 3-points à son tour pour porter la marque à 67-95. Même si la fin de match a été animée jusqu'au bout, les offensives d'Alex Sarr et ses coéquipiers n'auront clairement pas suffi à stopper des Cavaliers presque au complet, vainqueurs 148 à 114.

CE QU'IL FAUT RETENIR

– Les Cavs mettent les pendules à l'heure. Battus lors du premier match de NBA Cup face aux Raptors en l'absence du quatuor Garland-Mitchell-Merrill-Allen, les Cavs ont montré de quel bois ils se chauffaient lorsqu'ils ne sont pas handicapés par les blessures. Une grosse démonstration de force et +34 à l'arrivée, c'est peu dire que les hommes de Kenny Atkinson ont maîtrisé leur sujet !

– Alex Sarr n'a pas baissé la tête. Il faut se le coltiner, ce duo Mobley-Allen ! L'intérieur français ne s'est pas démonté pour autant et a encore été à créditer d'une bonne sortie (20 points à 10/17 au tir, 4 rebonds, 4 passes décisives, 4 contres), même si le match a rapidement perdu de son intérêt. Il a pu faire l'étalage de sa palette, près du cercle, à mi-distance, avec du contre également. Il n'aura manqué qu'un poil d'adresse extérieure pour bonifier sa prestation.

– La première de Tre Johnson. C'est l'avantage d'avoir été drafté à la sixième place par Washington. Tre Johnson a l'occasion de jouer et a fêté cette nuit sa première titularisation en NBA. L'arrière de 19 ans n'a pas laissé passer sa chance, signant un match à 18 points, son nouveau record en carrière, à 7/11 au tir.

– Le charme de la NBA Cup. L'intérêt du “point-average” fait que chaque panier compte jusqu'au bout. Cleveland voulait se racheter et Washington ne voulait pas lâcher, ce qui a donné lieu à un dernier acte animé bien que le sort du match soit déjà scellé. C'est aussi ça, le charme de la NBA Cup.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.